В Приморье разработку месторождения вольфрамовых руд тормозит лес

Приморский ГОК 10 лет добивается изменения статуса земель в пределах Скрытого месторождения вольфрама.

Департаменту лесного хозяйства Приморского края предписано ходатайствовать о переводе лесных земель в промышленные перед Минприроды для ускорения разработки месторождения вольфрамовых руд «Скрытое».

ОАО «Приморский ГОК», в 2005 году выигравшее аукцион на данное месторождение, выполнило лицензионные условия и практически завершило подготовку месторождения к началу разработки. Однако непосредственную добычу начать не может из-за отсутствия документа об изменении статуса земель, в пределах которых расположено «Скрытое».

Этот вопрос неоднократно поднимался руководством компании перед администрацией Приморского края. Однако до сих пор так и не решен. На состоявшемся 9 апреля совещании под руководством первого вице-губернатора Приморского края Василия УСОЛЬЦЕВА о «Перспективах развития геологоразведочных работ и горнодобывающих предприятий Приморского края» департаменту лесного хозяйства было предписано подготовить ходатайство администрации края в Министерство природных ресурсов и экологии РФ о переводе части земель лесного фонда в земли промышленности. Переводу из лесных земель в промышленные подлежит площадь 133,0434 га в Пожигинском участковом лесничестве Дальнереченского района.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.