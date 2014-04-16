Представители IT-компаний Приморья решили создать отраслевую ассоциацию

Руководители IT-компаний Приморья решили создать отраслевую ассоциацию, которая будет развивать информационный рынок, налаживать коммуникации между его участниками, отстаивать интересы компаний, участвовать в образовательном процессе в вузах и учреждениях СПО, заниматься профориентацией школьников.

Об этом шла речь на круглом столе «Стратегии развития IT-отрасли в Приморском крае», который прошел в пресс-центре администрации Приморья.

В ходе дискуссии, в которой приняли участие многочисленные представители IT-сообщества, собравшиеся обсудили целый ряд наиболее острых для отрасли тем.

По мнению директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Алексея ЩУРОВА, сегодня отрасль информационных технологий в Приморском крае вполне может стать одной из точек роста, активно развиваться и приносить доход. Об этом, кстати, говорил и заместитель министра связи и массовых коммуникаций Марк ШМУЛЕВИЧ во время своего недавнего визита во Владивосток.

Он отметил, что Приморский край мог бы стать инициатором создания в регионе отраслевой ассоциации. Эту идею поддержал и его приморский коллега.

- Ваши единичные встречи, обращения в органы власти редко выстреливают с той эффективностью, на которую вы рассчитываете, - говорит Алексей Щуров. - Когда же вы высказываете свое мнение по тому или иному вопросу не от имени одной компании, а от целого сообщества, которое вносит весомый вклад и в общественную жизнь, и в экономику региона, то реакция власти будет совсем иная. В нашем регионе много компаний различной направленности, но на самом деле проблемы у всех примерно одинаковые. Поэтому и решать их лучше сообща. В то же время мы не хотим быть органом, который принуждает вас к объединению. Решение по ассоциации должны принять вы, департамент готов подключиться к этой работе.

Представители бизнеса идею объединения под эгидой профессиональной ассоциации поддержали. Далее разговор пошел о деталях.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор компании ДНС, в своем выступлении отметил, что весь бизнес Приморского края испытывает одни и те же проблемы: в крае довольно узкий рынок сбыта и растущий с каждым годом дефицит специалистов. Поэтому он предложил крупным компаниям IT-отрасли войти в состав недавно созданного некоммерческого партнерства «Современный бизнес Приморья».

- Почему мне кажется, что нужно делать так? Во-первых, потому что чем больше людей входит в состав ассоциации, тем внимательнее к этому объединению прислушивается власть. Во-вторых - в партнерство уже входят крупные компании региона, которые могли бы стать потребителями IТ-продукта, - сказал спикер.

«За» создание ассоциации высказался и генеральный директор «Ланит ДВ» Дмитрий ГЕРМАН.

- IT-отрасль Приморья не знают в России, потому что мы разобщены. Сфера не формализована, не конкретизирована, и потому мы не можем конкурировать с более организованными в этом плане регионами, - отметил он. - Нам нужно приобрести самосознание, осознать себя как представителей очень важной и нужной Приморью и России отрасли. Я призываю объединиться, чтобы собираться, общаться, решать проблемы. Без этого невозможно развитие.

Тему расширения рынка сбыта поднял на круглом столе Юрий УДОВИЧЕНКО, частный предприниматель в области IТ. Он выступил с предложением создать федеральный реестр отечественного ПО, который поможет развитию отечественного IТ-бизнеса и импортозамещению:

- Сегодня складывается парадоксальная ситуация: рынок есть, но мы друг о друге ничего не знаем. А между тем мы могли бы объединиться и работать друг для друга. В крае есть компании, которые производят довольно сложные продукты, и наверняка есть и потребители, которым этот продукт нужен, но они просто не знают о нем. Обмен информации в IТ-отрасли - это ключевой момент. Без этого ее развитие невозможно.

Cреди причин, которые сегодня препятствуют полноценному развитию отрасли, управляющий ЗАО «Сервер-Центр» Виталий РЕШЕТНИКОВ назвал отсутствие стратегии развития ИТ-отрасли в Приморском крае.

- Стратегия развития отрасли информационных технологий в России направлена на то, что в России должен появиться интеллектуальный продукт с высокой добавленной стоимостью. И в Приморском крае, я считаю, есть условия для того, чтобы такая отрасль развивалась. Но пока мы пользуемся потенциалом, созданным больше 20 лет назад. Для того, чтобы идти дальше, нужно создавать стратегию развития ИТ-отрасли Приморского края. И было бы правильным, если бы мы все в ближайшее время поучаствовали в разработке такого документа.

Генеральный директор компании «Рондо» Андрей МИЩЕНКО затронул не менее злободневную для профессионального сообщества тему - дефицит кадров нужной квалификации. Предприниматель считает, что сегодня недостаточно делается для того, чтобы привлечь молодых людей в эту отрасль. А делать это нужно со школьной скамьи.

- Мы в нашей компании занимаемся профориентацией школьников, рассказываем им о компании, о том, какие перспективы это направление подготовки открывает перед ними. И в это начинание ассоциация могла бы внести существенный вклад. Второе направление - непосредственное участие компаний в процессе обучения. Причем кроме высшего образования необходимо развивать и средне-специальное. Это, на мой взгляд, перспективное направление, - отметил выступающий.

Тема «кадрового голода» оказалась наиболее обсуждаемой в рамках круглого стола. Большинство выступавших отметили, что качество образования оставляет желать лучшего. Довольно сложен и процесс взаимодействия потенциальных работодателей с вузами.

Не стал этого отрицать и доцент кафедры компьютерных систем, профессор ДВФУ, доктор физико-математических наук Константин НЕФЕДЕВ.

- Проблема в том, что IT-отрасль для государства пока не является по-настоящему приоритетной, как и подготовка специалистов для нее. За хорошие кадры нужно хорошо платить. То финансирование, которое мы получаем сейчас, не позволяет поддерживать хороший уровень. Вначале нужно сделать подготовку программистов приоритетным направлением, и это сразу скажется на качестве выпускаемых специалистов, - отметил ученый.

Представители таких компаний, как МТС и «Ростелеком», также говорили о кадровом голоде. Директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан ТУЛАГАНОВ предложил аудитории подумать над созданием отраслевого банка вакансий IT-отрасли.

- Мы постоянно испытываем потребность в новых подготовленных кадрах. Банк вакансий нужен для того, чтобы молодые люди видели предложения работодателей и, выбирая профессию, понимали, где они будут потом работать. Это также можно сделать в рамках ассоциации, - считает спикер.

В итоге все собравшиеся пришли к единогласному мнению, что ассоциацию нужно создавать. В рабочую группу, которая подготовит все необходимые документы, вошли представители компаний ДНС, МТС и «Рондо».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.