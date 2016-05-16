В Приморье открыт уникальный складской комплекс

Склад класса «А» "Авиаполиса Янковский" пока единственный на Дальнем Востоке

Единственный в Приморье производственно-логистический комплекс класса «А» введен в эксплуатацию в рамках строительства промышленного парка «Авиаполис Янковский». О важности развития подобных проектов рассказали представители власти и бизнеса на торжественной церемонии открытия комплекса, на которой побывал корреспондент Деловой газеты "Золотой Рог".

"Довольно сложно устроить из презентации складского помещения мероприятие, которые было бы интересно многим людям, - поделился Константин БОГДАНЕНКО, директор "Авиаполиса Янковский". – Ведь что тут такого? Склад, пол бетонный, колонны металлические. Но мы постарались сделать церемонию открытия интересной, и будем стремиться к тому, чтобы этот интерес к производственным процессам сохранился и в будущем".





Впрочем, даже без церемонии открытия с лазерным шоу и фуршетом, новый складской комплекс вызывает интерес. В Приморском крае он является не только самым крупным производственно-логистическим объектом общей площадью 28 500 кв. м, но и самым высоким – "рабочая" высота составляет 14 м и самым современным – оснащен 32 доками, построен с применением новейших строительных материалов и технологий. Комплекс класса «А» является всего лишь маленькой частичкой "Авиаполиса Янковский". По словам руководства проекта, совсем скоро три уже построенных склада разрастутся до масштабов логистического высокотехнологичного города.





По словам Романа ТУЛИНОВА, руководителя отдела логистики компании "KARI", подобных складских помещений нет от Иркутска до Камчатки, и "Авиаполис Янковский" является единственным логистическим терминалом на Дальнем Востоке.

О полезности современных технологий, использующихся в комплексе класса «А» рассказал Сергей АНТОНЕНКО, наддивизионный директор по логистике компании "Мир Упаковки". "Во Владивостоке существует острая нехватка складских помещений такого класса, - поделился он. – Большинство складов могут сегодня предложить бизнесмену дорогие и некачественные складские процессы, которые влекут за собой потерю товарного вида, большое количество брака, пересорты, недостачи и т.д., что в итоге сказывается на конечном покупателе. В складских помещениях класса «А» эти недочеты легко обойти за счет автоматизации, геометрии склада, из-за его характеристик и высокой производительности. Так, в комплексе "Янковский" используются стеллажное хранение, автоматизированные системы управления, новейшие складские концепции. Например, большое количество ворот позволяет развести потоки на складе и уйти от устаревших технологий, которые применялись в советское время".









"Авиаполис Янковский" является резидентом Свободного порта Владивосток с марта текущего года, и запуск нового объекта в эксплуатацию стал примером успешной реализации закона. "У нас есть три закона, системно поддерживающих бизнес – это закон о Свободном порте Владивосток, закон о ТОР и закон об особой экономической зоне. Все три элемента работают, - рассказал Василий УСОЛЬЦЕВ, первый вице-губернатор Приморского края по вопросам финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений. – Если говорить о СПВ, то мы видим, что большое количество заявок и выданных свидетельств на резидентство касаются транспортно-логистическиой отрасли.





И открытие первого складского комплекса категории «А» – настоящее событие для региона, так как он является элементом транспортно-логистической инфраструктуры, которая пока развита слабо. Радует, что этот проект реализовал наш приморский инвестор. Это демонстрирует другим бизнесменам, что в регионе есть возможности для развития".

Согласился с вице-губернатором и Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока". "Открытие нового предприятия всегда приятно, это большая польза для региона, - сказал он, - а открытие резидента СПВ приятно вдвойне. Наряду с ТОРами, СПВ должен стать основным институтом развития экономики Дальнего Востока. Именно в них вкладывают особый смысл и президент страны, и министр по развитию Дальнего Востока, и корпорация развития Дальнего Востока. Надеюсь, что компании будут приходить с новыми проектами и реализовывать самые смелые бизнес-идеи, чтобы каждый житель Дальнего Востока ощущал развитие новой экономики, имея квалифицированные и высокодоходные рабочие места".

Социальную значимость проекта отметил Константин Богданенко. "Запуск промышленного парка "Авиаполис Янковский" на полную мощность позволит трудоустроить 10 тыс. человек, а уже сегодня к работе привлечены более 400 сотрудников и рабочих", - добавил он.

Тимофей ЛЕОНОВ, директор ООО "Мир упаковки" поздравил «DNS Девелопмент» не только с открытием нового комплекса, но и с первой годовщиной функционирования распределительного центра, в котором компания стала первым арендатором.

"Логистическая составляющая в дальневосточном бизнесе очень существенна в силу оторванности от центрального региона и приближенности к странам АТР, - добавил Леонов. - И когда возникают комплексы, подобные "Янковскому", в которых бизнес- процессы можно строить по последнему слову техники, то понимаешь, что Дальний Восток развивается и будет развиваться, ведь логистических преград больше нет".

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.