Во Владивостоке здание бывшего Морского института ДВГТУ оценили в 225,6 млн

Здание бывшего Морского института ДВГТУ во Владивостоке ушло с молотка за 225,6 млн рублей: ООО «Криэйт» подняло цену на 500 тыс. рублей выше стартовой, сообщает PrimaMedia. Общая площадь четырехэтажного здания - 4,75 тыс. кв. метров.

Согласно информации сайта dvtorgi.com, административное здание 1900 года строительства прошло капитальный ремонт в 1979 году. Из части помещений здания открывается живописный вид на бухту Золотой Рог. Благодаря архитектурно-планировочным решениям и использованным при строительстве здания материалам (красный кирпич), возможна реализация проекта лофт-апартаментов или офисного здания в стиле лофт.

Объект расположен в самом центре Владивостока, всего в 200 метрах от центральной площади города. В ближайшем окружении здания находятся городская и краевая администрации, офисные и торговые центры, объекты досуга и отдыха, объекты социальной инфраструктуры, а также жилые дома. Место расположения характеризуется высоким уровнем деловой активности.

Начальная минимальная цена объекта была 225,1 млн рублей. На участие в аукционе были поданы всего две заявки - от ООО «Криэйт» и ООО «РентЭлит». ООО «Криэйт» подняло цену на 500 тыс. рублей выше стартовой.

Ранее были проданы здание на Пушкинской, 41 за 83,3 млн рублей (цена квадрата - 52 тыс. рублей), на Володарского, 3а за 98,4 млн рублей (цена квадрата - 35,5 тыс. рублей), на Пушкинской, 37а за 113,5 млн рублей (цена квадрата - 211 тыс. рублей). Также помещения на Светланской, 165 - в два этапа: за 16,6 млн рублей и 21,8 млн рублей.

Следующий аукцион пройдет 20 июля. ДВФУ продаст целый ряд исторических зданий общей площадью 2 226,3 кв. метров. Объекты расположены по адресу Пушкинская, 33а, и административные здания и помещения под склады общей площадью 4,38 тысяч кв. метров - на Борисенко, 48.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.