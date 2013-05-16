В Приморье начато развитие индустриальных площадок в Надеждинском и Михайловском районах

Политика поддержки крупных инвесторов в Приморском крае вошла в активную стадию, сообщил 16 мая в ходе пленарного заседания в рамках Дальневосточной недели предпринимательства губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Глава региона напомнил, что в крае создана Корпорация развития, которая сегодня начинает развивать несколько индустриальных площадок, в том числе в Надеждинском и Михайловском районах.

"Мы (власти региона. – Прим. авт.) планируем, что к концу года они будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Параллельно ведем переговоры с "якорными" инвесторами, среди них - крупные ретейлеры, которые, заходя в регион, мы надеемся, смогут изменить логистику поставок товаров".

Дальневосточная неделя предпринимательства проходит с 13 по 17 мая во Владивостоке в кампусе ДВФУ на острове Русский. В мероприятии принимают участие представители бизнеса всех регионов Дальнего Востока.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.