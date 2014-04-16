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В Приморье развивается образовательная робототехника
В конце прошлого года в Приморье был создан Центр развития робототехники. 26 апреля Центр проведет первые соревнования по робототехнике среди школьников Приморского края, на которые уже поданы заявки участников из Владивостока и Уссурийска.
Организаторы Центра, среди которых генеральный директор компании ДНС Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, планируют сделать мероприятие ежегодным и проводить в крае региональные и окружные отборы для всероссийских и международных соревнований по робототехнике среди школьников.
«Образовательная робототехника - это применение современных конструкторских наборов для обучения детей основам механики, конструирования, программирования, - говорит Дмитрий Алексеев. - На сегодняшний день образовательная робототехника является одним из самых рекламируемых и динамично развивающихся прикладных направлений в образовании. По данной тематике существуют федеральные программы, проводятся конкурсы, фестивали и соревнования по робототехнике среди школьников. На сегодняшний день более чем в 40 школах Приморья закуплены конструкторские наборы по робототехнике LEGO Mindstorms NXT.
Однако внедрение данных наборов в образовательный процесс идет довольно медленно, лишь несколько учителей в крае начали полноценно применять наборы. По нашему мнению, одной из причин такого медленного внедрения является отсутствие в нашем регионе робототехнических мероприятий с непосредственным участием школьников и организации, способной объединить инициативы по образовательной робототехнике и предназначенной, в том числе, для аккумуляции знаний и учебно-методического сопровождения учителей края».
Для решения этой проблемы во Владивостоке и был создан Центр развития робототехники, который уже организовал специализированные кружки в детских садах, гимназиях и лицеях Владивостока. На базе ПК ИРО Центром были проведены курсы для учителей начальных классов по образовательной робототехнике.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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