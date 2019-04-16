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"Горячие линии" по переходу на цифровое ТВ работают во всех муниципалитетах Приморья
16 Апреля 2019, 18:41 | Приморье
В Приморском крае продолжается информационная кампания по отключения аналогового телевидения и переходу на «цифру». Ответы на все интересующие вопросы жители региона могут узнать по номерам «горячих линий».
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Теги: цифровое ТВ горячая линия
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