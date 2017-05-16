Краны высохли ради ремонта

В Приморье стартовала подготовка к следующему отопительному сезону

Несмотря на то что в отдельных муниципалитетах Приморского края отопительный сезон только что завершился, подготовка к следующей зиме уже ведется активными темпами. Приоритетами этой работы, как и прежде, остаются сдерживание роста тарифов и обеспечение стабильного теплоснабжения жилого фонда в зимний период, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, снижение потерь в сетях и повышение качества предоставляемых населению услуг ЖКХ являются одними из задач государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Большинство городов и районов Приморского края, в том числе Владивосток, завершили подачу тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта в первых числах мая. Однако в Арсеньеве, Дальнегорске, Находке, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Тернейском и Чугуевском районах отопительный сезон завершился к середине месяца.

Котельные больше не «жгут» бюджет

В общей сложности в Приморье в нынешний отопительный сезон работало 876 котельных, обеспечивавших теплом 1709 социально значимых объектов и 14565 жилых домов. На подготовку к завершившемуся отопительному сезону 2016-2017 годов в Приморье из краевого бюджета было направлено 2,3 млрд рублей.

Это позволило провести замену десятков километров систем тепло- и водоснабжения, установить новое насосное и котельное оборудование, ввести в эксплуатацию почти 70 автономных модульных котельных. Как подчеркнул в своем недавнем отчете перед Законодательным Собранием губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, экономичные автономные угольные котельные закупаются и вводятся в строй уже второй год подряд, благодаря чему только по итогам 2015 года край сэкономил на мазуте 1,5 млрд рублей. Цель проекта по переводу объектов энергетики с мазута на уголь – сдерживание роста тарифов.

Подготовка к новой зиме

Еще месяц назад губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ было подписано распоряжение о начале подготовки региона к отопительному сезону 2017-2018 годов. В настоящее время муниципалитеты, предприятия жилищно-коммунального комплекса приступают к ремонту и реконструкции инженерных сетей и оборудования. В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов в Приморья в ближайшее время во всех муниципалитетах пройдут традиционные испытания на прочность систем теплоснабжения. Ориентировочно ремонтная кампания продлится в течение пяти месяцев.

Как рассказали в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, гидравлические испытания проходят два раза в год – по окончанию очередного отопительного сезона и перед началом следующего. Это необходимо для того, чтобы выявить те участки теплотрасс, где необходимо провести ремонт, либо заменить их на новые. Однако коммунальщики определяют, где необходимо произвести ремонт, не только при помощи гидравлических испытаний.

«Во время отопительного сезона анализируется количество аварий на тех или иных участках. Если часто возникали сбои в работе оборудования или регистрировалось большое количество порывов на определённом участке, то необходима его замена», – рассказали в краевом департаменте ЖКХ.

Также перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса региона ставится задача не только подготовить системы и оборудование к следующей зиме, но и сократить тепловые потери – например, благодаря изоляции труб теплотрасс горячего водоснабжения специальными материалами, которые не позволяют «уходить» теплу.

Испытания требуют терпения

Между тем, в краевом центре гидравлические испытания теплотрасс уже стартовали на минувшей неделе. Они пройдут поэтапно в разных районах Владивостока в период с 10 мая по 20 июня. Во время проведения гидравлических испытаний специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проверят надежность теплотрасс, выявят места вероятного возникновения порывов и течей, устранят неисправности.

В частности, с 10 по 17 мая от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2. С 22 по 29 мая без ГВС останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1. С 29 мая по 5 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, которые получают услугу от ВТЭЦ-2. Наконец, с 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Энергетики просят жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к будущему отопительному сезону. Кроме того, потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также от работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.

Руководителей управляющих компаний, ведомств, организаций, имеющих на балансе жилой фонд или занимающихся его обслуживанием, и МУПВ «ВПЭС» энергетики предупреждают о необходимости подготовить к испытаниям теплотрассы и тепловые узлы, а на период проведения испытаний – усилить надзор за разводящими тепловыми сетями, организовать дежурство эксплуатационного персонала, не допускать пребывания детей в местах прохождения теплотрасс, принять меры к выявлению возможных повреждений трубопроводов и их ограждению, а также предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

На фото: Готовь трубы летом – актуальность этой поговорки никто не отменял.

Александр САЛКОВ. Фото автора.