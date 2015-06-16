Директор департамента туризма Приморья готов ответить на вопросы приморцев

Онлайн-конференция с директором департамента туризма Приморского края Константином Шестаковым пройдет в четверг, 18 июня, на сайте primorsky.ru. Константин Шестаков ответит на вопросы жителей края с 12:00, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Во время конференции директор департамента поделится выводами, сделанными по итогам проведения Первого Тихоокеанского туристского форума, а также визита в регион главы Ростуризма Олега САФОНОВА, расскажет о появлении в Приморье новых туристских традиций и о возможностях, которые откроют для жителей и гостей Приморья интегрированная развлекательно-курортная зона «Приморье» и Свободный порт Владивостока.

Вопросы можно присылать до 15:00 среды, 17 июня, на адрес электронной почты: veka_ea@primorsky.ru.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.