Сервис оплаты госуслуг и штрафов ГИБДД запускает в Приморье Почта России

Государственные пошлины, штрафы за нарушение правил дорожного движения, взыскания по исполнительным производствам, налоговые и иные платежи принимаются к оплате во всех отделениях почтовой связи Приморского края. Для этого плательщику необходимо сообщить оператору свою фамилию и предоставить реквизиты платежа. Совместное решение было принято Приморским филиалом ФГУП «Почта России» и Федеральной системой «Город», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Общая ставка за прием платежей составит 30 рублей, при этом налоговые платежи принимаются без комиссии. Для подтверждения оплаты граждане получают кассовый чек. При предъявлении квитанции оператор проставит на обратной стороне платежного документа кассовый оттиск с указанием детальной информации о сумме принятого платежа. Кроме того, история всех операций будет храниться в системе, и при необходимости можно будет заказать справку о платежах за любой выбранный период, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе УФПС Приморского края филиал ФГУП "Почта России".

С помощью универсального сервиса можно также оплатить услуги ЖКХ, интернет-провайдеров, кабельное телевидение, телефонию и мобильную связь.

«Почта России продолжает оказывать финансовые услуги населению, уделяя пристальное внимание повышению качества и скорости обслуживания клиентов. Запуск нового сервиса позволит обеспечить максимальную доступность приема государственных платежей для наших клиентов на всей территории края», - подчеркнул директор УФПС Приморского края Андрей Брик.

Досье "Золотого Рога": Управление федеральной почтовой связи Приморского края - филиал ФГУП «Почта России» включает 521 отделение почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала составляет более 5 300 человек, в том числе около 1 800 почтальонов и 1 200 операторов почтовой связи. Автопарк УФПС состоит из 239 автомобилей. Еженедельно автомобили по перевозке почтовых отправлений выходят на 159 маршрутов, общей протяженностью 175854 км. Жителям островных территорий почта доставляется паромными переправами, а с населением северных районов края почтовый обмен осуществляется авиатранспортом. Ежегодно для приморцев почтовые работники принимают и доставляют более 56 млн писем, 3 млн посылок и 27 млн периодических изданий.