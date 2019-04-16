Большое дорожное обновление

Приморцы почувствуют улучшение качества дорог уже в этом году, уверен губернатор Олег Кожемяко

Объемы ремонтных работ на автомобильных дорогах Приморья в 2019 году значительно увеличатся благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

О главных приоритетах и перспективах развития дорожной сети края шла речь в ходе рабочей поездки в Приморье министра транспорта России Евгения ДИТРИХА и руководителя Росавтодора Андрея КОСТЮКА.

«Безопасные и качественные» дороги сделали качественно

Вместе с губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО руководители Минтранса РФ и Росавтодора проинспектировали объекты дорожной инфраструктуры, которые отремонтированы или планируются к ремонту в рамках проекта БКД. Основная часть таких объектов расположена в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации – как доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор СВЯЧЕНКОВСКИЙ, в 2017-2018 годах здесь было отремонтировано около 190 км дорог. В результате количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось на 8%. На ремонт краевых и муниципальных трасс во Владивостоке и соседних муниципалитетах за два года было направлено 2,8 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов.

- Качество работ - выше всяких похвал. Участки, которые мы осмотрели, сделаны очень качественно: ровность высокая, разрушений нет. В процессе работ участки улиц были комплексно перестроены: оборудованы тротуары, заменены бордюры, ливневая канализация. Эти дороги долго прослужат людям, - выразил уверенность министр транспорта России Евгений Дитрих.

В 2019 году объем дорожных работ по нацпроекту значительно увеличится, в том числе – в связи с присвоением Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа. План ремонта дорог Владивостокской агломерации был утвержден еще в феврале, и в настоящее время необходимое финансирование уже доведено до городского бюджета. Следующий этап – конкурсные процедуры и заключение контрактов на выполнение работ. Его планируется завершить к 22 мая, чтобы в июне подрядчики приступили к работам.

- Мы говорили о том, чтобы ремонт выполнялся маршрутно: участки, которые будут ремонтироваться в 2019 году, станут продолжением тех участков, которые были сделаны на предыдущем этапе. Это позволит создать на всем протяжении улиц комфорт и удобство, - подчеркнул Евгений Дитрих. – Уверен, что предстоящее лето даст нам серьезный рывок вперед по национальному проекту.

Важный аспект, о котором также упомянул глава Минтранса – это «преемственность» подрядных организаций и возможность заключения долгосрочных контрактов с хорошо зарекомендовавшими себя подрядчиками.

- В 2019 году из бюджетов всех уровней на дороги Владивостока будет выделено около 2 млрд рублей – в четыре раза больше, чем обычно. Это и магистральные, и внутриквартальные дороги. Предстоит большая работа. Жители должны увидеть качественные изменения, - уверен Олег Кожемяко.

Всего по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году только во Владивостоке отремонтируют 15 улиц. Один из наиболее важных участков – от площади Баляева до Рудневского моста протяженностью 1км километр. В перспективе отремонтируют и сам Рудневский мост – стоимость работ, намеченных на 2020-2021 годы, оценивается в 200 млн рублей.

Столице ДФО – столичные дороги

Также глава Приморья и глава Минтранса обсудили новые подходы к развитию дорожной инфраструктуры Владивостока.

- Город нуждается в новом качестве транспортной инфраструктуры. Существует целый ряд планов по поводу того, где во Владивостоке должны появиться новые объекты, - отметил Евгений Дитрих.

Обсуждается и проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).

- С учетом особенностей Владивостока, его расположения, необходимы альтернативные пути для передвижения транспорта. Предварительные оценки по цене и возможным направлениям строительства существуют. Нужно посчитать и подумать, когда мы приступим к реализации этого проекта, – сказал Евгений Дитрих.

По мнению Олега Кожемяко, проект ВКАД, вероятнее всего, будет реализован за счет государственных средств.

- Будем готовить расчеты по интенсивности движения, по нагрузке. Что это даст городу, как будут распределяться транспортные потоки. Затем представим свои расчеты в Министерство транспорта. Будет обсуждение с жителями, - уточнил губернатор. Первым этапом реализации проекта ВКАД может стать мост на остров Елены. Технико-экономическое обоснование необходимости строительства этого объекта, по словам Олега Кожемяко, будет представлено к осени 2019 года.

Дорога в Находку: ждем новую, ремонтируем старую

Рост финансирования дорожной отрасли ощутят и жители других муниципалитетов. В плане на 2019 год – ремонт около 50-60 км дорог краевого значения, укрепление материально-технической базы краевого АО «Примавтодор». В частности, власти региона намерены отремонтировать наиболее проблемные участки существующей дороги в Находку, пока новая трасса «Владивосток - Находка – порт Восточный» еще строится. По словам Олега Кожемяко, в 2019 году на эти цели запланировано выделить около 1,6 млрд рублей. Евгений Дитрих поручил как можно скорее провести необходимые конкурсные процедуры, чтобы данные участки были приведены в порядок до конца года.

- Сейчас пересматриваем проектно-сметную документацию, чтобы качество позволяло пять-шесть лет работать по гарантии. Работы должны быть выполнены качественно. В этом году сделаем 30-40 километров наиболее сложных участков. Контракт будет заключен на два года, за зиму подготовим все инертные материалы и в следующем году завершим мероприятия – всего отремонтируем около 70 км, - уточнил Олег Кожемяко. – Пока новая магистраль не построена, будем поддерживать эту дорогу в нормальном состоянии. В дальнейшем она также продолжит служить людям.

Отметим, что снижение показателей аварийности является одним из приоритетов государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы.

В ходе визита в Приморье Евгений Дитрих побывал на строящемся мосту через реку Артемовка, который является частью второго отрезка новой дороги «Владивосток – Находка – порт Восточный». Глава Минтранса РФ остался доволен увиденным и выразил уверенность, что работы по строительству второго участка автомагистрали будут завершены в срок – к концу 2020 года.

Досье "Золотого Рога": Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась в Приморье, как и по всей России, в 2019 году. В 2017 и 2018 годах регион принимал участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности в Приморье в период до 2024 года в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 321 км трасс регионального и местного значения. Общий объем финансирования данных работ составит более 12,5 миллиардов рублей. Около 80 км включены в план ремонта на 2019 год.

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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.