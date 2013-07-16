Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лучших выпускников Дальневосточного федерального университета пригласили работать на предприятия ДЦСС
Лучшие выпускники кафедры кораблестроения, океанотехники, системотехники и объектов морской инфраструктуры получили приглашения на работу прямо во время церемонии вручения дипломов.
Торжественное вручение документов об окончании вуза прошло в Пушкинском театре ДВФУ. Одна из самых больших школ ДВФУ – инженерная – подготовила в этом году сразу 1100 выпускников.
– Наши ребята высоко ценятся на рынке труда Приморского края и других регионов России. Желаю каждому из вас найти себя, успешно реализовать все задуманное. Успехов вам, благополучия и обязательно крепкого здоровья, – сказал на церемонии вручения дипломов проректор университета по учебной и воспитательной работе Игорь Соппа.
Лучшие выпускники вуза получили приглашение на работу прямо во время церемонии.
– Все мы знаем, что на инженера учиться сложно, но вы это делали достойно и получили документы о высшем образовании. Для большинства из вас это первая ступенька карьерной лестницы, преодолев которую, вы подтвердили готовность решать инженерные задачи на производстве, – обратилась к выпускникам начальник отдела обучения и развития управления персоналом ОАО «ДЦСС» Марина Кащеева. – С развитием судостроения на Дальнем востоке, в Приморье, вы как специалисты нужны на предприятиях отрасли и новой верфи. Студентам, окончившим учебу с отличием, я хочу вручить от имени руководства ДЦСС письменные приглашения занять вакантные должности на наших предприятиях.
– Обучать судостроителей в Восточном институте во Владивостоке начали еще в 1918 году. Сейчас в Инженерной школе ДВФУ преподаватели продолжают готовить новые поколения корабелов. В последние десятилетия кораблестроение переживало не лучшие времена, но сейчас все изменилось. Правительство поддерживает программы развития судостроения. Я по-хорошему завидую вам. У выпускников судостроительных специальностей блестящее будущее. Если раньше инженеры были не нужны и большинство наших ребят не работало по специальности, то сейчас это одна из самых востребованных профессий, – отметил заместитель директора Инженерной школы ДВФУ по развитию Валерий Петухов. – Дальневосточный центр судостроения и судоремонта приглашает на работу выпускников нашего университета – это свидетельствует о том, что с качеством подготовки у нас все в порядке.
– Только после окончания университета понимаешь, что обрел для себя бесценный опыт на всю жизнь. Когда перед тобой стоит проблема, ты сразу видишь ее и находишь верное решение. Все эти качества я получил благодаря обучению в Инженерной школе. Считаю своих преподавателей самыми лучшими. Они все доступно нам объясняли, вкладывали душу в свой предмет, – делится впечатлениями выпускник Алексей Чепига.
Второй год подряд лучшие студенты по специальности «кораблестроение» получают именные приглашения на работу от ДЦСС. На предприятиях Дальневосточного центра судостроения и судоремонта уже успешно работают несколько выпускников прошлого года. Сотрудничество между ДЦСС и ДВФУ организовано благодаря соглашению, подписанному тогда еще ректором Владимиром Миклушевским, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».
Новости тематики
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником
- Самый южный порт России опять сменил руководителя
- Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"
- Люди старше 45 лет испытывают трудности с поиском новой работы
- Рабочий с дипломом вуза
- Работа в ДВФУ интересует россиян из российских регионов и СНГ
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Компания из Приморья признана лучшим работодателем Дальнего Востока
Новости раздела
- По Приморью прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей