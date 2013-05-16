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Газоперерабатывающий завод в Приморье никому не нужен
Россия опоздала к дележу рынка энергоресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона
Продолжающаяся ухудшаться под воздействием кризиса и сланцевой революции конъюнктура европейского газового рынка заставляет "Газпром" судорожно искать новые возможности сбыта своей продукции. Судя по заявлениям высшего руководства газового монополиста, проблем с этим в среднесрочной перспективе не предвидится.
"В течение ближайших лет в среднесрочной перспективе мы можем выйти на поставки газа в страны АТР на уровне, который сопоставим с поставками в Европу", — цитирует РИА "Новости" слова председателя правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, сказанные им в среду на Петербургском международном газовом форуме. По его мнению, такие оптимистические прогнозы объясняются высокой емкостью газового рынка АТР.
Это уже не первое заявление представителей "Газпрома" относительно намерений компании обратить свои взоры на Восток. Желание ускорить реализацию программы экспорта газа в АТР в объемах, сопоставимых с европейскими, российские газовики высказывали еще осенью прошлого года. Также, по данным Минэнерго РФ, дополнительные возможности поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона может составить 135 миллиардов кубометров к 2030 году.
По словам Миллера, Восточная газовая программа будет реализована по принципу "мы работаем от рынка", и в первую очередь направлена на удовлетворение потребностей российского рынка. "Те потребности, которые мы видим на Востоке, обеспечены полностью ресурсной базой", — пояснил он, добавив вместе с тем, что "Газпром" ставит перед собой задачу увеличения финансирования геологоразведочных работ для расширения ресурсной базы в восточном регионе.
Между тем, несмотря на излучаемую Миллером уверенность в том, что в среднесрочной перспективе "Газпром" в состоянии экспортировать в страны АТР объемы, сопоставимые с европейским экспортом, оптимизм главы газового монополиста вызывает определенные сомненья. На первый взгляд, восточный рынок действительно производит впечатление не паханного поля. Так, на японском рынке стоимость тысячи кубометров газа составляет порядка $600, что почти в два раза превышает европейскую цену.
Однако проблема заключается в том, что во все страны региона, за исключением Китая (Северная Корея не в счет), российский газ может поставляться только морским путем и в сжиженном виде (СПГ). Здесь "Газпром" сталкивается с первой и одной из главных сложностей освоения этого региона. Десятилетиями "сидевшая на трубе" компания сильно отстала от своих основных конкурентов в области производства и транспортировки СПГ. Именно на прием СПГ рассчитаны и основные японские (и не только) газовые терминалы.
Теоретически можно предположить, что вопрос сжижения газа будет решен в кооперации с кем-то из его основных импортеров. Например, с той же самой Японией. Но в этом случае, российским газовикам придется делиться с партнерами доходами и, как следствие, расстаться с таким важным преимуществом, как конкурентная цена.
Самым же главным препятствием продвижению российского газа в АТР может стать выход на рынок нового мощного игрока – США. Производители сланцевого газа в этой стране давно присматриваются к международному рынку. Окончательного решения о начале масштабного экспорта газа пока нет из-за позиции американских потребителей, опасающихся повышения цен на голубое топливо. Однако, судя по позиции, занятой президентом Бараком Обамой, противостояние между производителями и потребителями газа, похоже, будет разрешено в пользу первых. А это значит, что уже в ближайшее время на рынок будет выброшено значительное количество СПГ, произведенного по сланцевой технологии.
По последним данным, в Техасе компанией ExxonMobil будет построен огромный терминал по сжижению природного газа стоимостью $10 млрд и годовой мощностью около 15,6 млн тонн. Также все тот же ExxonMobil совместно с англо-австралийской горнодобывающей компанией BHP Billiton намерен построить и самый большой в мире плавучий завод по производству СПГ мощностью 6–7 млн тонн в год.
Не трудно догадаться, что основными потребителями производимого на этих заводах СПГ станут все те же страны азиатско-тихоокеанского региона, на рынки которого рассчитывает и "Газпром". Учитывая, что на данный момент в этом направлении у США имеются уже практически готовые проекты, тогда как в "Газпроме" пока только декларируют намерения, за кем останется этот рынок - догадаться нетрудно.
Единственной страной, готовой потреблять российский природный газ, поступающий по трубам, остается Китай. Однако и здесь у газового монополиста вряд ли найдется возможность обеспечить объемы экспорта, сопоставимые с европейскими. Во-первых, Китай сам начинает активно осваивать технологии добычи сланцевого газа. Во-вторых, Россия далеко не единственный потенциальный поставщик в страну голубого топлива. На пятки ей наступают конкуренты из Центральной Азии, предлагающие отнюдь не худшие условия. И, в-третьих, Китай готов покупать российский газ только на своих условиях. А это значит, что ни о каких европейских ценах и объемах говорить здесь не приходится.
Все вместе это может свидетельствовать о том, что заявления представителей "Газпрома" о масштабном выходе на рынок азиатско-тихоокеанского региона в большей степени походят на плохо исполнимые мечты, нежели на реальные стратегические планы. Очевидно, что Россия несколько запоздала к началу освоения этого рынка. Удастся ли ей ликвидировать это отставание и если удастся, то как, сегодня не известно.
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Комментарии
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Псевдоним09:43, 17.05.2013#
бабуля, не хочу никого защищать, а тем более нынешнюю воровскую власть, но цены на оптовом рынке электричества очень отличаются от тех, по которым мы с вами платим в ежемесячных квитанциях. стоимость киловатта для конечных потребителей в китае сопостовима с нашей.
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Володя18:03, 17.05.2013#
Откуда вы это взяли? Была новость, что благовещенскиетуристы в китайском Хэйхэ интересовались стоимостью эл. энергии у местных жителей и выяснилось, что платят ониза квт в 2 раза меньше. Так что путинскую лапшу оставь усебя на ушах, он врёт как дышит, или вам это неизвестно?
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абырвалГ09:04, 21.05.2013#
Вовочка, ты совсем тупой или просто прикидываешься? Для тебя надпись на заборе является последним аргументом? Кто-то у кого-то чего-то спросил. . . У меня сын живет в Китае, так вот, и электроэнергия и бензин у них стоят немногим больше нашего. Так что обращайся к официальным источникам, а не к надписям на заборах и помойных баках, знаток :)
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Володя22:40, 22.05.2013#
надпись на заборе гораздо точнее чем та которую теберасскажут с экрана, тогда сообщи сколько стоит1квт в Хэйхэ а я проверю, а не просто немного больше или меньше.
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Читатель09:49, 17.05.2013#
Сколько фактически кубов продали США на внешнем рынке?Пока ноль. Какие страны, кроме США, добыли промышленные объемы сланцевого газа?Пока тоже, кроме США - никто. Пока прочитанный текст - это о полимерах, которые как известно пр. . . ли. . . . Реальные конкуренты у Гаспрома есть, но это не американцы, а Катар. Кроме того есть еще одна проблема для СПГ - в странах АТР не так уж много терминалов по его приему. . . А уж экологические факторы гидроразрыва в зоне непосредственно под грунтовыми водами - это пока никто не монетизировал. Рекультивация на разрушенных естественных водоносных слоях невозможна даже теоретически. Флаг им в руки. . . .
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Псевдоним09:54, 17.05.2013#
Все это результат управление подтянутых к себе «свояков» с савдеповским подходом и мышлением монополиста, а так же любителей пожить за счет халявы государственной с высоким мнением о себе и живущих сегодяшним днем наворовав безнаказанно и красиво кривляясь перед камерой, рассказывая, что они достояние национальное (мы свое взяли – нам хватит, а если что свалим жить в теплые страны)
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Псевдоним12:04, 17.05.2013#
"По последним данным, в Техасе компанией ExxonMobil будет построен огромный терминал по сжижению природного газа стоимостью $10 млрд и годовой мощностью около 15, 6 млн тонн". Афтар вкурсе что сланцевый и природный газ неодинаковы по своему составу, и "огромный терминал по сжижению ПРИРОДНОГО газа" не сможет сжижать газ сланцевый? Соответственно возникает вопрос, а строятся ли в США терминалы по сжижению сланцевого газа, и если нет, то как они смогут "в ближайшее время" выбросить на рынок" значительное количество СПГ, произведенного по сланцевой технологии"?!
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Псевдоним08:11, 21.05.2013#
Вообщета газ пойдет из ливии и дружественного к США ирака, соответственно права на продажу и распространение у США. Рынок сбыта такого газа под боком европа, далеко возить не нада. Себестоимость копейки, так как отжали. Газпром с его ценами не конкурент. Кстати Газпром просто коммерческая структура с минимальным налогообложением. Счета не в России.
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ну что про. . . . . . . . . . . . . . . денюжки ВВП, а то всё " народу"