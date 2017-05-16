Чтобы не повторить ЧС

Подготовке к зиме в районах, где жители жаловались на холод в квартирах, уделяется особое внимание

В период подготовки к очередному отопительному сезону на особом контроле у руководства Приморья будут муниципалитеты, жители которых жаловались на низкую температуру в своих квартирах минувшей зимой. Контроль за подготовкой котельных к зиме 2017-2018 годов специалисты профильного департамента краевой администрации планируют осуществлять лично, выезжая в районы и оценивая выполнение ремонтных программ совместно с главами территорий.

Напомним, что наиболее масштабным стал сбой в системе теплоснабжения поселка Сибирцево Черниговского района. Перебои с теплоснабжением в поселке Сибирцево Черниговского района случались и 10, и 5 лет тому назад. Но серия аварий, произошедшая в середине января 2017 года, нарушила отопление сразу 44 жилых домов и объектов соцкультбыта. По поручению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на место выехал вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ, который после изучения ситуации отметил, что есть много вопросов к собственнику котельной – администрации Сибирцевского городского поселения.

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», – подчеркнул Евгений Вишняков.

Благодаря усилиям ремонтных бригад и инженерного персонала, в кратчайший срок смонтировавших новую систему дымоудаления в котельной №18, удалось раньше расчетного времени поднять температуру теплоносителя. Нормальное теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов Сибирцево было успешно восстановлено. Чуть позже перебои в подаче тепла в поселке Сибирцево стали основанием для прокурорской проверки деятельности местных органов власти и ресурсоснабжающей организации. Кстати, в отличие от ситуаций прошлых лет состоит в том, что на момент январского ЧП отапливающая поселок муниципальная котельная находится в аренде у ООО "Живая планета".

Кроме того, особое внимание в администрации Приморья было уделено населенным пунктам, откуда поступали жалобы граждан на низкую температуру в жилых помещениях, а также в детских садах или школах. Такими «горячими», а вернее, холодными точками на карте Приморья, помимо Сибирцево, стали поселки Подъяпольский и поселок Рудный.

Так, проведя проверку в школе №14 поселка Подъяпольский, где школьники пожаловались на низкую температуру в нескольких классах, специалисты выяснили, что само здание не было подготовлено к зиме: отсутствовало нужное количество батарей, причем в коридорах школы не было ни одного отопительного прибора. Похожая ситуация возникла и в многоквартирном доме поселка Рудного Кавалеровского района, где в межотопительный период не была должным образом произведена промывка-опрессовка системы отопления здания. Также специалисты КГУП «Примтеплоэнерго» и жители дома на месте смогли убедиться, что стены фасада и крыша дома не утеплены, прямо на стенах в подъезде имеются крупные следы подтеков воды. При такой ситуации дополнительные расходы, связанные с повышенной теплопотерей в одном доме, ложатся на «Примтеплоэнерго» и в конечном итоге – на всех жителей края.

Схожая картина наблюдается и в других населенных пунктах края. Жители же не всегда понимают, что претензии в таких случаях необходимо предъявлять к управляющим компаниям, которые не должным образом подготовили здания к зимнему сезону. В свою очередь, на КГУП «Примтеплоэнерго», отвечающем за отопление большинства муниципалитетов края, считают, что именно отсутствие должного контроля за деятельностью управляющих компаний со стороны местных властей зачастую приводит к возникновению нештатных ситуаций с теплоснабжением, а также дополнительной финансовой нагрузке на предприятие. КГУП призывает районные власти впредь активно взаимодействовать с «Примтеплоэнерго», сообщая о текущих проблемах в прохождении отопительного периода и согласовывая графики подготовки жилищного фонда к следующему периоду.

Добавим, что сейчас предприятия жилищно-коммунального комплекса по всему краю приступают к реализации ремонтных программ. По информации краевого департамента ЖКХ и коммунальных ресурсов, в первую очередь в план ремонта к следующему отопительному сезону были включены котельные и коммунальные сети, где этой зимой произошли аварии. Контроль за подготовкой объектов к зиме 2017-2018 годов специалисты департамента планируют осуществлять лично, выезжая в районы и контролируя выполнение ремонтных программ совместно с главами территорий.

Досье "Золотого Рога": В ходе минувшего отопительного сезона в Приморском крае работали 876 котельных, обслуживающих обеспечивающих теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов. Для ликвидации аварийных ситуаций в крае были сформированы аварийные бригады численностью в 2 тыс. специалистов, оснащенные необходимым оборудованием и материалами. Кроме того, в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы проводятся работы по модернизации котельных в разных муниципалитетах региона.

На фото: Серия аварий, произошедшая в середине января 2017 года, нарушила отопление сразу 44 жилых домов и объектов соцкультбыта.

Александр САЛКОВ. Фото автора.