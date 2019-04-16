"Приморскуголь": 2018 год прошел под знаком новых достижений

В юбилейном году компания вышла в финал Бизнес-премии в номинации "Компания года Приморского края - 2018"

Юбилейный для компании «Приморскуголь» год – в 2018-м она отметила 75-летие – прошел под знаком новых производственных достижений. Объемы вскрышных работ крупнейшей угледобывающей компании Приморья за прошедший год превысили 25 млн кубометров, потребителям отправлено 3,6 млн тонн угля.

Для компании высокая выработка всегда была важнейшей составляющей деятельности. «Приморскуголь», созданный в 1943 году по приказу Наркомугля, являлся одним из флагманов угледобывающей отрасли на востоке страны. Тогда в составе комбината «Приморскуголь» объединили все предприятия угольной промышленности Приморского края: тресты «Артемуголь», «Сучануголь» и «Дальшахтострой», шахтоуправления Ворошиловское и Липовецкое, завод «Металлист» во Владивостоке. Сегодня они, уже в новом качестве, играют важную роль в экономике Приморья, постоянно обновляя производственные фонды, внедряя новейшую технику, осваивая новые месторождения твердого топлива. Традиции, заложенные в те далекие годы, чтут и сегодня.

Главная составляющая успеха ООО «Приморскуголь» - продуманная политика, направленная на усовершенствование угольного производства, высокий профессионализм коллектива, стремление сотрудников к эффективному труду, личная мотивация каждого к построению благополучной карьеры, говорится на сайте компании. И эти слова отражают реальное положение дел в компании, можно сказать, секрет ее успеха, которым «Приморскуголь» щедро делится с другими участниками экономического процесса.





Коллектив «Приморскугля» чтит традиции, заложенные при создании предприятия. В числе приморцев, награжденных в честь 80-летия края высокими государственными наградами, были и представители ООО «Приморскуголь».

В системе СУЭК

С 2003 года ООО «Приморскуголь» работает в состав АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - одного из крупнейших угледобытчиков мира. И это встраивание в систему современного акционерного общества, сделавшего ставку на развитие всего комплекса угледобычи, от ковша до вагона, отправляющего черное золото потребителям, стало мощным ресурсом и драйвером обновления производственного комплекса компании «Приморскуголь». Она в целом и ее различные подразделения, можно сказать, переживают второе рождение.

Например, в Разрезоуправлении «Новошахтинское» в рамках реализации программы технического перевооружения был увеличен парк большегрузных машин, экскаваторы с прямой мехлопатой заменили на мощные гидравлические с обратной лопатой, что позволило сократить потери угля и стабилизировать ведение работ в сложных горно-геологических условиях. Конвейерный комплекс, введенный в эксплуатацию, позволяет бесперебойно доставлять добытый уголь на поверхность для последующей переработки и отгрузки потребителям.

Важным событием стало введение в эксплуатацию в 2017 году нового угольного разреза «Некковый» на Липовецком месторождении. Это помогло решить вопросы трудоустройства шахтеров и сохранения социальных гарантий в связи с завершением подземной добычи угля.

Сегодня добыча черного золота в ООО «Приморскуголь» ведется только открытым способом - на Павловском буроугольном и Липовецком каменноугольном месторождениях. По данным пресс-службы компании, за 2018 год добыча составила 3,6 млн тонн. К уровню 2017 года объем добычи предприятиями увеличен на 0,8%. Это дополнительно поставленные потребителям 28,3 тыс. тонн угля. Доля подразделений СУЭК в краевом объеме поставок угля приближается к 50%.

За прошедший год на котельные Приморского края было отгружено более 1 млн тонн угля, в том числе в адрес КГУП «Примтеплоэнерго» – 600 тыс. тонн. Объемы сопоставимы с уровнем предыдущего года. Это означает, что стабильное тепло прошедшей зимой получали жители десятков поселков и городов Приморского и Хабаровского краев.

План 2018 года по вскрышным работам выполнен на 109% (+2 064 тыс. куб. м). К уровню 2017 года объем вскрыши увеличен на 24,4% (+4 911 тыс. куб. м). За этими сухими цифрами стоят конкретные люди – машинисты экскаваторов и водители большегрузных автомобилей, люди высокопрофессиональные и очень любящие свою работу. Производственные соревнования, организованные в компании, позволяют им продемонстрировать свое мастерство и преданность профессии. Такие соревнования в СУЭК проводятся каждый год и посвящаются профессиональному празднику шахтеров и важным датам в истории страны. В 2018 году экипажи экскаваторов Komatsu PC-3000 № 9 и Komatsu PC-1250 № 10 Разрезоуправления «Новошахтинское» стали серебряными призерами производственного соревнования среди предприятий СУЭК по производительности.

Высокая оценка

В числе приморцев, награжденных в честь 80-летия края высокими государственными наградами, были и представители ООО «Приморскуголь».

Указом президента Российской Федерации за заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоены машинист экскаватора разрезоуправления «Новошахтинское» Максим ДОВГУШЕВ и заместитель директора по производству производственной единицы «Артемовское ремонтно-монтажное управление» Юрий ГОРБЕНКО. Под его началом были построены фабрика сухого обогащения угля шахтоуправления «Восточное», технологический комплекс по доставке угля на разрезе «Восток-2» в разрезоуправлении «Новошахтинское». В настоящее время предприятие оказывает услуги по ремонту электрических машин, ремонту горнотранспортного оборудования, выпуску запасных частей и, несмотря на то, что в 2018-м году ему исполнилось 105 лет, остается на острие технологий.

С получением высоких государственных наград работников предприятий поздравил генеральный директор ООО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ, подчеркнув, что это – результат их упорного повседневного труда, неравнодушного отношения и творческого подхода к выполнению поставленных перед производством задач.

Забота в приоритете

В календаре событий 2018 года, посвященных 75-летнему юбилею ООО «Приморскуголь», важное место заняли мероприятия социальной направленности. Вообще, это в традициях СУЭК - поддерживать социально значимые проекты на территориях работы своих предприятий. Например, при поддержке Фонда «СУЭК-Регионам» в пос. Липовцы построена новая скважина, и сегодня проложенный водопровод обеспечивает бесперебойное снабжение населения поселка водой. А в пос. Тавричанка на средства компании отремонтирован памятник шахтерам, установленный в 70-е в память о 29 шахтерах, погибших в 1939 году в результате взрыва газа на шахте «Капитальная». Сама шахта была заложена в 1931 году, действовала до 1996 года, здесь добывали более 500 тыс. тонн угля в год.

В прошлом году СУЭК подарила краевому Центру медицины катастроф три новых реанимобиля. Современные кареты скорой медицинской помощи предназначены для транспортировки и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются силами санитарной авиации. Кому как не шахтерам известно, сколь важна вовремя прибывшая помощь.

Популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья горняков и их семей - важнейшее направление социальной программы компании по повышению качества жизни в регионах, где работают ее предприятия.

В коллективах действует комплексная программа «Здоровье», проекты, направленные на привлечение к занятиям физкультурой и спортом. Так, на территории Артемовского РМУ действует площадка для занятий спортом, куда приходят и сами горняки, и члены их семей. Все это является стимулом для молодежи, выбирающей жизненный путь. Для них регулярно проводятся дни открытых дверей и экскурсии непосредственно на производственные объекты. Школьники и учащиеся колледжей из Партизанска, Артема, пос. Новошахтинский не раз бывали на разрезе «Павловский», где своими глазами смогли увидеть, как добывается большой уголь, на других производственных участках компании. Многие не скрывали, что намерены идти по стопам своих родителей – в подразделения «Приморскугля». Так компания, 75 лет добывающая твердое топливо на территории Приморья, выстраивает свою перспективу: нынешние рекорды продолжат дети тех, кто сегодня управляет мощными экскаваторами и большегрузными автомобилями.

Хотя, повторить эти рекорды будет непросто. Среди новостей уже 2019 года на сайте компании, например, есть такая. В период трудовой вахты, проходившей на предприятии в течение марта в честь 85-летия первого космонавта СССР Юрия Гагарина, экипажи экскаваторов достигли высокопроизводительных показателей по отгрузке вскрышных пород.

Впечатляющий пример эффективной работы показали машинисты экскаватора HITACHI 1200 №11: Сергей САВЧЕНКО за вторую смену 23 марта отгрузил 8 930 кубометров вскрыши в автосамосвалы, что составляет 187% от нормы выработки; выработка Захара СТОЯНА за первую смену составила 8 103 кубометра (170% от нормы). И это далеко не единственный рекорд трудовой вахты.

КРОМЕ ТОГО

От угля до германия один шаг

В разрезоуправлении «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» начала действовать углехимическая лаборатория. Новое подразделение возникло в содружестве науки и производства и позволяет рассматривать добываемое на Павловском буроугольном месторождении сырье на предмет промышленной добычи германия – стратегического элемента, используемого в радиоэлектронике.

Открытие подобной лаборатории - первый шаг в направлении развития предприятия в рамках выполнения долгосрочной стратегии, ориентированной, в том числе, на исследования пород угля на наличие редкоземельных металлов. В общем, есть над чем работать. Но эти достижения пойдут уже в зачет 2019 года, а по результатам работы в 2018 году «Приморскуголь» стал финалистом Бизнес-премии в номинации «Компания года».

Фото из архива

Проголосовать за компанию «Приморскуголь» в финале Бизнес-премии в номинации "Компания года Приморского края - 2018" можно сайте премии ГОЛОСОВАНИЕ

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.