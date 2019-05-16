Наигрались: Квесты завели в тупик

Модный некогда бизнес продолжает стремительно терять клиентов – на плаву остаются только самые креативные, смелые и трудолюбивые

Года три-четыре назад квесты в реальности появились во Владивостоке и стали одним из самых популярных развлечений. Некоторые новоявленные «аттракционы» испытывали такой наплыв посетителей, что были вынуждены работать даже ночью. Владельцы специфического бизнеса, часто основанного на столичных франшизах, гордо заверяли, что затраты в 1,5 млн рублей отбиваются буквально за три месяца.

Но «модный» бизнес - это всегда палка о двух концах. Любителей специфического развлечения в столице края, в силу незначительного числа жителей, оказалось недостаточно для стабильной работы. Если в 2016 году во Владивостоке официально работали 25 квест-компаний, то сегодня удержаться на плаву оставшимся семи помогают только высокое качество работы, активная вовлеченность владельцев в процесс создания головоломок и новизна.

Развлечение – это серьезно

«В 2016 году произошло перенасыщение рынка, - объясняет совладелец «Квесткафе» Андрей МАЗЕЛИС. - Количество квест-комнат, начиная с 2016 года, сократилось примерно на 70%, из 25 компаний остались 7. Сейчас идет спад, открытие одного квеста - прямой путь к разорению. Многие квесты, имевшие всего одну локацию, просто не смогли тянуть аренду».

«Основная причина закрытия большинства квестов в городе - плохое качество, - подтверждает собственник компании «Шестое чувство» Николай КОТЕЛЬНИКОВ. - Дешевое оборудование, плохо обученный персонал, минимум спецэффектов, вместо хороших головоломок - дешевые «замочки». В 2014 году организаторы выезжали просто на ажиотаже вокруг этого явления. Сейчас, если команда тратит на решение одной головоломки больше пяти минут, им становится скучно. Все должно проходить в динамике, а сами квесты должны содержать 10-20 технологических головоломок».

В соседних городах ситуация еще хуже, чем во Владивостоке. « Рынок пустой, - сообщает руководитель праздничного агентства «Счастье», назвавшийся Максом ФРАЕМ. - В Уссурийске сейчас нет ни одного квест-рума, только при мне закрылись три компании. Проблема была в том, что они не смогли дать потребителям новых идей. Народ сходил один раз, второй, а потом приелось».

Франшиза не спасет

Четыре года назад приобретение квеста по франшизе считалось хорошим выходом. Ты получаешь эксклюзивные локации, сценарии и инструкцию ведения бизнеса. С учетом популярности квестов, казалось, что это золотая жила. Сейчас в городе не осталось классических «escape-room» по франшизе. «Думаю, это произошло из-за того, что те, кто покупает франшизу, не так предметно разбираются в конкретном виде бизнеса, рассуждает Андрей Мазелис. - Когда ты сам, с нуля, строишь локации, ищешь инвентарь, обучаешь актеров, пишешь сценарии, твой уровень знаний на порядок выше».

«На этом рынке франшиза - плата за воздух, говорит Николай Котельников. - Людям в Приморье ни о чем не говорят раскрученные московские названия. Они ходят туда, где им интересно. Раньше считалось, что франшиза выгодна из-за того, что постоянно обновляют игровые сценарии. Сейчас владельцы квестов предпочитают сами их придумывать».

Клиенты стали привередами

За четыре года развития игр люди поняли, чего хотят. Тех, кто еще не пробовал играть, осталось немного. Потому, правила захода на рынок сильно изменились. В 2015 году можно было открыть одну игровую комнату за 1,2 млн. рублей, отбить вложения за три месяца и дальше просто собирать деньги. Сейчас требуется открывать сразу несколько локаций, цена одной локации начинается от 1,5 млн рублей. В противном случае, бизнес прогорит. «Требования потребителей выросли, - рассуждает Андрей Мазелис. - Они стали технически подкованы, хотят новых впечатлений. Чтобы удержаться на рынке, помимо качества, важны новые форматы. Мы каждый год разрабатываем новые игры, проводим тестирования. Сейчас у нас есть и перфомансы, и детективные сюжеты, и квесты в виртуальной реальности. Бывали и неудачные эксперименты. Мы запускали городские квесты, но они популярностью не пользовались, людям не очень хотелось много ходить по городу в выходной».

«Главный секрет успеха на рынке сейчас – качество продукта, - уверен генеральный директор компании «Игры разума» Юрий КЛОЧКОВ. - Я сам пишу сценарий, мастерю некоторые головоломки самостоятельно. Декоратор делал маски для квеста. Такая вовлеченность в проект позволяет создавать что-то уникальное. Люди привыкли к обычным квестам, и им требуется импровизация. Проверяю я свои идеи с помощью друзей. Во время тест-драйва можно понять, чего не хватает, а что не очень понятно».

Сейчас на пике популярности - квесты-ужастики, перфомансы с участием актеров. Обычный квест живет около года, затем люди перестают им интересоваться. Срок жизни перфомансов - около трех-четырех лет. Их задача - пробудить в человеке адреналин и эмоции, а не просто логическое мышление. «С перфомансами в городе беда, - сетует Николай Котельников. - Актер должен быть профессионалом, иначе игра перестает быть игрой. В нашем перфомансе вы можете выбрать уровень страха, в любой момент его изменить. А бывает такое, что никакой гибкости компания не проявляет, и всех бьют электрошокером. Люди больше туда не возвращаются».

Важный момент - отсутствие плагиата. Воровать не должны ни вы, ни у вас. «Я стараюсь отгородиться от моментов трендовости и создавать что-то уникальное, свое, - говорит Макс Фрай. - Такой продукт сложнее сплагиатить. Автоквест «Город У» отличается от своих собратьев. Он дневной, а не ночной, что подходит более зрелой аудитории. Сами задания зашифрованы очень необычными способами. Поэтому взрослым людям очень интересно играть».

Психология игр

В 2015 году квест-игры в стиле «escape-room» заходили на ура практически всем. В них стояли очереди в любой день недели. Психологи говорили, что такие игры хороши для тимбилдинговых целей. Сейчас популярны хоррор-игры в этой сфере и перфомансы с актерами, где они кусают игроков, шлепают и пугают. «Популярность страшных и щекочущих нервы квестов может быть связана с множеством факторов: сдерживание негатива на работе, нехватка ощущений в реальной жизни, рутина, объясняет клинический психолог Ольга ГОНЧАРЕНКО. - Длительное и слишком сильное воздействие стрессовых факторов неизбежно приведет к постоянному стрессу, что в дальнейшем может способствовать возникновению психоза, невроза и других расстройств. На квесте человек может выплеснуть всю агрессию, более открыто проявить эмоции, почувствовать себя живым. Такие «прививки страхом» вполне помогают бороться с подавленными состояниями и делают человека более устойчивым к возможным опасностям».

Большое заблуждение считать, что выброс адреналина на всех действует одинаково. Человек вполне может оказаться в ситуации паники и вообще выпасть из реальности. Поэтому важно соблюдать баланс между напряжением и расслаблением.

«Из несомненных плюсов можно отметить, что квесты вытаскивают людей из виртуального общения в реальное, - уверена Ольга Гончаренко. - Сейчас коммерческое время, и люди забывают об отдыхе. Взять всю семью и отправиться на квест – неплохая альтернатива обычным домашним посиделкам.

Такие игры помогут увидеть проблемы в распределении ролей. Родители могут увидеть новые проявления качеств ребенка. Сын-подросток, у которого с отцом мало общих интересов, может неожиданно увидеть в отце лидера. Пары, где лидером неосознанно является женщина, смогут заметить это и понять, устраивает ли их такой порядок».

Перспективы неясны

«Перспективы этого рынка в Приморье умеренно-позитивные, - считает Андрей Мазелис. - Сейчас наблюдается некоторая стагнация, но за счет новых форматов и идей люди будут играть. Конечно, сейчас, чтобы зайти на этот рынок, нужно больше вложений и знаний, чем в 2014 году. Уровень квестов должен быть на порядок выше, а локаций нужно несколько. Квесты конкурируют не друг с другом, а с другими развлечениями на рынке».

«На мой взгляд, развитие будет продолжаться, поддерживает его Макс Фрай. - На этом рынке есть только одно ограничение – воображение организаторов. Те, кто просто удачно скопировали одну идею с чужого квеста, уже ушли с рынка».

«Перспективы этого рынка во Владивостоке смутные, - не согласен Юрий Клочков. - Бывает, что приезжают столичные гости и говорят, что качество наших квестов не уступает московским. Однако, у нас не так много людей в городе. Многие уже просто наигрались. Думаем, что будущее - за квестами для детей».

МНЕНИЕ

Хвалите меня, хвалите!

Клинический психолог Ольга ГОНЧАРЕНКО объясняет, как получить максимум пользы из посещения квестов:

- Любая победа, даже в игре - это способ выработать у себя привычку к успеху. Мы напрасно склонны обесценивать свои достижения в играх, квестах, викторинах. Именно из таких маленьких вершин собирается наш золотой запас самоуважения. Даже если в реальной жизни больших побед не так много, нужно позволить себе насладиться чувством триумфа и радости.

В психологии существует понятие эустресса - позитивного стресса. Благодаря ему увеличиваются внутренние резервы организма, улучшается память, способность к концентрации. Он поднимает жизненный тонус, дает нам возможность для самореализации. Я советую участникам квестов поздравлять друг друга и благодарить. Признание твоего вклада в победу другими участниками буквально цементирует веру в себя.