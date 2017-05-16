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Ценителей незабываемых впечатлений ждет сплав по горной речке…
Для тех, кто любит экстремальный отдых есть прекрасная возможность провести выходные, наполненные положительными эмоциями. Сплав по горной реке Тигровая подарит незабываемые ощущения и приток адреналина. Благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, такой вид отдыха становится все более безопасным, не теряя при этом остроту ощущений.
В это время года Тигровая становится местом захватывающего приключения – большая скорость течения делает препятствия достаточно серьезными, и восьмикилометровый участок, на котором проходит сплав не оставит туристов без порции адреналина. На пути им встретятся препятствия первой и второй категории сложности – перекаты, шивера и прижим. Впрочем, участие в сплаве не потребует специальной подготовки, поскольку он проходит на рафтах – непотопляемых надувных плотах. Путешествие подарит массу эмоций, а дружная коллективная работа сплотит команду.
Русло реки пролегает через прекрасное ущелье, являющееся памятником природы и известным под именем «Щеки Дарданеллы». Туристам представится возможность рассмотреть красоты этого места не только с реки, но и с высоты птичьего полета в ходе пешеходного перехода на вершину ущелья.
…конные прогулки в селе Новогордеевка…
Конно-спортивный туристический комплекс «Софист» – единственный в Приморье клуб европейского уровня, который предлагает гостям и жителям края совместить отдых за городом и конный спорт. Комплекс расположен в Анучинском районе в селе Новогордеевка всего лишь в 20 километрах от Арсеньева.
Насладиться конными прогулками может не только профессионал, но и новичок – для того, чтобы провести в седле час-полтора не потребуется особых навыков. Опытные инструкторы подбирают спокойных лошадей, удобную амуницию и предлагают самые живописные уголки Анучинского района. Гости комплекса «Софист» могут любоваться живописными изгибами реки, наслаждаться тишиной пруда и отдыхать от городской суеты, напитываясь лесной романтикой.
…и подъем на гору Ольховая
Гора Ольховая – единственная гора в Приморье, на которой расположены горные озера, которыми туристы могут полюбоваться на высоте 1600 м. Подъем, протяженностью шесть километров занимает примерно пять часов, но упорные путешественники в конце своего маршрута могут насладиться прекрасным видом на горы Лысую и Белую, который открывается с вершины.
В это время года на горе ещё лежит снег, поэтому туристы, желающие покорить вершину Ольховой, должны выбирать соответствующую одежду – менее промокаемую обувь, зимние вещи и теплые куртки, чтобы защититься от холода и ветра. Подъём на гору местами крутой, а сам маршрут сложнее, чем на популярный Пидан, но упорным и уверенным в своих силах путешественников этот тур будет по плечу.
Наталья КОМИССАРОВА.
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