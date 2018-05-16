"Российским властям стоит задуматься…"

Южнокорейские инвесторы пошли на восьмой круг в обсуждении проектов сотрудничества

Во Владивостоке 16 мая уже в восьмой раз пройдет Дальневосточный Российско-Корейский форум. Из года в год его повестка не сильно меняется: энергетика, транспорт, рыбопереработка, судостроение. Сотрудничество в этих отраслях обсуждается и на уровне глав наших государств.

В последнее время приходилось много слышать об интересе южнокорейских компаний к крупным проектам, к примеру, в тех же судостроительной, транспортной, портовой отраслях. На нашей памяти немало подписанных соглашений о совместной работе, тем не менее, конкретных дел пока немного. Последняя история: из нашего региона уходит корпорация «Хендэ», и из гостиничного бизнеса, и из аграрного, где она имела несколько успешных компаний в Приморском крае. На пустовавшем многие годы корпусе несостоявшегося завода по производству распределительных устройств, который в свое время был построен компанией «Hyundai Heavy Industries» (инвестиции более 1,5 млрд рублей), по договоренности с «Федеральной сетевой компанией», вблизи Владивостокского аэропорта теперь сменилась вывеска. И хорошо. Мы, наконец-то, избавились от яркого образчика несостоявшегося сотрудничества. Можно приводить примеры и дальше.

Насколько удается бизнесу продвинуться к реальным проектам? Какие возможности еще никак не задействованы? Об этом накануне форума корреспондент журнала «Дальневосточный капитал» беседовал с генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке господином ЛИ Сок Пэ.

- Господин генеральный консул, что можете сказать о результативности Дальневосточных Российско-Корейских форумов? Стали ли они стартовой площадкой для конкретных проектов? Как оцениваете интерес ваших соотечественников к Дальнему Востоку?

- Если форум проходит уже в восьмой раз, и его посещают многочисленные и представительные делегации корейских предпринимателей, экспертов, чиновников, значит, он стал значимой площадкой для взаимодействия корейского и российского бизнеса. Повестка все эти годы посвящена главным образом сотрудничеству в таких отраслях, как сельское хозяйство, рыбопереработка, логистика, энергетика, судостроение, модернизация портов. В последнее время в практику форумов вошли встречи бизнеса B2B, когда за столом переговоров в двустороннем порядке обсуждаются конкретные коммерческие вопросы. Часть корейской делегации едет именно ради таких встреч.

Хотя, если быть откровенным, несмотря на все усилия правительств наших стран, а также конкретных компаний, я пока не могу назвать значимых результативных проектов с участием корейского капитала на Дальнем Востоке. Очень надеюсь, что ситуация в ближайшее время изменится: в сентябре прошлого года на встрече, проведенной в рамках III Восточного экономического форума, президент России Владимир ПУТИН и президент Республики Корея МУН Чжэ Ин определили 9 ключевых отраслей сотрудничества и договорились приложить максимальные усилия для оказания поддержки компаниям. Ожидается, что в ближайшее время появятся положительные результаты, связанные с рыбоперерабатывающей отраслью, судостроением рыболовецких судов, судоремонтом, модернизацией портов.

- Конкретизируем тройку тем - энергетика, логистика, рыбопереработка, которые вновь стали центральными в повестке дня форума, о каких проектах идет речь?

- Энергетика - одна из девяти ключевых отраслей взаимодействия, и сотрудничество в этой сфере можно назвать наиболее успешным. Южная Корея импортирует порядка 1 700 000 тонн сахалинского СПГ в год. В настоящее время южнокорейские заинтересованные ведомства рассматривают возможность увеличить объем импорта СПГ из России.

Большие надежды мы связываем с результатами Межкорейского саммита и планируемой встречи на высшем уровне между лидером Северной Кореи и президентом США. Я надеюсь, что в итоге будет урегулирована северокорейская ядерная проблема, что приведет к разрядке напряженности на Корейском полуострове. В случае если будут созданы благоприятные условия для межкорейского сотрудничества, мы сможем возобновить переговоры по реализации трехстороннего экономического взаимодействия между Россией, Югом и Севером по таким проектам, как строительство газопровода через территорию Северной Кореи, соединение электросети и соединение железной дороги.

Помимо этого, корейская сторона уже не один год говорит о готовности участвовать в модернизации портов Дальнего Востока. В настоящее время идет активное обсуждение проекта модернизации порта Славянка, но особенный интерес вызывает проект создания зернового терминала на базе порта Зарубино.

У меня есть надежды на сотрудничество в области судостроения. Мы ожидаем серьезного диалога в рамках VIII Дальневосточного Российско-Корейского Форума с участием Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) и представителей компаний Республики Корея по поводу создания производственной технической базы для строительства судов. Значительный прогресс в этой сфере есть пока только на Сахалине, где южнокорейская компания будет участвовать в создании верфи для строительства и ремонта рыболовецких судов.

Есть большой проект рыбоперерабатывающего кластера на мысе Назимова во Владивостоке. Это те вопросы, которые уже в работе. Но есть и проекты на перспективу: к примеру, у корейского бизнеса есть интерес к строительству завода минеральных удобрений в Находке, который может состояться в рамках режима территории опережающего развития (ТОР).

- Тем не менее, такой «кит» корейской экономики, как «Хендэ», уходит с дальневосточного рынка, проработав здесь многие годы. В том числе и из аграрного бизнеса. Он стал неинтересен корейскому бизнесу?

- Существует ряд факторов, влияющих на принятие решения о выводе инвестиций из проекта. Одной из главных причин могу назвать ухудшение эффективности, связанное со стремительным изменением курса валют. Также причиной могут стать сложности, возникшие в головном офисе из-за мирового экономического кризиса. Может, повлиял недостаток заинтересованности российских ведомственных органов в проекте. Я считаю, что российским властям стоит задуматься, почему южнокорейские инвесторы приняли решение о выходе из проекта. Однако стоит отметить, что есть южнокорейские компании, которые выходят из проектов, но также есть и те, кто приняли решение инвестировать средства в регионе.

Так, на Дальний Восток приходит корпорация «Лотте», которая на первых порах займется улучшением бизнес-центра и гостиницы «Хендэ». Но представители «Лотте» только начали знакомство с регионом, у них есть интерес, и есть инвестиционный ресурс. При этом, на Дальнем Востоке остается «Хендэ Инжиниринг», интерес которой сосредоточен на портовом бизнесе, судостроении, поставках высокотехнологичного оборудования.

Что касается аграрного бизнеса, то именно эта отрасль открывает значительные перспективы, как для корейских инвесторов, так и для вывода на корейский рынок продукции дальневосточных компаний. Республика Корея - страна с существующей нехваткой продовольствия. В частности, корм для животных полностью импортируется, и в этом смысле корейский рынок очень привлекателен для дальневосточных аграриев.

В настоящее время семь южнокорейских сельскохозяйственных компаний занимаются производством сои, кукурузы и других культур в г. Уссурийске. Ежегодно производится порядка 60 000 тонн зерна, из которых 10 000 тонн экспортируется в Корею. Это совсем немного. В этой связи очень значимым проектом становится строительство зернового терминала в порту Зарубино, который подготовит необходимую инфраструктуру для экспорта зерна.

Но есть ряд проблем: зерно, произведенное на Дальнем Востоке, проигрывает в конкуренции с американским и по цене, и по качеству. Это задача, которую предстоит решить не только южнокорейским сельскохозяйственным компаниям, но и российским. В целях улучшения производительности зерновых культур на Дальнем Востоке, Корейское Агентство по развитию сельского хозяйства (Korea Rural Community Corporation) проводит переговоры с российской стороной по поводу разработок семян, наиболее подходящих для выращивания здесь.

- Какие еще рынки Республики Корея могут быть открыты для российских производителей?

- Как я сказал уже, в приоритете - продовольственный сектор. Россия изобилует водными ресурсами, а в Южной Корее их недостаточно. Поэтому корейский рынок морепродуктов может стать очень привлекательным для российских добывающих компаний. Именно поэтому наши страны активно взаимодействуют в рыбной отрасли. Корейская компания, как я уже говорил, заинтересована в создании во Владивостоке рыбного кластера, продукция переработки которого найдет спрос на рынке Республики Корея.

- В чем основные опасения бизнеса, заставляющие откладывать инвестиционные решения?

- Я затрудняюсь ответить на данный вопрос, потому что я не бизнесмен. Возможно, из-за недостатка доверия к российскому рынку. Инвестиционные риски присутствуют в каждой стране. Однако, по мнению южнокорейских инвесторов, уровень рисков в России выше, чем в других странах. С этой точки зрения проведенный в июне прошлого года и в марте текущего года День корейского инвестора является значимым мероприятием для построения и укрепления доверия. Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ провел отдельные встречи с представителями южнокорейского бизнеса, выслушал дальнейшие планы, а также проблемы, с которыми сталкиваются компании. Были даны очень конкретные поручения соответствующим ведомствам. Ряд проблем уже решен. Надеюсь, День корейского инвестора будет проводиться на постоянной основе.

- Есть планы развития острова Русский как территории науки и инновационных технологий, видите ли вы сферы, которые были бы интересны для совместной работы корейским исследователям? Помню, на одном из форумов ваша сторона презентовала свое видение его развития, оно учтено российскими властями?

- Российская сторона, действительно, активно интересовалась тем, как Республика Корея развивает остров Чеджу, на котором несколько раз побывали делегации Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Приморской администрации. Я думаю, что некоторый наш опыт учтен при принятии концепции развития Русского.

Однако, на данный момент в силу недостатка информации южнокорейские компании не проявляют активного интереса к развитию Русского. Мне известно, что Росконгресс и ФРДВ в данный момент сосредоточены на создании там Центра международного сотрудничества. Я считаю, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо провести презентацию плана развития острова Русский.

Можно утверждать с уверенностью: у южнокорейских компаний вызывает интерес проект строительства Международного медицинского кластера на острове Русском.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Насколько, на ваш взгляд, привлекательны условия режимов ТОР и СПВ?

- Преференции и условия ТОР и СПВ интересны корейским компаниям. Однако я считаю, стоит серьезно задуматься над конкурентоспособностью Дальнего Востока в привлечении инвесторов по сравнению с такими странами, как Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Тайвань, Сингапур и др. Необходимо проанализировать, почему южнокорейские инвесторы предпочитают вкладывать средства не в географически близко расположенный Приморский край, а в отдаленный Вьетнам, Индонезию и др.

Приведу такой пример: во Вьетнаме продукция компании «Самсунг Электроникс» занимает более 30 % объема экспорта страны, в ней работает более 100 тысяч вьетнамцев. Вьетнамское правительство пошло на создание специального грузового терминала для «Самсунга», который занимает 60% аэропорта Ханоя.

На фото: Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли Сок Пэ: «Вам стоит серьезно задуматься над конкурентоспособностью Дальнего Востока в вопросе привлечения инвестиций».

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