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В Приморском крае "РН-Находканефтепродукт" готовит новых лидеров

16 Июля 2013, 13:36 | Приморье

Находкинский нефтетерминал формирует кадровый резерв и помогает выработать необходимые управленческие навыки.

На находкинском нефтетерминале уже сегодня думают о том, каким будет «завтра»  компании. И, развиваясь на долгосрочную перспективу, предприятие уже сегодня формирует управленческий резерв из наиболее активных и способных сотрудников.

Обучение и переподготовка персонала происходит здесь на регулярной основе, касается самых разных аспектов и охватывает все категории работников.  Не так давно здесь прошел тренинг для молодых специалистов,  а в понедельник, 15 июля, - для сотрудников, зачисленных в кадровый резерв компании:  на нефтетерминале действует эффективная система подготовки специалистов для оперативного заполнения освобождающихся или открывающихся впервые вакансий.

Этот тренинг был посвящен лидерству. В нем участвовали специалисты различных подразделений предприятия:  резервуарного парка, отдела управления персоналом,  отдела промышленной безопасности, отдела метрологии и т.д. Вместо сухой теории им были предложены деловые игры, внутригрупповые дискуссии  и практические задания. Так, вместе с опытными тренерами они искали ответ на вопрос, чем рядовой менеджер  отличается от лидера,  отрабатывали технику постановки целей карьеры,   развивали навыки уверенного поведения  и вырабатывали лидерские компетенции.

Необходимо отметить, что «РН-Находканефтепродукт» вообще отличается системным подходом к формированию надежного и перспективного кадрового резерва. При этом опирается на стандарты, принятые головным акционером – НК «Роснефть». Это подразумевает комплексную и регулярную работу по выявлению лучших, наиболее перспективных сотрудников, их подготовке и продвижению на ключевые управленческие позиции. Причем программа кадрового резерва оказывается выгодна и компании, которая получает гарантию защищенности и роста эффективности бизнеса, и персоналу, у которого появляется больше возможностей для развития и карьерного роста. Причем подготовка будущих нефтяников начинается с общеобразовательных заведений и проходит по системе школа-вуз-предприятие.

Неудивительно, что находкинский нефтетерминал отличает высокий и стабильный внутренний рост: на любую открывающуюся вакансию сначала рассматриваются претенденты внутри предприятия,  и переход руководителей из нижнего звена в среднее, а затем и высшее, на предприятии – обычное дело.

«Нефтетерминалу интересны грамотные, целеустремленные, нацеленные на лидерство специалисты во всех эшелонах управления, и мы поддерживаем таких сотрудников, вкладываем в их дополнительную подготовку, обеспечиваем условия для максимального раскрытия имеющегося потенциала каждого, кто приходит к нам работать. Ведь чем амбициознее и харизматичнее руководитель – на любом уровне,  - тем эффективнее работает его подразделение, а значит, тем успешнее развивается нефтетерминал в целом, - говорит генеральный директор
ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. – Подобные тренинги учат не бояться принимать решения, экспериментировать, самостоятельно находить пути выхода из сложных ситуаций и находить свой стиль в управлении - все это приводит к более эффективному использованию потенциала для достижения целей предприятия».

Не забывают здесь  и о том, что одних лишь тренингов и семинаров мало – важен личный пример,  реальный опыт, поэтому традиции преемственности здесь очень сильны.  Все вместе позволяет нефтетерминалу  не только оставаться одним из лидеров отрасли в регионе, но и спокойно и уверенно смотреть в завтрашний день. 

Татьяна ОРЛОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Татьяна Орлова
Теги: вакансии  Роснефть  РН-Находканефтепродукт 



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