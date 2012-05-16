Восточная нефтехимическая компания перенимает опыт мировых лидеров нефтехимии

ПРИМОРЬЕ, 16 мая, ZRPRESS. Нефтехимический комплекс ВНХК проектируется на основе новейших технологий, но безопасность любого производства зависит не только от используемых технических решений, но и от уровня подготовки персонала. Специалисты компании уже готовятся к работе на уникальном предприятии, хотя ввод в эксплуатацию комплекса намечен только на 2017 год.

В России подобных производств не существует: заводы, построенные несколько десятков лет назад, сегодня устаревают морально и физически. Однако международный опыт в возведении и эксплуатации современных нефтехимических производств накоплен солидный. Его сегодня передают специалистам ВНХК мировые лидеры в области нефтехимии и нефтепереработки.

Первый обучающий семинар по технологиям производства полиэтилена и полипропилена состоялся на нефтехимических заводах Бельгии, где действуют установки, аналогичные ВНХК.

«Установка по производству полиэтилена, как оказалось, очень компактная и полностью автоматизированная, за ее работой операторы следят с центрального пункта управления. Это позволяет свести к минимуму риски, связанные с человеческим фактором, - рассказывает и.о главного технолога ЗАО «ВНХК» Наталья Гребенюкова, уже прошедшая обучение. - Операторы следят за процессом, не только основываясь на данных компьютера, но и через камеры слежения. На другом заводе установка производства полипропилена также небольшая, но особенно нас удивило, что все ее динамическое оборудование «одето» в звукопоглощающие короба. Это сделано для того, чтобы не нарушать покой жителей близлежащего поселка, оградить их от шума. Дело в том, что оба завода расположены в огромной промышленной зоне, где работают десятки нефтехимических предприятий, но буквально через дорогу от границы промзоны располагаются фермерские хозяйства и жилые кварталы».

Представители ВНХК в деталях изучили работу предприятий, чтобы в дальнейшем использовать наработки бельгийских коллег при строительстве и эксплуатации установки полимеризации в Находке.

Тренинги на современных нефтехимических предприятиях мира должны пройти все специалисты Восточной нефтехимической компании, которые будут эксплуатировать технологические установки. Такое требование устанавливают поставщики технологий. Однако и на самом предприятии создают современную тренировочную базу с тренажерами – имитаторами всех технологических объектов. Специалиста не допустят к работе на настоящей установке, пока он в совершенстве не овладеет навыками управления оборудованием на тренажере.

Досье «ЗР»

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» образовано в 2011 г. для реализации проекта ОАО «НК «Роснефть» по строительству нефтехимического комплекса в Приморском крае, в районе поселка Первостроителей Находкинского городского округа. Проект предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощности I очереди проекта составят 3,4 млн. т. сырья в год.

В 2011 году выбран генеральный проектировщик нефтехимического комплекса. По результатам тендера им стал корпоративный институт «Роснефти», специализирующийся на проектировании предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

«Золотой Рог».