Восхождение "Звезды"

На сегодняшний день портфель заказов уникальной для России верфи насчитывает 38 судов

Судостроительный комплекс «Звезда» вошел в четверку финалистов в Бизнес-премии Приморского края "Компания и менеджер года 2018" в номинации "Развивающийся бизнес".

Судостроительный комплекс «Звезда», активное строительство которого ведется в городе Большой Камень Приморского края, – новая веха в истории российского судостроения. Крупнейшее в стране предприятие создается и уже функционирует на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) и судоремонтного завода «Звезда». Здесь будут производить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе, ранее не выпускавшиеся в России.

Проект находится под пристальным вниманием руководства страны: в 2016 году президент РФ Владимир ПУТИН дал старт производственной деятельности судоверфи, в 2017 году в его присутствии состоялась закладка первых четырех судов снабжения, а 11 сентября 2018 года глава государства принял участие в церемонии закладки танкера типа «Афрамакс» и заливки первого куба бетона в основаниe самого крупного сухого дока в России.

Поэтапное развитие

Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. Уже введены в эксплуатацию основные производственные мощности: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый достроечный стапель с уникальным крановым оборудованием во главе с козловым краном типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1,2 тыс. тонн. В июле 2018 года на территорию ССК «Звезда» доставлен транспортно-передаточный док «Вымпел» грузоподъемностью 40 тыс. тонн. В октябре на стапеле завершен монтаж двух мобильных укрытий.

Таким образом, на сегодняшний день решены ключевые задачи с точки зрения технологии судостроения новой верфи – обеспечена возможность не только строительства и сборки секций судов на стапеле, но и спуска их на воду для последующей достройки.

Введена в эксплуатацию котельная №1 мощностью 165 Гкал/ч, подведен природный газ. Продолжается строительство производственных цехов, достроечных набережных и складских площадок первой расширенной очереди. Ведется строительство котельной №2 мощностью 255 Гкал/ч.

Сегодня полным ходом идут работы на площадке строительства основного объекта второй очереди – сухого дока, которому предстоит в скором времени стать самым большим в России (485-114-14 метров). Выполнена отсыпка ограждающей перемычки, сухого дока и откачка воды из-за перемычки объемом свыше 500 тыс. кубометров. Продолжаются отсыпка искусственных земельных участков и разработка котлована дока, бетонирование стен. Сдать объект в эксплуатацию планируется уже в 2020 году.

Технические параметры сухого дока позволят осуществлять строительство большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе - крупнейшего арктического танкера-газовоза для работы на Северном морском пути в рамках проекта «Арктик СПГ», буровых судов высокого ледового класса, атомных ледоколов «Лидер», сложной морской техники, предназначенной для бурения на шельфе.

С целью обеспечения необходимых глубин у причальных сооружений для достройки спущенных судов на плаву, а также выполнения маневровых операций и обеспечения вывода из акватории построенных заказов, ведутся дноуглубительные работы в акватории бухты Большого Камня.

Верфь уже в работе

Значение молодой судоверфи сложно переоценить – несмотря на то, что основные работы по ее созданию планируется завершить к 2024 году, уже сейчас комплекс изготавливает корпусные конструкции судов ледового класса, на стапеле реализуется стыковка готовых секций и блоков.

Одновременно на верфи ведутся работы по строительству семи судов. За 2018 год объем переработанного металла составил более 12 тыс. тонн, объемы производства, по сравнению с 2017 годом, возросли в 4,9 раз.

Постоянно пополняется новыми судами портфель заказов предприятия – на сегодняшний день в нем 38 судов. Это многофункциональные суда снабжения ледового класса, нефтеналивные суда различных типов, например, танкеры типа «Афрамакс» дедвейтом более 100 тыс. тонн и танкеры-челноки ледового класса, суда-газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), ледоколы, а также специализированные суда для обеспечения буровых работ на шельфе.

Кадры с приморской пропиской

«Звезда» оснащена самым современным оборудованием, при этом главной ценностью верфи считаются ее кадры. Сейчас на «Звезде» трудятся более 2 тыс. человек, а по окончании строительства численность сотрудников возрастет до 7,5 тыс. Кадровый состав объединяет работников со всей России, но большая часть из них - это жители Приморского края (87%).

Для работников ССК строится жилье, одновременно работы ведутся в шести микрорайонах, два дома уже сданы в эксплуатацию и заселены.

Предприятием используются все возможные источники поиска и подбора персонала, в том числе привлечение молодых специалистов через профориентацию выпускников вузов, заключение договоров целевого обучения, работа с Цент-рами занятости населения Дальнего Востока и других регионов России, работа с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, создание собственных центров по привлечению кадров в других регионах России.

Заключены соглашения о сотрудничестве с лучшими профильными инженерно-техническими вузами и сузами, студенты проходят на ССК учебные и производственные практики.

За период 2017-2019 гг., для повышения квалификации и приобретения практических навыков работников, организовано множество мероприятий, в том числе зарубежные стажировки работников на верфи компании Damen и в компании DSME, тренинги работников на рабочих местах специалистами иностранных партнеров, проведено обучение основных производственных рабочих на территории ООО «ССК «Звезда» по 13 различным направлениям.

Продолжается работа по программе «Школа-Вуз-Предприятие», открыты 3 новых Роснефть-класса со специализацией «судостроение». Также строится собственный Учебный центр верфи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.