Стандарты вместо импровизации

Константин Богданенко уверен, что условия для бизнеса должны быть одинаковы во всех муниципалитетах

В конце 2017 года президент России Владимир ПУТИН поручил в течение нескольких лет вывести дальневосточные регионы (в том числе Приморский край) в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Для решения этой задачи необходимы не только законы и постановления, но и шаги по упрощению конкретных процедур, связанных с запуском и развитием инвестпроекта любого масштаба.

О том, что сделано в Приморском крае в плане создания комфортной среды для бизнеса, газете «Золотой Рог» рассказал врио вице-губернатора Приморья Константин БОГДАНЕНКО.

Инвесторам нужна предсказуемость

- Президент России поручил в довольно сжатый срок вывести Приморье (как и другие регионы ДФО) в топ-30 Национального рейтинга инвестклимата. Понятно, что решение этой задачи требует комплексного подхода, и все же: где сегодня наиболее «узкие» места, «расшивка» которых приведет к быстрому и кардинальному изменению ситуации?

- Напомню, что результат работы по улучшению инвестиционного климата оценивают предприниматели – именно по итогам их опроса формируется Национальный рейтинг. Для улучшения инвестклимата в Приморье за последний год сделано достаточно много – мы вдвое сократили сроки подключения объектов к сетям электроэнергии, воды и отопления, быстрее стали выдавать разрешение на строительство и различные лицензии, теперь проще стало начать бизнес в сфере медицинских услуг и пассажирских перевозок. Эту работу будем продолжать, но в то же время еще есть «пробелы», на которых нужно сконцентрироваться. Главное направление на сегодня – наладить взаимодействие предпринимателей с органами власти на местах.

Наша задача – стандартизировать процесс взаимодействия чиновников и предпринимателей, сделать условия и правила ведения бизнеса одинаковыми во всех городах и районах Приморского края. Для этого мы внедряем муниципальный инвестиционный стандарт, который включает в себя набор обязательных требований по организации работы на местах для того, чтобы Приморье в целом и каждый муниципалитет в отдельности были привлекательными для ведения бизнеса.

- Видите ли Вы заинтересованность со стороны органов местного самоуправления в достижении задачи, поставленной президентом? Предусмотрены ли, например, для мэров отчеты о работе с инвесторами и ответственность за невыполнение конкретных мероприятий по улучшению инвестклимата?

- Наша задача – работать в одном направлении совместно с главами муниципалитетов и работниками местных администраций. Здесь не может быть места противостоянию, ведь любой муниципалитет заинтересован в том, чтобы именно на его территорию приходили работать инвесторы, от этого в конечном итоге зависит пополнение местного бюджета, появление новых рабочих мест с достойной зарплатой.

На сегодняшний день стандарт утвержден краевой администрацией, сейчас муниципалитеты должны начать работать по-новому. Мы же со своей стороны будем отслеживать, как идет внедрение новых инструментов, если возникнут сложности - будем помогать. В конечном итоге стандарт поможет главам выстроить эффективную и прозрачную систему взаимодействия с бизнесом.

- Что подразумевает под собой муниципальный инвестстандарт?

Стандарт – это достаточно широкий набор обязательных инструментов. К примеру, в каждом муниципалитете должны появиться инвестиционный паспорт, в местной администрации должно быть определено ответственное за улучшение инвестиционного климата подразделение, а на официальном сайте – соответствующий раздел. Немаловажный аспект – формирование площадок для диалога бизнеса и власти, поэтому должны заработать советы по развитию предпринимательства, обязателен канал прямой связи инвесторов и главы. Кроме того, необходимо разработать план развития инфраструктуры, чтобы инвестор мог оценить перспективы, выбрать площадку и планировать развитие своего проекта. Должен быть сформирован и опубликован перечень муниципального имущества, которое предоставляется предпринимателям в аренду. Также необходимо сокращать и строго соблюдать сроки оказания муниципальных государственных услуг – это оформление разрешения на строительство, предоставление земельных участков и многое другое.

Внедрение стандарта позволит выстроить работу в соответствии с тремя главными, на мой взгляд, принципами: это деперсонализация, автоматизация и транспарентность, то есть прозрачность. Ведь процессы, которые требуются для запуска и развития бизнеса, одинаковы для всей страны – для всех регионов, для всех муниципалитетов.

Деперсонализация подразумевает, что эти процессы не должны зависеть от конкретного чиновника, от его настроения или желания что-то делать. Автоматизация – это создание условий, при которых чиновникам в большинстве случаев не нужно принимать решения, а достаточно выполнять имеющиеся четкие инструкции. Наконец, прозрачность всех процессов – это возможность увидеть статус своей заявки, понять, на каком этапе взаимодействия с властью ты находишься. Обеспечив выполнение трех этих условий, мы сделаем большой рывок в работе по улучшению инвестклимата.

Со своей стороны, мы предлагаем муниципалитетам внедрить типовые регламенты работы с предпринимателями, которые можно легко «запрограммировать» и сделать частью системы государственных и муниципальных услуг. То есть максимально перевести стандартные услуги для бизнеса в электронную форму или многофункциональные центры.

- Один из современных трендов – перевод госуслуг в электронный вид. Какие услуги для бизнеса станут доступны онлайн в ближайшее время?

- Прежде всего, это получение доступа к техусловиям. Например, уже почти завершена работа по переводу в электронный вид услуги по присоединению к инженерным сетям – такая опция уже есть на сайтах всех электросетевых компаний и ресурсоснабжающих организаций. Следующий шаг – интегрировать эти сервисы на единый региональный портал, чтобы у предпринимателей появилась возможность подать все заявки в одном месте.

Далее будем расширять «ассортимент» подобных услуг, делать его экстерриториальным. Сейчас работаем над тем, чтобы оформление специальных разрешений для грузоперевозчиков и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции тоже стали доступны в электронном виде.

В конечном итоге предприниматель из любого населенного пункта Приморья должен получать все стандартные услуги без личного обращения в органы власти – через МФЦ или электронные площадки.

У Приморья нет специфики

- Можно ли улучшить инвестклимат простым копированием лучших практик других регионов РФ, которые находятся в «топе» Нацрейтинга? Или у Приморья своя специфика и типовые решения здесь неприменимы?

- Как правило, все разговоры о специфике – это попытки уйти от реальной работы. Для бизнеса, где бы он ни находился, необходимо понятное и прозрачное взаимодействие с властью, взаимная ответственность. Если говорить конкретно о Приморье, то по итогам работы в 2017 году регион был на нижних позициях Нацрейтинга состояния инвестклимата, результаты работы за 2018 год будут озвучены в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

На мой взгляд, влияние каких-то специфических факторов не имеет значения. Более того, для того, чтобы быстро продвинуться в рейтинге, нам не нужно придумывать что-то новое. Нужно просто изучить то, что уже успешно работает в других регионах, и внедрить это у себя. И мы это делаем – при помощи коллег из других субъектов, которые делятся своим опытом. Очень помогает в этой работе Агентство стратегических инициатив и лично Ольга Сергеевна Курилова. Агентство аккумулирует лучшие решения, которые помогли добиться нужного результата, выпускает сборники лучших практик, где перечислены конкретные действия, которые необходимо предпринять регионам, которые пока в начале пути. Эксперты работают вместе с нами – они говорят: «вот эту проблему уже успешно решили в Московской области таким образом, давайте в Приморье сделаем так же».

- Ключевой вопрос для любого инвестпроекта – получение земельного участка в аренду или в собственность. Какие шаги, помимо закона «О содействии жилищному строительству в Приморском крае», предпринимаются в Приморье для упрощения получения земли инвесторами?

- Прежде всего, мы действуем в рамках федерального и краевого законодательства. Но в то же время, ничего не мешает нам заниматься его совершенствованием. В качестве примера можно привести закон «О свободном порте Владивосток», основным плюсом которого для бизнеса стала упрощенная процедура получения доступа к земле. Сейчас, спустя время, мы можем говорить о конкретных ситуациях, которые требуют решения. К примеру, когда резиденты СПВ претендуют на земельные участки, но по каким-либо причинам не получают их. Или наоборот – получают землю, но никак не используют ее. Мы разбираемся в каждом конкретном случае, но уже накопилась практика, которая требует системных решений. Мы над этим работаем. В этом плане стоит отметить конструктивное сотрудничество с Корпорацией развития Дальнего Востока, которая является основным контрагентом для резидентов Свободного порта.

Еще одно направление - стандартизация муниципальных услуг, в том числе связанных с предоставлением земельных участков. До 1 июля во всех муниципалитетах должны быть приняты 19 типовых регламентов, регулирующих предоставление услуг в сферах градостроительства и земельных отношений. Это позволит сделать так, чтобы сроки рассмотрения заявлений от бизнеса и набор необходимого пакета документов были одинаковыми во всем Приморье, независимо от того, где работает предприниматель – в Находке, Черниговке или Дальнегорске.

Инструменты для бизнеса

- Доступность финансовых ресурсов – важный момент при открытии и развитии бизнеса. Начала ли уже свою работу краевая микрокредитная организация (МКО)?

- Мы прилагаем все усилия для того, чтобы к концу апреля завершить все юридические процедуры, связанные с регистрацией краевой МКО. Это достаточно длительный процесс, ведь, по сути, мы создаем банк, который предлагает кредитные продукты. Что касается денег, то заявленный ранее объем финансирование МКО Приморского края - это порядка 400 миллионов рублей на 2019 год, подтвержден на федеральном уровне. Поэтому плановый срок начала выдачи льготных микрокредитов бизнесу остался прежним – апрель-май 2019 года.

- На какие отрасли или проекты будет в первую очередь ориентироваться новая структура?

- Мы хотим предусмотреть особые условия лизинга оборудования для предприятий общественного питания. Обновление кухонного оборудования в существующих ресторанах и кафе, открытие новых заведений общепита особенно важно в условиях активного роста туристического потока в Приморский край. Еще ряд приоритетных для экономики Приморья направлений развития малого и среднего предпринимательства будет определен к маю, их озвучим на краевой конференции предпринимателей «Бизнес у моря». Особые условия в рамках программ льготного кредитования уже предусмотрены для предпринимателей, работающих в моногородах – они смогут получить деньги по ставкам даже ниже, чем ставка рефинансирования Центробанка России.

- В последние полгода руководство Приморья активизировало различные форматы диалога с бизнес-сообществом. На каких площадках сегодня вырабатываются решения, которые затем воплощаются в краевые законы в сфере предпринимательства?

- Набор мероприятий, в которых участвуют представители власти и бизнеса, сейчас достаточно широк. Со стороны он даже может показаться сумбурным. Поэтому мы решили максимально упростить этот процесс, сделав его понятным для представителей бизнеса с точки зрения конкретного результата.

Речь идет о двух основных форматах взаимодействия. Первый – это Инвестиционный совет, где инвестор может представить свой проект губернатору и представителям органов власти, решить конкретные проблемы, если процесс реализации «забуксовал» из-за административных барьеров. Кроме того, если проект важен для развития региона, он может получить статус приоритетного, и благодаря этому получить всю возможную административную поддержку. За каждым таким проектом будут закреплены профильные департаменты и вице-губернаторы, которые будут сопровождать все этапы реализации и отвечать за результат. Подобная практика уже успешно работает во многих регионах России, поэтому сейчас мы реформируем наше краевое законодательство, чтобы и в Приморье внедрить такой механизм.

Второй формат взаимодействия проходит под единым брендом «Откровенный диалог бизнеса и власти» – это встречи в рамках советов по развитию малого и среднего предпринимательства, вопросам контрольно-надзорной деятельности, развитию экспорта. На этих встречах рассматриваются системные вопросы по разным направлениям, требующие «типовых» решений. Подобные обсуждения проходят с привлечением самого широко круга предпринимателей, экспертов и всех заинтересованных граждан.

ВНИМАНИЕ

- В конце 2018 года во Владивостоке открылся центр «Мой бизнес». Какие новые услуги появятся в его работе в 2019 году? Какие еще институты, помогающие в реализации бизнес-планов, созданы в Приморье в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы?

- Центр «Мой бизнес» - это набор инструментов, которые могут быть использованы предпринимателями для развития собственного дела. Из действующих институтов следует отметить Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития экспорта, Центр поддержки предпринимательства, который организует бесплатные образовательные программы для владельцев бизнеса и их сотрудников, Инвестиционное агентство Приморского края. Скоро заработает микрокредитная компания. Также мы готовы к запуску в 2019 году Центра прототипирования, где представители среднего и малого бизнеса смогут изготовить первые образцы своей продукции – но сначала необходимо понять, насколько востребована будет данная услуга у предпринимателей Приморья.

Фото автора

Александр САЛКОВ, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.