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Грузооборот ОАО «Восточный Порт» вырос на 6% и составил 5,6 млн тонн грузов
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ZRPRESS. Согласно оперативным данным ОАО «Восточный Порт», за январь–апрель 2012 года стивидорной компанией было обработано 5 млн 624,6 тыс. тонн грузов, что на 5,9% больше результатов аналогичного периода 2011 года.
В том числе в апреле этого года через причалы ОАО «Восточный Порт» было перевалено 1 млн 396,2 тыс. тонн грузов различной номенклатуры. Этот показатель ниже аналогичного за апрель 2011 года на 9,9%.
Основной груз – каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет почти 98% от всего грузооборота стивидорной компании, 1,8% приходится на каботажный уголь и около 0,2% на прочие грузы.
В структуру ОАО «Восточный Порт» входит два производственно-перегрузочных комплекса. Первый – специализированный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает почти 98,9%. Мощность перевалки – 13,5 млн т. в год.
На специализированном Угольном комплексе с января по апрель включительно было обработано 4 млн 561,8 тыс. тонн угля. По отношению к показателям аналогичного периода 2011 года рост составил 2%. В том числе в апреле 2012 года был перегружен 1 млн 107,5 тыс. тонн. В сравнении с аналогичным показателем прошлого года грузооборот комплекса в апреле уменьшился на 8,6%.
Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на грейферной перевалке угля. Мощность составляет 3 млн т. в год.
За четыре месяца 2012 года через комплекс было перевалено 1 млн 062,8 тыс. тонн грузов, что на 24% выше прошлогодних результатов за аналогичный период. В том числе в апреле комплекс обработал 288,6 тыс. тонн грузов различной номенклатуры. По отношению к апрелю прошлого года грузооборот снизился на 14,4%.
Досье: ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Общая мощность перевалки ОАО «Восточный Порт» – 16,5 млн т. в год. В активах компании собственный Портовый флот с мощными буксирами-кантовщиками, способными швартовать суда дедвейтом до 150 тыс. т. По итогам 2011 года грузооборот ОАО «Восточный Порт» составил 16 млн 498,3 тыс. тонн грузов различной номенклатуры.
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