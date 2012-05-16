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Восточная нефтехимическая компания перенимает опыт мировых лидеров нефтехимии

16 Мая 2012, 18:59 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 16 мая, ZRPRESS. Нефтехимический комплекс ВНХК проектируется на основе новейших технологий, но безопасность любого производства зависит не только от используемых технических решений, но и от уровня подготовки персонала. Специалисты компании уже готовятся к работе на уникальном предприятии, хотя ввод в эксплуатацию комплекса намечен только на 2017 год.

В России подобных производств не существует: заводы, построенные несколько десятков лет назад, сегодня устаревают морально и физически. Однако международный опыт в возведении и эксплуатации современных нефтехимических производств накоплен солидный. Его сегодня передают специалистам ВНХК мировые лидеры в области нефтехимии и нефтепереработки.

Первый обучающий семинар по технологиям производства полиэтилена и полипропилена состоялся на нефтехимических заводах Бельгии, где действуют установки, аналогичные ВНХК.

«Установка по производству полиэтилена, как оказалось, очень компактная и полностью автоматизированная, за ее работой операторы следят с центрального пункта управления. Это позволяет свести к минимуму риски, связанные с человеческим фактором, - рассказывает и.о главного технолога ЗАО «ВНХК» Наталья Гребенюкова, уже прошедшая обучение. - Операторы следят за процессом, не только основываясь на данных компьютера, но и через камеры слежения. На другом заводе установка производства полипропилена также небольшая, но особенно нас удивило, что все ее динамическое оборудование «одето» в звукопоглощающие короба. Это сделано для того, чтобы не нарушать покой жителей близлежащего поселка, оградить их от шума. Дело в том, что оба завода расположены в огромной промышленной зоне, где работают десятки нефтехимических предприятий, но буквально через дорогу от границы промзоны располагаются фермерские хозяйства и жилые кварталы».

Представители ВНХК в деталях изучили работу предприятий, чтобы в дальнейшем использовать наработки бельгийских коллег при строительстве и эксплуатации установки полимеризации в Находке.

Тренинги на современных нефтехимических предприятиях мира должны пройти все специалисты Восточной нефтехимической компании, которые будут эксплуатировать технологические установки. Такое требование устанавливают поставщики технологий. Однако и на самом предприятии создают современную тренировочную базу с тренажерами – имитаторами всех технологических объектов. Специалиста не допустят к работе на настоящей установке, пока он в совершенстве не овладеет навыками управления оборудованием на тренажере.

Досье «ЗР»

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» образовано в 2011 г. для реализации проекта ОАО «НК «Роснефть» по строительству нефтехимического комплекса в Приморском крае, в районе поселка Первостроителей Находкинского городского округа. Проект предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощности I очереди проекта составят 3,4 млн. т. сырья в год.

В 2011 году выбран генеральный проектировщик нефтехимического комплекса. По результатам тендера им стал корпоративный институт «Роснефти», специализирующийся на проектировании предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, ОАО «Ангарскнефтехимпроект».

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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