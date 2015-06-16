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Власти попросят "Приморский кондитер" снизить цены

16 Июня 2015, 18:05 | Приморье

С начала года доля кондитерских изделий местного производства в общих объемах продаж выросла на 10 процентов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Такие данные были озвучены на очередном заседании штаба по оперативному мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке края.

Как рассказала директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль, в 2014 году доля импорта в общих объемах продаж кондитерских изделий составляла порядка 30 процентов, товары приморского производства – 40 процентов, продукция из других регионов страны – 30 процентов.

«В настоящее время, в результате импортозамещения за счет расширения ассортимента конфет, печенья и шоколада, наибольшую долю на рынке края занимает местная кондитерская продукция – около 50 процентов от общего объема продаж.  Порядка 48 процентов приморского рынка кондитерских изделий занимает отечественная продукция, завозимая из других регионов России. На долю импорта приходится всего около двух процентов. Продукция местного производства в Приморье наиболее широко представлена крупнейшим производителем ОАО «Приморский Кондитер», – добавила она.

По данным Приморскстата, с начала 2015 цены на карамель выросли на 21,5 процента, на печенье – на 13,3. Однако за последний месяц рост цен на печенье прекратился.

«Кондитерские изделия – карамель и печенье – входят в минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, и рост цен на них влияет на стоимость потребительской корзины. Причины роста цен на кондитерские изделия – повышение стоимости сырья – муки, маргарина, растительного масла, сахара.  Производство шоколада  и конфет существенно зависит от стоимости какао-бобов, которые производители закупают в других странах», – сообщила Елена Коваль.

Как рассказала коммерческий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Татьяна Селищева, ближайшего снижения цен на кондитерские изделия стоит ожидать к началу третьего квартала 2015 года.

«По прогнозам, ближайшее понижение цен произойдет к середине третьего – началу четвертого квартала. Начнется предновогодний сезон, и это будет дополнительным стимулом для фабрик снижать цены и зарабатывать на больших объемах продаж», – отметила она.

Кроме того, по словам представителя холдинга, за последний год упал спрос на традиционную карамель с начинками, глазированную карамель, и теперь приморцы отдают предпочтение леденцовой карамели.

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко заявил, что стратегия производителей кондитерских изделий должна отвечать общероссийской тенденции снижения цен на продукты питания.

«Как представитель крупнейшей кондитерской ассоциации страны вы понимаете, что в результате той политики повышения цен на свою продукцию, вы потихоньку теряете какие-то сегменты рынка. И эти сигналы вы должны доносить собственникам и менеджменту компаний. Производители, устанавливающие высокие цены, сегодня не в тренде. Во всей России сегодня наблюдается устойчивая тенденция по снижению цен на большинство товарных позиций. Нельзя сказать, что кондитерская продукция самая полезная для питания и без нее нельзя выжить, но, тем не менее, жители края тратят на нее деньги. А денег у населения сейчас меньше, чем раньше. Поэтому правильная компания должна стремиться к снижению цен на продукты. Мы направим соответствующее обращение к руководству вашей компании. Такое же обращение мы направим и “Приморскому кондитеру”. Ведь это местный производитель, чья социальная позиция должна отвечать потребностям жителей края», – подчеркнул заместитель главы региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: производство  приморье 



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Комментарии

  • мазефакер23:44, 17.06.2015#

    Да там БАРЫГИ, принципиально не беру их продукцию.

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