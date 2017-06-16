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Дальневосточный МедиаСаммит продвигает бренд территории
По словам глав дальневосточных субъектов, благодаря форуму страны АТР могут узнать о развитии нашего региона и его потенциале
Дальневосточный МедиаСаммит – это отличная возможность для профессионалов со всей России и стран АТР поближе познакомиться с Дальним Востоком. А также узнать о его потенциале и реализации курса, определенного президентом, на ускоренное социально-экономическое развитие ДФО. Об этом сообщили губернаторы Дальневосточного федерального округа, принявшие участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017.
Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 состоялся 8-10 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском и объединил на своей площадке около 5 тысяч участников и 300 экспертов. В рамках мероприятия прошли более 100 секций. В этом году МедиаСаммит значительно изменил формат. Интерес к участию в форуме проявили не только представители крупнейших федеральных изданий и региональных холдингов, делегации иностранных журналистов, эксперты в сфере массовых коммуникаций, но и представители федеральных органов государственной власти, а также губернаторы Дальневосточного федерального округа.
Впервые участие в Саммите приняли вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также гостями МедиаСаммита стали руководители фонда развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
По словам дальневосточных губернаторов, МедиаСаммит – это не только площадка для коммуникаций, но и возможность продвижения Дальнего Востока в АТР.
— С каждым годом МедиаСаммит становится все более востребованной профессиональной коммуникационной площадкой. Об этом говорит, прежде всего, стремительно растущее количество участников форума. В этом году большой интерес к мероприятию проявили федеральные и международные СМИ. Большое количество секций, широкий охват тем и возможность диалога с признанными мэтрами сферы медиа сделали программу насыщенной и по-настоящему интересной. Уверен, что результатом форума стали новые идеи, которые позволят решить самые актуальные вопросы, стоящие сегодня перед медиаотраслью.
Это очень важно, ведь СМИ имеют колоссальное влияние на современное общество. Также за четыре года МедиаСаммит стал эффективной площадкой для демонстрации разностороннего потенциала как Приморья, так и всего Дальнего Востока. В этом году к работе форума присоединился полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и представители федеральных ведомств – Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и других, что не только повысило статус мероприятия, но и позволило выйти на новый уровень межрегионального сотрудничества в сфере медиа, — сказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
— МедиаСаммит – хорошая площадка, где можно почувствовать пульс времени того, что происходит на Дальнем Востоке. Многие форумы были связаны как раз с теми событиями, которые происходят в округе, в том числе в экономическом развитии. Я участвовал в площадке, посвященной брендингу территории. В очередной раз хотел бы напомнить, что история Магаданской области – особенная, но главная особенность – это золото: золото как драгоценный металл, золото как люди региона. Все, что связано с брендом территории, невозможно сформировать без участия средств массовой информации, в том числе и блогосферы.
На МедиаСаммите идея создания "Биржи самородков" была поддержана заместителем председателя правительства РФ — полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Сейчас активно вместе с фондом развития Дальнего Востока идет работа по формированию плана создания "Дальневосточной биржи драгоценных металлов и алмазов". Это не только элемент бренда территории, но и важный экономический проект, который позволит нас формировать более свободный рынок драгметаллов и развивать ювелирную промышленность на территории Колымы. МедиаСаммит – двусторонняя площадка: с одной стороны — совершенствование взаимодействия со СМИ, с другой – оценка происходящего в экономике территории и ее развитии. Уверен, МедиаФорум, который мы готовим к проведению в Магадане, с датой определимся позже, позволит продолжить тему, приближенную к региональному формату и территориальным проблема, – заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь:
— Важным событием в этом году стало проведение Дальневосточного МедиаСаммита, на котором присутствовали СМИ различных уровней (регионального, федерального), электронные и печатные, специальные СМИ, представители бизнеса и власти, эксперты, общественность, блогеры. Эту площадку, развернутую на острове Русском на базе Дальневосточного федерального университета, считаю удачной для общения. По возвращении с Саммита мы обменивались мнениями с представителями СМИ, блогерами из нашей области, они оценивают как очень полезные состоявшиеся интересные встречи, лекции, информацию экспертов высочайшего российского уровня. И, конечно, общение с коллегами, обмен опытом, возможность встретиться с первыми лицами, с которыми представители СМИ активно общались в рамках Саммита. Это и полномочный представитель президента РФ в ДФО, и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, и все дальневосточные губернаторы.
Работу по организации подобных встреч нужно продолжать, органично доносить до россиян, дальневосточников, иностранных граждан реальные позитивные моменты, связанные с развитием региона, реализацией курса, определенного президентом, на ускоренное социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Макрорегион должен быть лучше представлен на федеральных каналах, в федеральной прессе и т.д. Надо усиливать позитивный фон вокруг Дальнего Востока. Говорю о подаче объективной информации, об освещении большой созидательной работы, которую проводят и федеральные власти, и региональные, вместе с бизнесом.
И СМИ должны в этой работе активно участвовать, быть равноправной стороной процесса реализации установки президента на социально-экономическое развитие нашей страны. Важны не только инвестиции, важно правильно рассказать, кто их дает, какие результаты достигнуты и что ожидается в будущем. Информация должна широко расходиться, прежде всего, в самих регионах, это очень важно, и федеральная повестка здесь должна присутствовать. Также считаю, что представительство СМИ надо расширять, приглашать иностранных журналистов.
По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, важно, что одной из главных тем МедиаСаммита стало развитие ДФО, потому что интерес к нашему региону растет не только в России, но и во всем АТР.
— Четвертый МедиаСаммит стал крупнейшим медиасобытием Дальнего Востока, объединившим всех, кто создает сегодня информационное пространство нашей страны. На площадках форума прошли многочисленные жаркие дискуссии, сформировались новые идеи и поднимались самые актуальные вопросы медиасообщества. Очень важно, что одной из главных тем форума стало развитие Дальнего Востока. С каждым годом интерес к нашему региону все выше, и большую роль в этом играют средства массовой информации. Именно они во многом формируют имидж Дальнего Востока, участвуют в продвижении привлекательности территории. Форум – еще одна отличная возможность для профессионалов со всей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона поближе познакомиться с нашим Дальним Востоком, больше узнать о его возможностях. В этом его важнейшее прикладное значение, — сказал Александр Галушка.
Напомним, оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита уже начал подготовку к следующему форуму, который пройдет 7-8 июня 2018 года в кампусе ДВФУ на острове Русском. МедиаСаммит расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой.
Фото Марины Божко.
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