Бизнес-поисковик Владивостока IPRIM.Ru празднует свой четвертый день рожденья

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ZRPRESS. 16 июля во Владивостоке IPRIM.Ru отмечает свою очередную годовщину. Поисковик IPRIM размещает региональные и федеральные компании Приморского края уже более четырех лет. И как утверждает Павел Ладуткин, директор компании, "накопленный опыт позволяет с уверенностью сказать – мы точно знаем, как поднять ваши продажи".

Интернет позволяет с минимальными расходами достучаться лично до каждого клиента. Например, стоимость разового контакта с аудиторией для бизнес-поисковика IPRIM составляет меньше 1 копейки. Впрочем, низкая стоимость контакта – далеко не единственное преимущество IPRIM.

О компании, новых планах и перспективах развития корреспонденту "Золотого Рога" рассказал Павел Ладуткин, директор IPRIM.Ru:

«IPRIM – молодая, динамично развивающаяся компания. Вот уже четыре года мы снабжаем потребителей точной и подробной информацией о компаниях товарах и услугах Владивостока и края. Мы уверены, что оправдаем ожидания своих клиентов, IPRIM всегда готов ответить на ваши вопросы.

Четыре года назад выбор Интернета, как основной среды развития нового бизнеса, был еще не столь очевиден, как сегодня. Приятно сознавать, что время подтвердило правоту нашего выбора.

По данным отчета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем отечественного рынка интернет-рекламы в 2011 году увеличился на 56% и составил 41,8 млрд рублей.

Преимущества рекламы в Интернете неоспоримы: отсутствие географических границ; постоянный рост аудитории Интернет; оперативность размещения и возможность быстрого обновления рекламной информации; возможность быстрого доступа к информации, без денежных и временных затрат; легкое извлечение информации с помощью удобного доступа; cамая демократичная и посильная стоимость рекламного пространства.

Страницы ресурса испытывают несколько миллионов просмотров в месяц, причем исследования* показывают, что 90% посетителей IPRIM – жители Владивостока и края. Что и делает бизнес-поисковик уникальным каналом связи с наиболее социально активной частью аудитории.

Эффективность работы с IPRIM подтверждают более 13 000 компаний, размещенных на сайте. Неслучайно, 100% опрошенных** клиентов бизнес-поисковика без сомнений рекомендовали IPRIM своим друзьям и знакомым, а 84% считают IPRIM действенным ресурсом для размещения интернет-рекламы в Приморье.

Сегодня IPRIM - единственный Интернет – ресурс, совмещающий в себе все виды интернет-рекламы – медийную (баннерную), контекстную, и SEO-оптимизацию. Именно SEO-оптимизация позволяет IPRIM выводить размещенные компании в топ популярных поисковых систем – Google, Yandexи других.

Впрочем, информационное поле IPRIM не ограничивается одним только бизнесом. Партнерские отношения связывают поисковик с культурными и общественными организациями Приморской столицы. Ни одна сторона жизни города и края не остается без внимания - музеи, выставочные комплексы, спортивные клубы и федерации, благотворительные фонды – вот далеко не полный круг интересов IPRIM.

Компания не стоит на месте. В планах развития – новый дизайн и новые сервисы для клиентов. Для потребителей на портале появятся новые познавательные и развлекательные страницы, а компании города и края получат в свои руки новые рекламные инструменты и новые информационные услуги.

Сегодня, встречая свой четвертый День рожденья, мы надеемся, что все это время наша работа радовала вас, и будет полезной и востребованной в будущем. Приглашаем всех на страницы IPRIM, присоединиться к празднику!"

Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет IPRIM.Ru с Днем рождения!







* - Metrica.Yandex.ru

** - «Независимое исследование потребительских предпочтений каналов рекламы», агентство L.A.B., Владивосток, декабрь 2011 – январь 2012.