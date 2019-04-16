513 метров сберегут часы

Новый мост значительно сократит путь в Большой Камень

В минувший вторник, 9 апреля, министр транспорта России Евгений ДИТРИХ и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО ознакомились с ходом строительства автомобильного моста через реку Артемовка. Мост длиной 513 м является наиболее сложным инженерным сооружением на втором отрезке дороги «Владивосток - Находка - порт Восточный», который должен значительно сократить путь в Большой Камень.

Строительство данного участка ведется с 2017 года. Строящаяся 4-полосная дорога относится к категории 1-Б. Основной конструктив проезжей части – цементно-бетонное покрытие, на искусственных сооружениях и участках с «плавающей» насыпью применяется асфальтобетон. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км/ч. Стоимость работ составляет 20,6 млрд рублей; строительство финансируется из федерального и краевого бюджетов.

В ходе рабочей поездки в Приморье министр транспорта РФ Евгений Дитрих осмотрел строящийся мост через реку Артемовка и расположенную неподалеку транспортную развязку, соединяющую новую магистраль в Находку с «горностаевской» трассой Владивосток – Артем вдоль Уссурийского залива. Всего на участке с 18-го по 40-й км дороги «Владивосток-Находка- порт Восточный» имеется 24 искусственных сооружения, в том числе - три транспортных развязки. Как отметил представитель компании ООО «Трансстроймеханизация», которая является подрядчиком строительства, полукилометровый мост в устье Артемовки и расположенная далее эстакада длиной свыше 1,1 км – наиболее объемные и сложные в исполнении элементы. При их возведении должно быть смонтировано более 1 тысячи балок пролетного строения. Для изготовления такого количества балок в районе Смоляниново был построен полигон, способный производить до 100 балок в месяц.











Отметим, что в ходе реализации контракта потребовалось изменить проектные решения по фундаменту опор и проезжей части, поскольку при погружении свай на глубине от 3 до 10 м обнаружился слой диабаза. Однако это не должно повлиять на сроки сдачи объекта – конец 2020 года. После завершения строительства второго участка поездка на автомобиле от Артема до Большого Камня, где строится крупнейшая в стране судоверфь «Звезда», займет менее получаса.

- Думаю, что и для развития производственных мощностей, и в рамках коридора «Приморье-1» это очень важный объект, - уверен глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

- Объект важен для развития всего южного Приморья, - убежден глава региона Олег Кожемяко. – Это и перевозка грузов, и развитие туризма, и удобство сообщения. Это другое качество жизни, - считает глава региона Олег Кожемяко. Отметим, что создание современной дорожной инфраструктуры является одной из задач государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы.

Завершить строительство второго участка трассы «Владивосток – Находка – порт Восточный» планируется в конце 2020 года. Третий, наиболее протяженный участок – от Большого Камня до порта Восточный – предполагается завершить до 2030 года. Он разбит на шесть этапов, строительство которых можно вести как последовательно, так и параллельно – в последнем случае срок возведения всей трассы сократится. Подрядная организация готова приступить к проектированию третьей очереди уже в 2019 году, а к строительству – в 2020 году. Новая дорога, являющаяся частью международного транспортного коридора «Приморье-1», пройдет в обход крупных населенных пунктов и обеспечит быстрое перемещение грузов в направлении крупнейших портов на юге Приморского края.

Артем СТРОГИН, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.