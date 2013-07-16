Лучших выпускников Дальневосточного федерального университета пригласили работать на предприятия ДЦСС

Лучшие выпускники кафедры кораблестроения, океанотехники, системотехники и объектов морской инфраструктуры получили приглашения на работу прямо во время церемонии вручения дипломов.

Торжественное вручение документов об окончании вуза прошло в Пушкинском театре ДВФУ. Одна из самых больших школ ДВФУ – инженерная – подготовила в этом году сразу 1100 выпускников.

– Наши ребята высоко ценятся на рынке труда Приморского края и других регионов России. Желаю каждому из вас найти себя, успешно реализовать все задуманное. Успехов вам, благополучия и обязательно крепкого здоровья, – сказал на церемонии вручения дипломов проректор университета по учебной и воспитательной работе Игорь Соппа.

Лучшие выпускники вуза получили приглашение на работу прямо во время церемонии.

– Все мы знаем, что на инженера учиться сложно, но вы это делали достойно и получили документы о высшем образовании. Для большинства из вас это первая ступенька карьерной лестницы, преодолев которую, вы подтвердили готовность решать инженерные задачи на производстве, – обратилась к выпускникам начальник отдела обучения и развития управления персоналом ОАО «ДЦСС» Марина Кащеева. – С развитием судостроения на Дальнем востоке, в Приморье, вы как специалисты нужны на предприятиях отрасли и новой верфи. Студентам, окончившим учебу с отличием, я хочу вручить от имени руководства ДЦСС письменные приглашения занять вакантные должности на наших предприятиях.



– Обучать судостроителей в Восточном институте во Владивостоке начали еще в 1918 году. Сейчас в Инженерной школе ДВФУ преподаватели продолжают готовить новые поколения корабелов. В последние десятилетия кораблестроение переживало не лучшие времена, но сейчас все изменилось. Правительство поддерживает программы развития судостроения. Я по-хорошему завидую вам. У выпускников судостроительных специальностей блестящее будущее. Если раньше инженеры были не нужны и большинство наших ребят не работало по специальности, то сейчас это одна из самых востребованных профессий, – отметил заместитель директора Инженерной школы ДВФУ по развитию Валерий Петухов. – Дальневосточный центр судостроения и судоремонта приглашает на работу выпускников нашего университета – это свидетельствует о том, что с качеством подготовки у нас все в порядке.

– Только после окончания университета понимаешь, что обрел для себя бесценный опыт на всю жизнь. Когда перед тобой стоит проблема, ты сразу видишь ее и находишь верное решение. Все эти качества я получил благодаря обучению в Инженерной школе. Считаю своих преподавателей самыми лучшими. Они все доступно нам объясняли, вкладывали душу в свой предмет, – делится впечатлениями выпускник Алексей Чепига.

Второй год подряд лучшие студенты по специальности «кораблестроение» получают именные приглашения на работу от ДЦСС. На предприятиях Дальневосточного центра судостроения и судоремонта уже успешно работают несколько выпускников прошлого года. Сотрудничество между ДЦСС и ДВФУ организовано благодаря соглашению, подписанному тогда еще ректором Владимиром Миклушевским, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.



