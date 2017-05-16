www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.74 р. 100 JPY: 50.44 р.
EUR: 62.96 р. 10 CNY: 82.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Маршруты Приморья
Распечатать

PITE формирует деловой бренд Владивостока

16 Мая 2017, 09:00 | Приморье

В этом году Тихоокеанский туристский форум объединится с другим крупным событием – XIV Международным туристским форумом стран Северо-Восточной Азии

 

19-21 мая во Владивостоке пройдет XXI Тихоокеанская международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo (PITE). Мероприятие проводится в рамках третьего Тихоокеанского туристского форума (ТТФ). В эти дни на площадке Дальневосточного федерального университета будут представлять свой туристический потенциал не только субъекты Дальневосточного региона, но и страны АТР, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Международная выставка PITE - самая большая экспозиционная площадка для стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Дальнем Востоке и занимает центральное место в программе Тихоокеанского туристского форума. По мнению экспертов туристической отрасли, Приморье становится все более популярным у азиатских туристов, и проведение профильного мероприятия такого уровня продемонстрирует профессиональному сообществу потенциал региона и возможности сотрудничества. В прошлом году ТТФ приобрел общероссийский статус и проходил при поддержке и участии министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Тогда мероприятия форума посетили 43 тыс. человек. В этом же году федеральная поддержка форума будет увеличена и мероприятие получит международный статус. 

Досье "Золотого Рога": Туристский тихоокеанский форум, в рамках которого пройдет туристская выставка PITE, – результат работы госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. В этом году его организаторами стали департамент туризма Приморского края, АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», Союз «Приморская торгово-промышленная палата» при поддержке Федерального агентства по туризму. Всероссийский Тихоокеанский Туристский форум состоится в Приморье с 18 по 21 мая на территории кампуса ДВФУ. Его программа традиционно включает нескольких блоков – деловую часть, международную выставку Pacific International Tourism Expo, выставку яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show и Дальневосточный фестиваль «День путешественника».

В этом году ТТФ объединится с другим крупным событием – XIV Международным туристским форумом стран Северо-Восточной Азии (IFNAT). Как сообщили организаторы мероприятия, в центре внимания окажутся вопросы развития транзитного туризма в Приморье, связанные с проведением в южнокорейском городе Пхёнчхан Зимних Олимпийских игр-2018. Также будут затронуты перспективы развития транспортной доступности Приморья и регионов Дальнего Востока в целом, возможности расширения туристских связей со странами АТР и круизный туризм.

Конгрессно-выставочное событие такого уровня дают взрывной рост туристическому спросу. MICE-туризм (под определение которого попадает и выставка PITE) входит в тройку лидирующих направлений, пользующихся особой популярностью как у российских, так и иностранных туристов. «Приморский край может предложить обширный пул и других конгрессно-выставочных и профильных для различных сфер экономики мероприятий. Данное направление привлекает туристов не только из Сибири и Дальнего Востока, но и представителей власти и крупного бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга, генерируя в том числе и туристический поток», – отметил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

Одной из ключевых задач PITE выставки выступает развитие въездного туризма. Именно поэтому акценты будут сделаны на приоритетных направлениях въездного туризма региона: экотуризме, культурном, спортивном и пляжном туризме. Ежегодно участие в событии принимают сотни представителей туристской и смежных отраслей. На сегодняшний день свое присутствие на выставке уже подтвердили делегации Китая, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Вьетнама, Малайзии, а также острова Гуам.

Отличительной особенностью PIТE-2016 было широкое присутствие дальневосточных регионов. В рамках этого мероприятия на территории ДФО впервые объединили туристический потенциал регионов Сибири и Дальнего Востока России под единым брендом «Восточное кольцо России». Приморский край стал локомотивом реализации этого проекта, и в этом году посетителей вновь ждет объединенная экспозиция регионов.

По словам председателя союза «Приморская торгово-промышленная палата» Бориса СТУПНИЦКОГО, PITE выступает отличной площадкой для продвижения регионального, межрегионального и международного турпродукта. К участию в мероприятии приглашаются и местные представители турбизнеса, которые смогут расширить круг деловых контактов, найти партнеров для создания совместного туристического продукта и наладить взаимоотношения с потенциальными покупателями из других регионов и стран.

На фото: PITE призвана раскрыть иностранцам все секреты Приморья.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: pite  туризм 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru