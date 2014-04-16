ОЭЗ во Владивостоке принесет в бюджет Приморского края 3,2 млрд рублей

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления о создании во Владивостоке особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, в которой будут производиться автокомпоненты. На создание ОЭЗ из федерального бюджета предлагается выделить 6,5 млрд рублей в 2015-2017 гг.

Согласно расчетам, которые приводятся в пояснительной записке к проекту, объем отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ и ее резидентов должен достичь 32,3 млрд рублей за 10 лет (2014-2023 гг.). Планируется, что в федеральный бюджет поступит 26,3 млрд рублей, в краевой бюджет - 3,2 млрд рублей, в местный бюджет - 0,6 млрд рублей. Основные поступления в бюджеты будут обеспечены, в том числе, НДС, таможенными платежами и акцизами. Неналоговые доходы бюджета (арендные платежи) составят 2,1 млрд рублей.

В настоящее время пуже олучены подтверждения от компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ - о готовности реализовать на территории планируемой ОЭЗ инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 20,6 млрд рублей. В частности, ООО «Соллерс - Дальний Восток» подтвердило готовность осуществлять функции управляющей компании по координации реализации проекта создания ОЭЗ, а также приняло на себя обязательства привлечь не менее 50% запланированного объема внебюджетных инвестиций в создание и функционирование ОЭЗ.

Завод MazdaSollers выделит 15,8 млрд рублей, логистический комплекс PacificLogistic - 3,7 млрд рублей, производители автокомпонентов (компании Японии и Южной Кореи) - 1,1 млрд рублей.

Ожидается, что к 2023 году здесь будет создано более 3,4 тыс. рабочих мест.

Как говорится в пояснительной записке, в непосредственной близости от планируемой к созданию ОЭЗ располагаются грузовая железнодорожная станция «Гайдамак» Дальневосточной железной дороги с пропускной способностью 400 вагонов в сутки и контейнерный терминал с грузооборотом 28,6 тыс. контейнеров. Электроснабжение промышленной площадки в настоящее время осуществляется от подстанции «Соллерс».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.