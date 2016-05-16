www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.68 р. 100 JPY: 59.31 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 97.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Сервис оплаты госуслуг и штрафов ГИБДД запускает в Приморье Почта России

16 Мая 2016, 16:43 | Приморье
Государственные пошлины, штрафы за нарушение правил дорожного движения, взыскания по исполнительным производствам, налоговые и иные платежи принимаются к оплате во всех отделениях почтовой связи Приморского края. Для этого плательщику необходимо сообщить оператору свою фамилию и предоставить реквизиты платежа. Совместное решение было принято Приморским филиалом ФГУП «Почта России» и Федеральной системой «Город», сообщает Деловая газета "Золотой Рог". 
 
Общая ставка за прием платежей составит 30 рублей, при этом налоговые платежи принимаются без комиссии. Для подтверждения оплаты граждане получают кассовый чек. При предъявлении квитанции оператор проставит на обратной стороне платежного документа кассовый оттиск с указанием детальной информации о сумме принятого платежа. Кроме того, история всех операций будет храниться в системе, и при необходимости можно будет заказать справку о платежах за любой выбранный период, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе УФПС Приморского края филиал ФГУП "Почта России".
 
С помощью универсального сервиса можно также оплатить услуги ЖКХ, интернет-провайдеров, кабельное телевидение, телефонию и мобильную связь.
 
«Почта России продолжает оказывать финансовые услуги населению, уделяя пристальное внимание повышению качества и скорости обслуживания клиентов. Запуск нового сервиса позволит обеспечить максимальную доступность приема государственных платежей для наших клиентов на всей территории края», - подчеркнул директор УФПС Приморского края Андрей Брик.
 
Досье "Золотого Рога": Управление федеральной почтовой связи Приморского края - филиал ФГУП «Почта России» включает 521 отделение почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала составляет более 5 300 человек, в том числе около 1 800 почтальонов и 1 200 операторов почтовой связи.  Автопарк УФПС состоит из 239 автомобилей. Еженедельно автомобили по перевозке почтовых отправлений выходят на 159 маршрутов, общей протяженностью 175854 км. Жителям островных территорий почта доставляется паромными переправами, а с населением северных районов края почтовый обмен осуществляется авиатранспортом.  Ежегодно для приморцев почтовые работники принимают и доставляют более 56 млн писем, 3 млн посылок и 27 млн периодических изданий.
 
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Теги: штрафы  госуслуги  Почта России 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru