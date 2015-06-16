Япония сократит вылов лососевых в экономзоне РФ

Япония и Россия договорились о сокращении квот на вылов российских лососевых для японских рыболовных судов в исключительной экономической зоне РФ на 2015 год на 70%. Соответствующее соглашение было подписано по итогам продолжавшихся с середины мая консультаций между комиссиями по рыболовству обеих стран, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.

По данным Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии, квота на вылов японскими судами кеты, горбуши, кижуча и чавычи в 2015 году составит 1 961 тонну. В прошлом году этот показатель находился на уровне 6 630 тонн. Размер выплат японской стороной России составит примерно 600 млн иен ($4,86 млн).

Такое существенное сокращение квот на вылов произошло в том числе за счет того, что в этом году японские суда получили разрешение на вылов рыбы в исключительной экономической зоне РФ только на месяц (с 27 июня). В прошлом году им было разрешено вести свою деятельность с 1 июня по 31 июля.

В марте текущего года Япония и Россия договорились о повышении квот на вылов российских лососевых для японских рыболовных судов в японской 200-мильной исключительной экономической зоне на 2015 год с 1 449,9 тонны до 1 550 тонн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.