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Лайнер Costa Venezia примет на борт гостей юбилейного ВЭФ во Владивостоке
16 Мая 2019, 12:35 | Приморье
Лайнер Costa Venezia станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Вопросы подготовки инфраструктуры города к проведению крупнейшего международного мероприятия обсудили на заседании краевого организационного штаба под председательством Губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Юбилейный ВЭФ пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. По традиции на краевом уровне проводятся мероприятия по подготовке мест размещения гостей, транспортной, дорожной, инженерной инфраструктуры, благоустройства города и края, медицинского и информационно-рекламного обеспечения, организации деятельности волонтеров.
Как доложил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, на сегодня уже заключено соглашение на обслуживание с 24 гостиницами Владивостока. Среди них – отель LOTTE, Tigre de Cristal, гостиницы «Астория», «Аванта», «Амурский залив», «Приморье», «Экватор», Azimut Отель «Владивосток».
Кроме того, со 2 по 7 сентября в качестве плавучей гостиницы планируется задействовать судно Costa Venezia.
«Это новый лайнер класса Dream, введен в эксплуатацию в марте этого года. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, количество кают – 2116. Всего лайнер может вместить более 5 тысяч человек», – пояснил руководитель ведомства, добавив, что судно будет пришвартовано напротив Морвокзала.
По словам Константина Шестакова, в ближайшее время начнется проверка гостиниц с участием специалистов Роспотребнадзора, МЧС, которая продлится до августа.
Олег Кожемяко обозначил, что для гостиничного бизнеса Приморья размещение гостей ВЭФ – отличный повод продвинуть свои услуги. Вместе с тем Губернатор поручил контролировать стоимость номеров, чтобы не допустить необоснованного завышения цен.
«Это международный форум, обслуживание должно быть на высшем уровне. По тому, как оно будет организовано, будут судить и о Владивостоке, и обо всем Приморье», – заявил глава региона.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: costa venezia лайнер вэф
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