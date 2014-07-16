Куда же поступают средства, собранные ООО "Тритэра" с потребителей Приморья

История взаимоотношений ОАО «ДЭК» и водоснабжающей организации пос. Ярославского ООО «Тритэра» длится уже более трех лет, с февраля 2011 года. Хотя на самом деле противостояние энергетиков и коммунальщиков началось гораздо раньше. Почему противостояние?

Все просто - энергетики поставляют электроэнергию водоканалу, а оплачивать эту услугу руководство водоснабжающего предприятия не желает.

Водоснабжением населенных пунктов в п. Ярославском в разное время занимались несколько предприятий. C 2007 года водой жителей поселка обеспечивали ООО «Ярославское водоснабжение», ООО «Коммунально-эксплуатационное предприятие», ООО «Ярославское коммунальное водоснабжение», в 2011 году водокоммунальную эстафету приняло ООО «Тритэра».

Несмотря на разные названия этих предприятий, методы работы у всех схожи как две капли воды. Получая денежные средства от своих потребителей, водоканалы не считали нужным вовремя и в полном объеме исполнять договорные обязательства перед поставщиком электроэнергии - филиалом ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт». Каждое из этих предприятий в свое время накапливало многомиллионные долги за потребленную электроэнергию. Дальше предприятие объявлялось банкротом, а его сменяло новое, как правило с тем же штатом сотрудников.

Какие действия в этом случае могли предпринять энергетики? Ответ очевиден - отключить должника от электроэнергии и обратиться к представителям закона. Тем более что ограничения поставок электроэнергии при их неоплате урегулированы законодательством. В соответствии с действующим законодательством энергоснабжающая организация вправе применять ограничительные санкции в отношении недобросовестного потребителя при возникновении задолженности всего за один период.

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как только энергетики за долги начинали вводить ограничения потребления электроэнергии на объекты водоснабжения, районная прокуратура тут же направляла в «Дальэнергосбыт» представления об устранении нарушений закона. По мнению прокуратуры, отключая электроэнергию на объектах должника-водоканала, энергетики нарушали права граждан. То есть фактически водоканал получил карт-бланш на бесплатное пользование энергией. И в отношении водоснабжающего предприятия никаких мер по понуждению к оплате электроэнергии не предпринималось.

На стороне энергетиков был только суд. Юристами ОАО «ДЭК» неоднократно подавались исковые заявления о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию с ООО «Тритэра». Исполнительные листы о взыскании задолженности на общую сумму более 2,7 млн рублей находятся в службе судебных приставов-исполнителей. Вот только взыскивать нечего, так как на банковских счетах ООО «Тритэра» нет ни копейки.

И тут сам собой возникает вопрос: куда же поступают средства, собранные ООО «Тритэра» с потребителей за водоснабжение и водоотведение? Но, как говорится, все гениальное просто. Учредитель и фактический руководитель ООО «Тритэра» создает компанию ООО «Рапид-Восток». Назначение этой фирмы - сбор денег за воду и услуги по водоотведению, которые предоставляет «Тритэра». То есть именно на счетах «Рапид-Востока» аккумулируются денежные средства, оплаченные потребителями по квитанциям водоканала, тогда как на счетах ООО «Тритэра», арестованных судебными приставами, денег нет, а значит, нет возможности взыскать долги по исполнительным листам.

Так как задолженности ООО «Рапид-Восток» перед ОАО «ДЭК» нет, то и претензий никаких энергетики этой компании предъявить не могут. Получается, что «Тритэра» нашла-таки свой кусок «бесплатного сыра», потребляя в среднем по 250 тыс. рублей в месяц, не платя ни копейки и спокойно сохраняя при этом свои собственные средства на счетах другой компании. Как ни странно, ни полиция, ни районная прокуратура не усмотрели никаких признаков мошенничества в этой схеме.

Но мышеловка ведь может и захлопнуться: недоплаты за электроэнергию ведут к отсутствию финансирования ремонта как электростанций, так и электрических сетей, снижению уровня надежности и качества энергоснабжения. А в наше время электроэнергия не менее жизненно необходимый ресурс, чем вода.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.