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Гендиректору завода "Изумруд" во Владивостоке подыскали замену из Москвы
Как стало известно «Золотому Рогу», новым генеральным директором ОАО «Изумруд» (предприятие оборонно-промышленного комплекса) назначен Владимир ВЛАСЮК, представляющий интересы ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», основного акционера владивостокского завода.
Как сообщалось ранее, досрочное прекращение полномочий действующего гендиректора Григория Якухного произведено по его инициативе. Григорий Якухный возглавлял ОАО «Изумруд» с декабря 1992 года с момента приватизации. Под его началом завод выжил в годы перестройки, не потерял статус и не сменил приоритеты сегодня. Григорий Якухный входит в правление Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье».
Завод «Изумруд» специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовления запасных частей к ним. В настоящее время ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва) принадлежит 63,98% акций завода, Григорию Якухному - 2,88%.
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Воооо !! Туда жеж отправить и руководство, а по совместительству и владельцев Завода "Варяг"!Превративших оборонное предприятие в слады мебели и магазины. А так же являющихся очень дружными игорячо любимыми америкосовской тематикой !