Порты Находки делают ставку на уголь

В соответствии с Долгосрочной программой развития угольной промышленности России до 2030 года отрасль набирает обороты. 2012 год дал существенный рост добычи и поставок угля на международный рынок. Так, по данным Минэнерго, добыча угля в России в 2012 году увеличилась на 5,3% - до 352,4 млн тонн. Экспорт вырос по сравнению с 2011 годом на 20,1% и составил 125,7 млн тонн, сообщает РБК. Почти 40% этого угля идет к зарубежным потребителям - Китаю, Республике Корея, Японии - через дальневосточные порты.

По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия спрос на уголь будет увеличиваться, причем как внутри России, так и на глобальных рынках, и, по оценкам Мирового энергетического агентства, уже в течение пяти лет может сравняться с мировым потреблением нефти. Причем повышение популярности угля будет наблюдаться во всем мире, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот факт может дать транспортно-логистической инфраструктуре Дальнего Востока, и в том числе портам Приморского края, хорошие шансы на развитие.

Страны АТР продолжают увеличивать долю угля в энергетическом балансе. Так, в Китае она приближается к 70%. Как сообщает ресурс Russian China, в 2012 году объем потребления энергоресурсов в Китае составил 3,62 млрд тонн условного топлива. Согласно докладу Государственного статистического управления КНР, рост по сравнению с 2011 годом составил 3,9%. Объем потребления угля в КНР в прошлом году вырос на 2,5%.

Япония после аварии на атомной станции Фукусима-1 также увеличила импорт энергетических углей. И, несмотря на то что Россия, по данным международного агентства Argus, является третьим крупным экспортером энергетического угля в Японию после Австралии и Индонезии, у наших производителей есть перспективы повлиять на этот расклад. По итогам 2012 года Япония увеличила импорт российского угля на 800 тыс. тонн, в целом поставки в Японию составили 7,8 млн тонн.

Более 60% добываемого в мире угля, по разным оценкам, потребляется в странах Азии. Причем эта доля, с учетом мировых макроэкономических процессов, имеет тенденцию роста. И российский уголь может здесь существенно укрепить свои позиции благодаря привлекательным качеству, цене и недорогой логистике. Тем более учитывая планируемый программой возврат дальневосточных портов к исторически сложившемуся профилю - перевалке угля. Во всяком случае, ставку на «черное золото» сделали многие порты региона, в числе которых Восточный, Посьет, Ванино и другие.

Возвращаются к угольной специализации и портовые компании Находки, что вполне закономерно, ведь Находка в конце 30-х годов XX века начиналась как порт для перегрузки твердого топлива.

Правда, сдерживающим фактором наращивания объемов экспорта является отсталость железнодорожной инфраструктуры, не способной обеспечить поставку в порты необходимых объемов экспортного груза. Кроме того, сегодня перевалка угля, организованная практически в черте населенных пунктов, требует совершенно иных подходов, прежде всего к технологиям, с учетом жестких экологических требований.

Российские порты предлагают различные варианты решения этих проблем, принимая участие в модернизации подъездных путей и железнодорожной инфраструктуры, а также обновляя собственные производственные мощности. Одним из таких предприятий является ОАО «Терминал Астафьева», представивший проект создания суперсовременного угольного порта с закрытым типом погрузки судов. Недавно на собрании акционеров генеральным директором избран бизнесмен Руслан КОНДРАТОВ.

Проект вписывается в рамки масштабных задач по усилению транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Приморья, повышению конкурентоспособности российского угля на мировом рынке. Впервые отгрузив уголь на экспорт в 2011 году, по итогам 2012 года компания вышла на перевалку 1,5 млн тонн. Главными экспортерами угля через «Терминал Астафьева» в течение года были «Стройсервис», «Мечел», «Сибирский деловой союз», в текущем году, по данным Argus, продолжается перевалка угля по контрактам с компаниями «Стройсервис» и «СДС».

Фактически старт проекту дало подписание соглашения о модернизации станции общего пользования Мыс Астафьева с ОАО «РЖД». Терминалу были предоставлены технические условия для наращивания грузооборота - на перевалку 3 млн тонн угля в 2013 году и 6 млн тонн твердого топлива ежегодно с 2015 года. Для успешной реализации этих планов потребуется модернизация железнодорожной инфраструктуры, включая 30 км линии от станции Находка до «Терминала Астафьева». Пропускная способность станции будет увеличена, благодаря чему и другие порты Находки смогут наращивать грузооборот.

Проект «Терминал Астафьева» стоимостью 2,3 млрд рублей по строительству новых мощностей по перевалке угля был представлен на Деловом саммите АТЭС в сентябре 2012 года и получил высокую оценку экспертного сообщества и региональной власти. Мнение было единодушно - инвестиционный проект представляет интерес, в первую очередь, как точка роста для Приморского края. По словам первого вице-губернатора Сергея СИДОРОВА, основными направлениями экономики края на ближайшие несколько лет станут развитие транспортной и портовой инфраструктур, горнодобывающей отрасли, энергетики. В частности, в результате комплекса мероприятий по модернизации действующего «Терминала Астафьева» к 2015 году в Находке появится уникальный для России «чистый» угольный порт закрытого типа.

Участникам Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в январе 2013 года данный проект был представлен уже в числе восьми приоритетных проектов по развитию Приморского края. Как подчеркнул директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Александр ЛАТКИН, его реализация в Находке соответствует интересам руководства страны и региона. Учитывая высокий уровень востребованности угля на мировом рынке и планы правительства по увеличению экспорта твердого топлива в страны АТР, проект внесет существенную лепту в экономику Приморья.

Первый этап модернизации мощностей терминала уже идет. В 2012 году здесь приобрели современное оборудование для перегрузки угля: фронтальные погрузчики, портальные краны, дробильно-сортировочный узел. Кроме того, на территории терминала были проложены дополнительные железнодорожные пути. Сейчас ведется монтаж специальной сетки по периметру, что позволит исключить разлет угольной пыли.

На втором этапе в ходе модернизации береговых объектов на территории терминала будет построено несколько закрытых бетонных емкостей для хранения угля, установлены конвейерные линии для транспортировки твердого топлива на суда общей протяженностью 2 км, размораживающие устройства на 20 вагонов, вагоноопрокидыватели производительностью 1400 тонн в час, оборудование для магнитной очистки угля.

По словам технического директора «Терминала Астафьева» Александра ГАНИНА, комплекс включает в себя современные очистные сооружения и эффективную систему пылеподавления, собственную лабораторию по мониторингу состояния воды и воздуха, что позволяет говорить о проекте как об инновационном не только с точки зрения технологий производства, но и с точки зрения экологии.

Проект, естественно, стал объектом пристального внимания экологов. Но, наверное, закономерно, получил их поддержку. Так, Заслуженный эколог РФ, руководитель общественной организации «Бюро региональных общественных кампаний» Анатолий ЛЕБЕДЕВ подчеркнул, что проект модернизации «Терминала Астафьева» - один из немногих, представленных на саммите АТЭС, предусматривает внедрение новых технологий, направленных на повышение экологической безопасности, в портовую инфраструктуру.

- Модернизация «Терминала Астафьева» - очень хороший проект, который имеет смысл поддерживать со всех сторон. Учитывая, что за последние годы рынок угольной промышленности в мире стремительно растет, рост грузооборота угля будет продолжаться, поэтому важно привлекать в портовую инфраструктуру новые технологии. Надеюсь, «Терминал Астафьева» станет примером для остальных портов, - считает Анатолий Лебедев.

В числе иных предпосылок, позволяющих считать проект «Терминал Астафьева» успешным, - острая потребность Дальнего Востока в независимых угольных портах. Не секрет, что сегодня большинство действующих терминалов принадлежит крупным угледобывающим компаниям, которые переваливают собственный продукт в приоритетном порядке. Это накладывает ограничения на объемы экспорта угля в АТР другими компаниями. Одним из таких независимых портов и может стать «Терминал Астафьева» в Находке.

Получил проект поддержку и в самой Находке, именно благодаря инновационному подходу к традиционному портовому бизнесу. Как отметил первый заместитель главы городского округа Борис ГЛАДКИХ, «Терминал Астафьева» станет в будущем самым современным перегрузочным комплексом, обеспечивающим перевалку угля в закрытом варианте. «Новый терминал - это новые рабочие места и налоги. Налоги - это бюджет, бюджет - это жизнь города, его развитие. Это звенья одной непрерывной цепи».

Анна КУЗНЕЦОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.