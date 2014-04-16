Делегация DSME посетила Судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

Приморский край с рабочим визитом посетила делегация одной из ведущих мировых судостроительных компаний DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) во главе с исполнительным вице-президентом Ом Хан Сопом, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО "ДЦСС".

Южнокорейские судостроители посетили строительную площадку первой очереди Судостроительного комплекса «Звезда» (г. Большой Камень). Здесь идет создание крупнейшего в России судостроительного комплекса, который позволит создавать все виды кораблей и судов. Он будет специализироваться на строительстве особо крупных морских судов и объектов для освоения российского шельфа. Сейчас в Блоке корпусных производств идет установка оборудования. В первых двух пролетах монтируют линию резки профиля и линию обработки плоских листов металла. В течение всего 2014 года Блок корпусных производств, состоящий из шести больших пролетов, будет насыщаться станками и автоматическими линиями.

После осмотра хода строительства в штабе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта прошло рабочее совещание. С российской стороны в нем приняли участие директор департамента локализации техники и технологий ОАО «НК «Роснефть» Игорь Борбот, генеральный директор Дальневосточного завода «Звезда» Юрий Фильчёнок, заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС» Роман Горбунов. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области проектирования и строительства судов снабжения и морских платформ. По итогам совещания представители DSME и российских компаний утвердили план дальнейшей работы.