"Креатив" от "Примтеплоэнерго": четыре версии, почему можно не платить за поставленное топливо

За полгода руководство КГУП «Примтеплоэнерго» высказало четыре различные причины, почему не будет платить за поставленное топливо, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

И каждый раз причины разные. Конфликт вокруг предприятия, как ни стараются определенные силы свести его на нет, никак не затухает. Вероятно, происходит это потому, что имеющиеся проблемы никто на предприятии даже не пытается решать, их просто маскируют. И, как следствие, КГУП продолжает «вязнуть» в «трясине» этих проблем.

Буквально на прошлой неделе ООО «НК «Союз Петролеум» - компания-поставщик, пытающаяся взыскать с «Примтепла» 318 млн рублей, - выиграло очередной суд. Судья приморского арбитражного суда вынес еще одно решение в его пользу, оно стало уже четвертым «победным» в коллекции «Союза Петролеум». На этот раз еще 63 млн присудили вернуть поставщику за поставки мазута. Таким образом, общий счет судебных баталий достиг разгромного показателя 4:0 в пользу ООО «НК «Союз Петролеум».

Но судебные баталии - это полбеды. По-прежнему массу вопросов вызывает стоимость поставляемого топлива, которое теперь якобы покупается прямо на бирже для нужд «Примтеплоэнерго».

Недавно журналисты информагентства «Приморский репортер», следившие с самого начала за развитием конфликтной ситуации и поисками ее решений, рассказали о том, что стоимость топлива, поставляемого в «Примтеплоэнерго», не снизилась, как это было заявлено не так давно руководством предприятия, зато у самого КГУП появились новые «фавориты». Новым «любимчиком» «Примтеплоэнерго» стало ООО «Транс Ойл Групп», отмечают журналисты агентства, которое за последние несколько месяцев выиграло 6 из 12 проводимых «Примтеплоэнерго» конкурсов. При этом одна поставленная этой компанией тонна топлива обходится в среднем в 20,5 тыс. рублей. А как же заявленная цифра в 14 тыс. рублей за тонну? Этот же вопрос задал еще 19 мая на заседании комитета по экономике и собственности депутат-коммунист Артем САМСОНОВ. И генеральный директор «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА не смогла на него ответить четко и однозначно. Журналисты «Приморского репортера» в одном из своих материалов отмечают, что ООО «Транс Ойл Групп» - компания местная, но ранее она не поставляла топлива на объекты приморской энергетики. Только с приходом к власти нового руководства КГУП именно «Транс Ойл Групп» стала одним из основных поставщиков.

Вообще, с ООО «Транс Ойл Групп» странная ситуация получается: по официальным условиям контракта предусмотрена 90-суточная отсрочка платежа со стороны «Примтепла». Собственно, именно это условие и позволило ООО «Транс Ойл Групп» победить в конкурсе. Однако журналисты «Приморского репортера» утверждают, что часть платежей по этому контракту уже поступает на счета «Транс Ойл Групп». К чему такая спешка? Законна ли она?

Есть и еще один нюанс во всех этих судебно-мазутных спорах. Несмотря на то что ответственные за это направление чиновники официально заявили о том, что КГУП «Примтеплоэнерго» в первом квартале 2015 года вышло «в плюс», почему-то с 1 июля 2015 года тариф этой компании вырастает сразу на 12%. И это совпадает с тем, что краевые депутаты недавно в очередной раз переписали закон, согласно которому субсидии за тепловую энергию будут получать не жители, как это было раньше, а само «Примтеплоэнерго». Похоже, что ответственные чиновники помогают своему «детищу», как могут, - лишь бы в его «кубышке» были деньги. Но даже наличие денег и «плюсовой баланс» не побуждают «Примтеплоэнерго» платить по своим долгам.

Они, очевидно, выбирают другой путь. И вот новый судебный поворот: как сообщает все тот же «Приморский репортер», недавно КГУП «Примтеплоэнерго» обратилось с пятью исками в Арбитражный суд Приморского края, в котором просит признать договоры на 318 млн рублей с «Союзом Петролеум» «кабальными», «навязанными» и на этом основании их расторгнуть. Однако, даже если в самых смелых мечтах предположить такое развитие событий, топливо, а это почти 20 тыс. тонн, придется вернуть. А где его взять, если оно давно сожжено?

«В качестве причин, побудивших подписать такой договор с «Союзом Петролеум», юристы КГУП указывают… плохую ситуацию с финансами на предприятии. Мол, из-за этого пришлось лезть «в кабалу». Но такие признания, да еще и сделанные в суде, чреваты тем, что предприятие могут признать банкротом: если нет денег, зачем подписывать договор? Получается так: когда было нужно топливо - подписывали любые договоры и брали мазут. Когда платить нечем (и неохота) - договор сразу «кабальный». Это опять же дает повод представителям «Союза Петролеум» говорить о том, что в этой ситуации был проведен «государственный лохотрон»: топливо «отжали», а денег не платят», - поясняет ситуацию журналист ИА «Приморский репортер».

Вообще, хронология взаимоотношений «Союза Петролеум» и КГУП «Примтеплоэнерго» выглядит так. Сначала (в конце 2014 года) руководители «Примтеплоэнерго» говорили о том, что задержка отплаты происходит из-за финансовых проблем КГУП. Даже согласовали график погашения задолженностей. Затем возникла новая версия: топливо было поставлено по завышенной цене. Потом на свет появилась версия «номер №3» - дескать, поставщик раньше «украл много топлива», поэтому платить ему не нужно. Теперь - четвертый вариант: договор был вообще «кабальным». Отсюда возникает вопрос: если за полгода КГУП высказывает четыре разные версии, почему не хочет и не может платить за топливо, - нормально ли это вообще? Как там у руководства КГУП с мировосприятием?

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.