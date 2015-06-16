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Безвизовый режим подтолкнет развитие туризма
Свободный порт Владивостока окажет позитивное влияние на многие отрасли региональной экономики
Введение режима безвизового посещения территории Приморского края иностранными гражданами подтолкнет развитие туристической отрасли в регионе, пишет деловая газета "Золотой Рог". Эту тему Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ обсудил во время встречи с участниками Второго Дальневосточного МедиаСаммита-2015.
Журналистов также интересовало влияние, которое может оказать режим Свободного порта Владивосток на строительство туристической инфраструктуры и приток в край деловых людей и туристов.
Добро пожаловать в кластеры!
По замыслу разработчиков законопроекта он направлен на создание благоприятных условий для увеличения темпов социально-экономического развития Приморского края. Резидентам Свободного порта будут предоставлены лучшие условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности по отношению к аналогичным территориям, функционирующим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
И есть полная уверенность в том, что Приморский край уже в скором времени сможет реализовать свои планы по созданию новой экономики, в том числе и в туристической отрасли. На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о создании Свободного порта Владивосток и сопутствующие проекты законов, одобренные на заседании Правительства 4 июня.
Ожидается, что закон естественным образом окажет влияние и на туристическую отрасль региона, так как будет способствовать созданию полноценной инфраструктуры туризма. По словам вице-губернатора Приморья Сергея НЕХАЕВА, глава региона поставил задачу до 2025 года увеличить поток туристов в Приморье до 10-12 млн человек.
- Мы подразумеваем туристов, которые дают нам подъем в экономике, учувствуют в ВРП края, - отметил Сергей Нехаев. - На данный момент турпоток составляет прядка 2,5 млн человек. С 2012 года стабильно наблюдается его увеличение на 12-14%. Самое важное, что позволит увеличить нам турпоток - это принятие закона о Свободном порте Владивосток. В этот законопроект включена норма, разрешающая упрощенный въезд иностранным гражданам на территорию Приморского края на 8 суток, - подчеркнул Сергей Нехаев.
Достижение цифр 10-12 млн туристов в год вице-губернатор считает вполне реальным.
- Мы уже делаем упор на три туристических кластера. Первый - Владивостокский, который не ограничивается одним городом, потому что в него входит и Артем, и остров Русский, и прилегающие территории. Второй - интегрированная развлекательная зона «Приморье», она будет задействована в рамках туризма, шопинга, интертеймента и других направлений. Стоит отметить, что этот кластер будет межсезонным. Третий кластер - остров Русский - самый сложный и самый перспективный. Этот кластер будет туристско-рекреационный. У нас уже есть инвесторы, не только российские, но и иностранные, - рассказал Сергей Нехаев.
Отвечая на вопросы журналистов, губернатор заверил, что программы развития туризма в Приморье, безусловно, будут корректироваться, и работа в этом направлении уже началась. «Мы подали несколько заявок на получение грантов от Ростуризма на развитие региональных туристических проектов», - сказал глава региона.
К слову, посетивший Приморье в рамках первого Тихоокеанского туристского форума глава Ростуризма Олег САФОНОВ остался довольным тем, как реализуются программы развития туризма в крае. В частности, на межрегиональном совещании «Стимулирование туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», где присутствовали представители профильных региональных ведомство по туризму, он неоднократно приводил Приморский край в пример.
Молодежь отметилась туранимацией
Также на минувшей неделе в Приморье подвели итоги конкурса «Лучшая анимационная программа в сфере туризма 2015», организованный департаментом туризма Приморского края в рамках первого Тихоокеанского туристского форума и благотворительной акции «Доброе лето».
В конкурсе приняли участие студенты, школьники, праздничные агентства, творческие коллективы.
Как отметили в департаменте туризма Приморского края, вовлеченность молодежи в сферу развития туризма, причем в активную практическую деятельность очень ценно.
-Ведь это нынешним школьникам и студентам предстоит строить «завтра» туристической отрасли края. Нестандартный взгляд молодой аудитории конкурсантов на привычные вещи, их креативность и «творческое бсстрашие» подкупают и позволяют уже сегодня начать воплощение лучших предложений в жизнь.
По итогам трех этапов конкурса победителем конкурса в номинации «Лучшая молодежная анимационная программа в сфере туризма» стала команда «ПАРАдокс» (ДВФУ), команда ВГУЭС «Заберите с поворота» заняла второе место, а третье место получила Творческая группа «Tourismtime» (ВГУЭС). Победителем же в номинации «Лучшая детская анимационная программа 2015» стала команда «Фантазеры» школы актерского мастерства «Прим стар».
Победителями в номинации «Лучший аниматор в сфере туризма 2015» стали студент ВГУЭС Артемий ШМАЛЮК и студентка ДВФУ Юлия МАЛОЛЕТЕНКОВА. Денис ЗАХАРЕНКО и Варвара МАТВИЕНКО отмечены дипломом «Открытое сердце», а Валерия Златоустова – «За яркость образа».
Досье "Золотого Рога": По оценке разработчиков, в результате принятия и реализации законопроектов о создании Свободного порта валовый региональный продукт Приморс кого края составит к 2021 году 1,106 трлн руб. (рост в 1,7 раза к 2015 году), к 2025 году - 1,402 трлн руб. (рост в 2,2 раза к 2015 году), к 2034 году - 2,157 трлн руб. (рост в 3,4 раза к 2015 году). Прирост ВРП Приморского края составит 470,1 млрд руб. к 2021 году, 766,2 млрд руб.- к 2025 году и,521 трлн руб.- к 2034 году. Количество созданных рабочих мест достигнет 84,7 тысяч человек к 2021 году, 108 тысяч - к 2025 году, 468,5 тысяч человек - к 2034 году. Прирост ВРП ДФО к 2025 году в результате реализации проекта может составить 1,97 трлн руб., или 34%.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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