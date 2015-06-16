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"Ростелеком" объявляет итоги Годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2014 году
ОАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) (далее – «Компания») объявляет итоги Годового общего собрания акционеров по результатам работы Компании в 2014 году (далее – «ГОСА»), сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
Акционеры на ГОСА приняли следующие решения:
1. утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Компании по итогам 2014 финансового года.
2. утвердили распределение прибыли ОАО «Ростелеком» по результатам 2014 года следующим образом:
o на увеличение резервного фонда Компании в размере 728 тысяч рублей;
o на увеличение собственного капитала Компании в размере 20 032 131 тысяча рублей;
o на выплату дивидендов по итогам 2014 года по акциям Компании в денежной форме в размере 9 451 750 тысяч рублей или 25,00% от чистой прибыли за 2014 год по МСФО, в том числе:
§ по привилегированным акциям типа А Компании в размере 4,05[1] рубля на одну акцию;
§ по обыкновенным акциям Компании в размере 3,34 рубля на одну акцию[2].
При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года: 3 июля 2015 года.
3. избрали следующий состав Совета директоров Компании:
- Аганбегян Рубен Абелович;
- Аузан Александр Александрович;
- Дмитриев Кирилл Александрович;
- Златопольский Антон Андреевич;
- Иванов Сергей Борисович;
- Калугин Сергей Борисович;
- Милюков Анатолий Анатольевич;
- Полубояринов Михаил Игоревич;
- Пчелинцев Александр Анатольевич;
- Семенов Вадим Викторович;
- Сергейчук Виталий Юрьевич.
4. избрали следующий состав Ревизионной комиссии:
- Веремьянина Валентина Федоровна;
- Гаршин Василий Владимирович;
- Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
- Краснов Михаил Петрович;
- Мусиенко Олег Анатольевич;
- Понькин Александр Сергеевич;
- Шевчук Александр Викторович.
5. утвердили договоры страхования ответственности членов совета директоров и руководителей Компании.
6. утвердили аудитором Компании на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг».
7. одобрили уменьшение уставного капитала Компании путем погашения части выкупленных Компании акций.
Помимо этого акционеры установили размер годового вознаграждения для членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава, Положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Президенте и Ревизионной комиссии Компании, а также приняли ряд других решений.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
[1] Неокругленный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 4,050033904632 рубля
[2] Неокругленный размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 3,34108279423228 рубля
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