Музеи не для соотечественников

Культурным наследием Владивостока интересуются все больше азиаты

Культурный туризм становится сегодня одной из главных составляющих туристических программ. И музеи, консолидирующие культурное и историческое наследие, играют здесь не последнюю роль.

К международному дню музеев, который в России отмечают 18 мая, деловая газета «Золотой Рог» задала экспертам туристической и музейной отрасли вопрос о том, какое место культурные учреждения занимают в туристической индустрии Приморья.





Особой популярностью у европейских туристов пользуются железнодорожные туры во Владивосток. Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.

Само понятие «культурный туризм» появилось относительно недавно – в 80-е годы, и несмотря на то, что оно включает в себя знакомство со всеми достопримечательностями, в большей степени его связывают с художественным наследием - искусство и архитектура. В рамках культурного туризма через какое-то время появилось целое направление – музейный туризм.

Досье "Золотого Рога": Музейный туризм – специфическая деятельность музеев в сфере культурного туризма по производству и реализации различных туристских продуктов музейного характера: создание экспозиций, организация внутренних и внешних экскурсий, наличие музейных магазинов. Это направление в туризме в России возникло сравнительно недавно – в середине 90-х годов в России, когда музеи попали в сложную экономическую ситуацию и стали активнее включаться в туристическую деятельность.

«Музеи занимают очень важную позицию в туристической сфере, поскольку именно благодаря посещению таких учреждений турист может получить представление об уровне культуры региона, погрузиться в его историю и увидеть уникальные музейные собрания, которые не встретишь в других уголках мира, – говорит директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО. – Например, для Приморской картинной галереи таким эксклюзивом является Марк ШАГАЛ, работы которого в России не представлены нигде больше, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Знакомство с подобными картинами, изучение истории и посещение других культурных учреждений складываются у туриста в калейдоскоп впечатлений, который он увозит на родину. Именно поэтому музеи высокого уровня выступают одним из главных центров притяжения туристического потока».

Владивосток, несмотря на свой сравнительно юный возраст, может удивить туристов богатством культуры. «Владивосток является городом европейской культуры и транслирует ее в архитектуре и искусстве, при этом оставаясь «воротами» в страны АТР. Наше географическое положение очень выгодно, поскольку удивительный стык азиатской и европейской культур делает нас привлекательными для туристов со всего мира», – уверена директор Приморской картинной галереи.

С каждым годом повышается интерес туристов к истории Владивостока. «Это легко заметить по выставкам, – утверждает организатор выставок Марина ПАК. – Те экспозиции, которые имеют территориальную привязку к истории Города Воинской Славы, пользуются особым успехом. Не менее интересны и российским, и иностранным туристам знакомство с судьбами жителей города и те выставки, которые воссоздают атмосферу уже утраченного образа жизни – например, советских рабочих, которые трудились на фабриках и заводах, чиновников, писателей и путешественников начала XX века, которые оставили след в истории Владивостока. На мой взгляд, такие экспозиции пользуются популярностью, поскольку позволяют окунуться в жизнь людей того времени и погружают туристов в особую атмосферу, которую они не могут почувствовать ни в одном другом городе».

Культурные бренды Владивостока

Помимо уже действующих учреждений культуры в течение нескольких лет культурное поле Приморского края пополнится новыми учреждениями мирового значения. Наряду с уже работающим «брендовыми» филиалами Мариинского театра и Академии русского балета имени Вагановой во Владивостоке откроются «дочки» Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея.

Ключевое место в историческом наследии Владивостока занимают Мемориальный дом-музей Владимира Арсеньева, а также Приморский музей имени Арсеньева. Здесь можно познакомиться с жизнью путешественника и его семьи в интерьерах, принять участие в образовательно-развлекательных программах. Жители и гости Владивостока могут оценить не только историческое, но и культурное богатство города: уникальные экспозиции ждут посетителей в Центре современного искусства «Заря», Приморской картинной галереи, музее современного искусства «Артэтаж», галерее современного искусства «Арка».

«Новые культурные институции поднимут уровень всех учреждений: мы будем расти вместе с ними, и наша привлекательность также будет увеличиваться. На Владивосток будут работать мировые бренды – например, когда только появилась информация о приходе в наш регион филиала Эрмитажа, со стороны консульств начали поступать звонки с уточнениями даты открытия. Появление подобных учреждений позволит жителям Дальнего Востока и соседних стран знакомиться с подлинными произведениями искусства, будет способствовать развитию и становлению культуры региона, также налаживанию международных отношений», – считает Алена Даценко.

Соотечественики проходят мимо

По данным департамента туризма Приморского края, культурный туризм занимает лидирующее положение у иностранных туристов, включаясь в целый блок направлений: экскурсионный, познавательный и шоп-туризм. Выделить что-то одно из вышеперечисленного невозможно потому, что это единый туристический продукт. Наиболее востребован он у путешественников из Китая, Кореи и Японии. А вот у россиян данное направление не входит даже в тройку лидеров. Наибольший поток соотечественников привлекает рекреационно-пляжный и деловой туризм, обходя вниманием знакомство с культурным наследием региона.

По мнению Алены Даценко, данная тенденция сформировалась не потому, что у россиян нет интереса к культурному туризму, а скорее от недостатка информации о возможностях региона. «Действительно, в Приморской картинной галерее мы чаще встречаем группы иностранных туристов, – отмечает она. – А российские туристы нередко попадают к нам совершенно случайно – сказывается отсутствие качественного туристического продукта для внутренних туристов, включающего культурное наследие. В этом направлении еще предстоит работать».

В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы департамент туризма Приморского края и туристстко-информационый центр (ТИЦ) проводят работу по продвижению региона как благоприятной туристской дестинации.

Алена Даценко считает, что продвижение культурных институций и работа департамента по туризму Приморского края и ТИЦ должна проходить обоюдно. «Здесь ни одной стороне нельзя оставаться пассивной, – убеждена директор Приморской картинной галереи. – Мы заинтересованы в совместной работе, поскольку ни ТИЦ, ни департамент не смогут привлекать туристов, если не будет объектов показа, а они, в свою очередь, не смогут заинтересовать большое количество путешественников без поддержки региональных властей. Поэтому мы активно выстраиваем совместную работу. Например, благодаря тому, что мы взаимодействовали с ТИЦ, посещали департамент туризма Приморского края, мы вошли в туристическую программу круизных лайнеров. Теперь увеличившиеся заходы «принцесс» обеспечивают нам большой приток посетителей».

В 2016 году делегация Приморского края участвовала в 44 международных и всероссийских мероприятиях, направленных на продвижение туристских продуктов и ресурсов края. Туристско-информационным центром были предоставлены информационные услуги для 64 тыс. гостей и жителей края против 37 тыс. в 2015 году. Было заключено более 100 соглашений об информационном взаимодействии.

Досье "Золотого Рога":

На территории Владивостока работают более 20 музеев. Среди них большой туристической привлекательностью обладает уникальный военно-исторический фортификационный музей, который располагается на одном из укреплений Владивостокской крепости - Безымянной береговой батарее. Экспозиции рассказывают не только об истории фортификации и артиллерии, но и об истории самого города Владивосток и Приморского края.

Особое место в музейном пространстве города занимают учреждения, связанные с историей морского флота – военно-исторический музей Тихоокеанского флота, музей истории морского образования МГУ им. Г.И. Невельского, Музей морского флота филиала ДВМП. Не меньшее внимание уделено и морской тематике – в Приморском океанариуме посетители могут познакомиться с экспозициями, отражающими представления о рождении вселенной, эволюции жизни в Океане, а также с современным разнообразием жизни.

Музей института биологии моря им. А.В. Жирмунского хранит богатую коллекция морских организмов, собранную в разных точках Мирового океана. Работает во Владивостоке и единственный в России музей памяти статского чиновника – Мемориальный Дом-музей семьи Сухановых, в котором можно узнать о быте русской семьи в начале ХХ века. Хранятся в столице Приморья и уникальные образцы отечественного атомобилестроения и раритеты иностранного автопрома, с которыми можно познакомиться в Музее автомотостарины.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Юрия Нурмухаметова.