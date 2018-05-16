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Стало известно, когда запустят круизный лайнер из Владивостока в корейский Сокчхо
Долгожданный запуск паромного сообщения между Владивостоком, южнокорейским портом Сокчхо и портами Японии намечен на 1 июня, сообщил врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО, открывая в среду VIII Дальневосточный российско-корейский форум во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Круизный лайнер Glory Sea может перевозить до 1,3 тыс. путешественников за один рейс.
Соглашение об открытии линии компания «Владивостокский пассажирский терминал» и Морской туристический центр южнокорейской провинции Кангвон подписали еще в мае 2017 года.
Это будет уже вторая паромная линия, связывающая Владивосток с портами Республики Корея. Паромная линия Владивосток - Донхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония) была открыта восемь лет назад.
Ранее Андрей Тарасенко предложил открыть круизную линию, которая соединила бы порты российского Дальнего Востока. Для реализации этой идеи необходимо приобретение туристического лайнера, но в бюджете Приморья таких денег пока нет.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото fleetmon.com.
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