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Владивостокские "Хаятты" перейдут к новому владельцу уже в июне
Будущее долгостроев определят структуры, принадлежащие Олегу Дерипаске
Как стало известно «Золотому Рогу», АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее АО «Наш дом – Приморье»), на балансе которой стоят отели на Корабельной набережной и мысе Бурном, передаст долгострои покупателю уже в июне текущего года. Срок передачи объектов прописан в договоре купли-продажи гостиниц, подписанном 25 апреля 2019 года.
Напомним, несостоявшиеся «Хаятты» за 3,84 млрд рублей купило подконтрольное холдингу Олега ДЕРИПАСКИ En+ Group ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», в апреле оказавшееся единственным участником аукциона по продаже гостиниц. Условия прошедших 15 апреля торгов оговаривали, что договор купли-продажи каждой из гостиниц заключается между собственником и победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона.
Аналогичные условия действуют и в случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника – что, собственно, и произошло. При этом у ООО «Парк-отель «Бурдугуз» возникло право приобрести гостиницу на мысе Бурном за 2,16 млрд рублей, а гостиницу на Корабельной набережной – за 1,68 млрд рублей (обе суммы указаны с учетом НДС – прим. автора). Добавим, что в аукционной документации содержался пункт о том, что оплата цены продажи отелей должна состояться в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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