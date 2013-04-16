Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Алексей ИСАКОВ: Бизнес-Премия - площадка для привлечения инвестиций в Приморье
Директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей ИСАКОВ:
- Сейчас все говорят о привлечении инвестиций в регион. Но как это сделать без сильного, открытого, понятного каждому, социально ответственного бизнеса, которому доверяют местные жители? Если о бизнесе ничего неизвестно, если его руководитель в тени, если бизнес не является социально ответственным - разве мы с вами будем инвестировать свои деньги в такой бизнес - наверное нет!
Так же думают и крупные инвесторы. Поэтому я верю, что Бизнес-Премия - это своего рода мостик к формированию позитивного имиджа региона. Кроме того, именно здесь идет формирование новых имен, которые несомненно принесут свою лепту в развитие Приморья.
Как представитель брокерского бизнеса хотел бы отметить, что в Приморье пока не так много компаний, привлекающих средства с фондового рынка. А это тоже колоссальная возможность привлечения дополнительных средств, которые можно и нужно использовать на развитие.
У целого ряда приморских компаний, которые также участвуют в Бизнес-Премии, есть все предпосылки для того, чтобы выйти с IPO на биржу и стать публичными! Но нужно понимать, что это серьезный шаг, требующий кредита доверия у частных инвесторов. Отчасти сегодня мы с вами участвуем и в этом процессе! Возможно, уже завтра мы увидим тех, кого сегодня выбираем в ключевых номинациях Бизнес-Премии, в одном ряду с лидерами фондового рынка, и это даст дополнительный импульс к развитию Приморья!
Новости тематики
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
- Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" будет открыта для всех желающих
- Международный дальневосточный морской салон швартуется в центре Владивостока
- Приморье закрыло дрифт-сезон
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Болиды ННК рулят в новом окрасе
- Только во Владивостоке можно выпить кофе с ламинарией и морской солью
- Проект "Посмотри на Владивосток" открывает новые номинации
Новости раздела
- ПБТФ затеяла перестройку
- Крабам отрывают клешни
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- Эка экопродукты!
- "Код ИБ" вновь едет во Владивосток
- Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока
- В Приморье "Ростелеком" окажет техническую помощь бесплатно
- В Приморье Tele2 поможет школьникам стать популярными блогерами
- В Приморье готовится к запуску ТЭЦ "Восточная"
- Кавалерово готовится к зиме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты