Более 200 млн рублей заложено на поддержку рыбной отрасли и развитие аквакультуры в Приморском крае

В воскресенье Владивосток отметил один из самых родных для города праздников - День рыбака. В преддверии этого праздника 11 июля в здании океанариума состоялось расширенное заседание Приморского рыбохозяйственного совета с участием первого вице-губернатора Приморского края Александра КОСТЕНКО, руководителей предприятий отрасли, членов экспертного общественного совета рыбного хозяйства Приморского края и представителей науки.

Собравшимся были зачитаны слова поздравления работникам этой жизненно важной для Приморья отрасли экономики губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

В частности, в поздравлении губернатора особо отмечается, что «благодаря уникальному географическому положению края, с морем связана судьба каждого его жителя. Рыбалка – любимое хобби приморцев, и для многих это стало профессией. Приморский край гордится людьми, работающими в рыбной отрасли».

Особую благодарность Владимир Миклушевский выразил ветеранам: «Своим самоотверженным трудом они создавали рыбацкую славу Приморья: осваивали промысловые районы края и разрабатывали новые методы лова и переработки рыбы. Свой опыт ветераны сегодня успешно передают молодым специалистам».

И далее: «Сегодня важнейшей задачей для современного Приморья является модернизация промыслового флота и рыбообрабатывающей отрасли. Для того чтобы свежая рыба была на столе у каждого приморца, в крае активно работает специальная программа. Она позволит наполнить морепродуктами все рыбные прилавки. Уже в этом году во Владивостоке начнется строительство крупнейшего рыбного рынка.

Дорогие рыбаки! Желаю вам полных тралов и спокойного моря! Счастья, здоровья, благополучия в семье и теплых встреч на берегу!»

Также специально для мероприятия была организована выставка достижений местных рыбообрабатывающих и торговых предприятий и комбинатов. На множестве столов был разложен широчайший ассортимент морепродуктов. Представители компаний рассказали вице-губернатору о том, как осуществляется производство и какие инновации они внедряют для достижения максимального качества. Александр Костенко был рад поздравить собравшихся с наступающим профессиональным праздником:

- Приветствую людей, которые создают историю рыболовецкой отрасли Приморского края. Наш край – это край рыбаков, поэтому я хотел бы от имени губернатора Приморского края поздравить всех вас с днем рыбака, поскольку рыбацкая профессия заслуживает не просто уважения, но большого почета не только здесь, но в целом в России. Рыбаки много делают с точки зрения развития края, и мы очень рассчитываем на то, что он останется настоящим рыбацким краем.

Александр ПЕРЕДНЯ, директор департамента рыбного хозяйства Приморского края, озвучил итоги работы рыбопромышленной отрасли за прошлый год:

- День рыбака остается главным праздником приморцев и всего Дальнего Востока. Отрасль сработала хорошо, с высоким процентным приростом в сравнении с предыдущими показателями. Добыто около 870 тонн рыбопродукции, реализовано порядка 770 тысяч тонн товарной продукции (примерно 450 тонн на экспорт и 250 на внутренний рынок). Есть вклад и в налоговую копилку страны – около полутора миллиардов рублей рыбаки вложили в бюджет края и федерации. Общий состав наших предприятий - примерно 12 с половиной тысяч работников. Флот, к сожалению, перешагнул тридцатилетний рубеж по среднему показателю. Общий состав флота – порядка 325 единиц, за последний год пришлось списать около 15 единиц. Тем не менее показатель за последние полгода превышает аналогичный за прошлый период на 7%. На сегодня у нас реализовано 480 тысяч тонн продукции отрасли, и я надеюсь, эта приятная тенденция сохранится до конца года.

Важный момент – сегодня в Приморье реализуется программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края на 2013-2017 годы». Как подчеркивают специалисты департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, документ меняет подход в области развития аквакультуры: теперь важным звеном является воспроизводство и выращивание морских гидробионтов, создание новых рыборазводных заводов, а также мотивация и стимулирование пользователей аквакультурных участков к заселению гидробионтами этих участков. Ожидается, что за годы реализации программы объем производства товарной продукции из выращенных водных биоресурсов на морских «огородах» края увеличится почти в восемь раз.

Как сообщил директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Александр Передня: «Мы должны наполнять приморский рынок своей продукцией и более активно продавать экологически чистые гидробионты. Такая задача поставлена губернатором края. На текущий год заложено более 200 миллионов рублей на поддержку рыбной отрасли и развитие аквакультуры. В частности, на эти деньги приобретается и молодь трепанга для завода в Хасанском районе».

Напомним, что в Хасанском районе начал функционировать завод по производству дальневосточного трепанга. При круглосуточном сезонном режиме работы здесь планируют выращивать четыре-шесть миллионов штук молоди в год, что станет серьезным подспорьем в восстановлении прибрежных биоресурсов.

Основная цель – восстановление объемов одного из самых ценных видов гидробионтов в прибрежных водах Хасанского района.

- Задачи, требующие решения, – это то, что позволяет нам развиваться, - высказался Лев БОЧАРОВ, председатель экспертного совета. - История нашей сферы деятельности никогда не была безоблачной, всегда мы преодолевали различные трудности, с чем-то всегда боролись, что продолжаем делать и сейчас. С течением времени мы возвращаемся к одним и тем же проблемам, но надо идти дальше и делать нашу работу.

Но в рыбной промышленности есть не только затруднения. Один из позитивных моментов, который ждет жизнь города Владивостока, - это открытие нового рыбного рынка. Напомним, что с такой инициативой выступил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. О том, что касается этого, рассказал Александр Передня:

- Есть решение на уровне администрации края и города Владивостока. Уже определены две точки строительства нового рыбного рынка – набережная Цесаревича и район Второй Речки. После согласования, проектирования и реализации проекта эти два рынка смогут предложить горожанам весь ассортимент рыбной продукции – как сырой, так и совершенно готовой к употреблению. Рынки будут многофункциональны. Помимо продажи, не исключено, что при рынках будут устроены маленькие ресторанчики, где можно будет отведать рыбный продукт. Прогнозировать точные сроки не возьмусь, но можно предположить, что рынки начнут действовать в следующем году либо в начале 2015 года. У нас уже готовится программа, которая будет способствовать донесению рыбопродукции почти в каждый микрорайон города. Специально для сегодняшней презентации мы показали возможный вариант представления рыбопродукции с минимальной наценкой.

И действительно, на улице на прилавке специального выставочного фургона можно было увидеть разложенную рыбу разных сортов. Таким образом, официальная часть Дня рыбака завершилась на весьма оптимистичной ноте.

А в воскресенье для жителей Владивостока были организованы различные торжества: на Спортивной набережной выступили вокальные и танцевальные коллективы, сам морской царь Нептун поздравил собравшихся и, конечно, работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать настоящую рыбацкую уху. Праздник увенчался красочным салютом.

Досье: День рыбака был официально утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях», который вышел 1 октября 1980 г., а изменения в него были внесены 31 мая 2006 г. Нужно отметить, что День рыбака является одним из многих профессиональных праздников, которые появились в первые годы Советской власти. И хотя в России он официально празднуется с 1980 г., рыбаки всей страны отмечали свой праздник задолго до того, как он был официально объявлен.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.