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В Покровском мемориальном парке Владивостока приступила к работе бензопила

16 Апреля 2019, 12:35 | Приморье

Первые объекты, попавшие под бензопилу, находятся в нижней части парка на стыке Океанского проспекта и ул. Московской

С 15 апреля работники МБУ «Содержание городских территорий» приступили в Покровском парке к работам по санитарной очистке территории от погибших и опасных деревьев и кустарников.

Известно, что помимо уборки мертвых и больных древесных объектов в парке в ближайшее время планируется выполнить подсадку новых кустарников и деревьев, в том числе хвойных пород.

 


 

 

 

 

В конце февраля администрацией города в согласии с Владивостокской епархией, которой территория парка была передана в безвозмездное пользование на 49 лет, было принято решение вернуть его городу, поскольку церковь оказалась не в состоянии финансово содержать парк. Теперь ответственность епархии распространяется только на надлежащее содержание своих объектов в парке, но не его территории.

Глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК, говоря о перспективах Покровского парка, отметил, что он будет полностью обновлен, его культовая и светская части составят единый культурно-исторический комплекс, который, как и в прошлом, станет одной из достопримечательностей города, где люди с удовольствием будут проводить свое свободное время.

В администрации города отметили, что на основании пожеланий горожан намечен ряд мероприятий, часть из которых будут претворены уже в этом году.

Предполагается, что в первую очередь здесь будет наведен элементарный порядок, специалисты поработают над зеленым фондом парка, будут отремонтированы пешеходные дорожки, восстановлены фонари освещения и утерянные малые архитектурные формы. Планируется сделать новую ограду парка. При реконструкции в нем, возможно, будет расширена детская зона, появятся определенные места, где допустимы будут прогулки с собаками, может быть восстановлен даже общественный туалет.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ.      

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гуменюк  покровский парк  благоустройство 



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