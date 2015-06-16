Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке здание бывшего Морского института ДВГТУ оценили в 225,6 млн
Здание бывшего Морского института ДВГТУ во Владивостоке ушло с молотка за 225,6 млн рублей: ООО «Криэйт» подняло цену на 500 тыс. рублей выше стартовой, сообщает PrimaMedia. Общая площадь четырехэтажного здания - 4,75 тыс. кв. метров.
Согласно информации сайта dvtorgi.com, административное здание 1900 года строительства прошло капитальный ремонт в 1979 году. Из части помещений здания открывается живописный вид на бухту Золотой Рог. Благодаря архитектурно-планировочным решениям и использованным при строительстве здания материалам (красный кирпич), возможна реализация проекта лофт-апартаментов или офисного здания в стиле лофт.
Объект расположен в самом центре Владивостока, всего в 200 метрах от центральной площади города. В ближайшем окружении здания находятся городская и краевая администрации, офисные и торговые центры, объекты досуга и отдыха, объекты социальной инфраструктуры, а также жилые дома. Место расположения характеризуется высоким уровнем деловой активности.
Начальная минимальная цена объекта была 225,1 млн рублей. На участие в аукционе были поданы всего две заявки - от ООО «Криэйт» и ООО «РентЭлит». ООО «Криэйт» подняло цену на 500 тыс. рублей выше стартовой.
Ранее были проданы здание на Пушкинской, 41 за 83,3 млн рублей (цена квадрата - 52 тыс. рублей), на Володарского, 3а за 98,4 млн рублей (цена квадрата - 35,5 тыс. рублей), на Пушкинской, 37а за 113,5 млн рублей (цена квадрата - 211 тыс. рублей). Также помещения на Светланской, 165 - в два этапа: за 16,6 млн рублей и 21,8 млн рублей.
Следующий аукцион пройдет 20 июля. ДВФУ продаст целый ряд исторических зданий общей площадью 2 226,3 кв. метров. Объекты расположены по адресу Пушкинская, 33а, и административные здания и помещения под склады общей площадью 4,38 тысяч кв. метров - на Борисенко, 48.
Новости тематики
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
- Кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости проведут в Приморье
- Компания DNS представила новый загородный поселок
- Рост цен на жилье во Владивостоке никто и ничто не остановит
- Чемпионат мира по футболу обвинили в некоторых бедах Владивостока
- "Квадрат" плохо катится
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Арсеньев – с новым домом!
- Жилье все-таки дорожает
Новости раздела
- Китайское предупреждение
- Влаcти: забирать квоты на новый аукцион нельзя
- Банки "нагнули" на расходы
- В Приморье более тысячи абонентов Tele2 посетили фуд-фестиваль по другим правилам
- Форум безграничных возможностей
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Кадр ягодка всегда
- Говорите как дома
- Во Владивостоке жилье сдается влет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру