PITE формирует деловой бренд Владивостока

В этом году Тихоокеанский туристский форум объединится с другим крупным событием – XIV Международным туристским форумом стран Северо-Восточной Азии

19-21 мая во Владивостоке пройдет XXI Тихоокеанская международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo (PITE). Мероприятие проводится в рамках третьего Тихоокеанского туристского форума (ТТФ). В эти дни на площадке Дальневосточного федерального университета будут представлять свой туристический потенциал не только субъекты Дальневосточного региона, но и страны АТР, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Международная выставка PITE - самая большая экспозиционная площадка для стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Дальнем Востоке и занимает центральное место в программе Тихоокеанского туристского форума. По мнению экспертов туристической отрасли, Приморье становится все более популярным у азиатских туристов, и проведение профильного мероприятия такого уровня продемонстрирует профессиональному сообществу потенциал региона и возможности сотрудничества. В прошлом году ТТФ приобрел общероссийский статус и проходил при поддержке и участии министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Тогда мероприятия форума посетили 43 тыс. человек. В этом же году федеральная поддержка форума будет увеличена и мероприятие получит международный статус.

Досье "Золотого Рога": Туристский тихоокеанский форум, в рамках которого пройдет туристская выставка PITE, – результат работы госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. В этом году его организаторами стали департамент туризма Приморского края, АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», Союз «Приморская торгово-промышленная палата» при поддержке Федерального агентства по туризму. Всероссийский Тихоокеанский Туристский форум состоится в Приморье с 18 по 21 мая на территории кампуса ДВФУ. Его программа традиционно включает нескольких блоков – деловую часть, международную выставку Pacific International Tourism Expo, выставку яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show и Дальневосточный фестиваль «День путешественника».

В этом году ТТФ объединится с другим крупным событием – XIV Международным туристским форумом стран Северо-Восточной Азии (IFNAT). Как сообщили организаторы мероприятия, в центре внимания окажутся вопросы развития транзитного туризма в Приморье, связанные с проведением в южнокорейском городе Пхёнчхан Зимних Олимпийских игр-2018. Также будут затронуты перспективы развития транспортной доступности Приморья и регионов Дальнего Востока в целом, возможности расширения туристских связей со странами АТР и круизный туризм.

Конгрессно-выставочное событие такого уровня дают взрывной рост туристическому спросу. MICE-туризм (под определение которого попадает и выставка PITE) входит в тройку лидирующих направлений, пользующихся особой популярностью как у российских, так и иностранных туристов. «Приморский край может предложить обширный пул и других конгрессно-выставочных и профильных для различных сфер экономики мероприятий. Данное направление привлекает туристов не только из Сибири и Дальнего Востока, но и представителей власти и крупного бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга, генерируя в том числе и туристический поток», – отметил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

Одной из ключевых задач PITE выставки выступает развитие въездного туризма. Именно поэтому акценты будут сделаны на приоритетных направлениях въездного туризма региона: экотуризме, культурном, спортивном и пляжном туризме. Ежегодно участие в событии принимают сотни представителей туристской и смежных отраслей. На сегодняшний день свое присутствие на выставке уже подтвердили делегации Китая, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Вьетнама, Малайзии, а также острова Гуам.

Отличительной особенностью PIТE-2016 было широкое присутствие дальневосточных регионов. В рамках этого мероприятия на территории ДФО впервые объединили туристический потенциал регионов Сибири и Дальнего Востока России под единым брендом «Восточное кольцо России». Приморский край стал локомотивом реализации этого проекта, и в этом году посетителей вновь ждет объединенная экспозиция регионов.

По словам председателя союза «Приморская торгово-промышленная палата» Бориса СТУПНИЦКОГО, PITE выступает отличной площадкой для продвижения регионального, межрегионального и международного турпродукта. К участию в мероприятии приглашаются и местные представители турбизнеса, которые смогут расширить круг деловых контактов, найти партнеров для создания совместного туристического продукта и наладить взаимоотношения с потенциальными покупателями из других регионов и стран.

На фото: PITE призвана раскрыть иностранцам все секреты Приморья.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Елены АБАШЕВОЙ.