Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье разработку месторождения вольфрамовых руд тормозит лес
Приморский ГОК 10 лет добивается изменения статуса земель в пределах Скрытого месторождения вольфрама.
Департаменту лесного хозяйства Приморского края предписано ходатайствовать о переводе лесных земель в промышленные перед Минприроды для ускорения разработки месторождения вольфрамовых руд «Скрытое».
ОАО «Приморский ГОК», в 2005 году выигравшее аукцион на данное месторождение, выполнило лицензионные условия и практически завершило подготовку месторождения к началу разработки. Однако непосредственную добычу начать не может из-за отсутствия документа об изменении статуса земель, в пределах которых расположено «Скрытое».
Этот вопрос неоднократно поднимался руководством компании перед администрацией Приморского края. Однако до сих пор так и не решен. На состоявшемся 9 апреля совещании под руководством первого вице-губернатора Приморского края Василия УСОЛЬЦЕВА о «Перспективах развития геологоразведочных работ и горнодобывающих предприятий Приморского края» департаменту лесного хозяйства было предписано подготовить ходатайство администрации края в Министерство природных ресурсов и экологии РФ о переводе части земель лесного фонда в земли промышленности. Переводу из лесных земель в промышленные подлежит площадь 133,0434 га в Пожигинском участковом лесничестве Дальнереченского района.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- Резидент расширит производство по добыче и обработке мрамора в Приморье
- Одно из крупнейших предприятий Приморья возглавит новый руководитель
- Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья
- Приморское золото никому не нужно
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
Новости раздела
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела