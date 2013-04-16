www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 75.04 р. 10 CNY: 94.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Сельское хозяйство
Распечатать

Технологию тиндализации от "Зеленых листьев" признали и за рубежом

16 Апреля 2013, 17:19 | Приморье

Тиндализация - инновационная технология переработки молока, разработанная технологами компании «Зеленые листья» - теперь имеет патенты не только в Российской Федерации. Документы, подтверждающие уникальность разработки и авторское право на нее, получены в Японии, Китае, Новой Зеландии, Австралии и странах ЕС. Таким образом, компания сегодня подтвердила тот факт, что изобрела новый, щадящий способ обработки молока, позволяющий максимально сохранить его полезные свойства и значительно увеличить срок хранения.

Над решением задачи увеличения сроков хранения пастеризованного молока технологи компании работали почти 8 лет. «Открыв молочное направление в своем бизнесе, я всегда старался решить основную задачу - сохранить все полезные свойства натурального молока, а это значит снизить температуру обработки ниже 75OС, то есть производить щадящую пастеризацию, но при этом значительно увеличить сроки его хранения, что удобнее для потребителя и логистики, - говорит председатель совета директоров компании «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО. - Температурный порог в 75OС обусловлен тем, что при нагреве выше этой температуры разрушаются естественные витамины, например витамин С, мы считаем это недопустимым. До сих пор в мире эту проблему методом температурной обработки никто не мог решить – производители выпускают либо пастеризованное молоко с коротким сроком хранения (американским производителям за счет высокой культуры производства удалось довести срок хранения до 21 дня), либо стерильное с длительным сроком. Технологам нашей компании совместно с учеными удалось открыть новый способ обработки молока – тиндализацию, которая позволяет при минимальном температурном воздействии на парное молоко увеличить срок его хранения до 60 -90 дней. Прежде чем новая технология была внедрена в производство, мы провели множество опытов, изысканий и лабораторных исследований, затем выстроили уникальную линию, в которой объединили несколько эффектов и запатентовали свое изобретение не только в России, но и за рубежом. Наше ноу-хау заключается в том, что мы открыли новый способ обработки молока, который позволяет производить молоко, по срокам хранения близкое к стерильному, при этом оно остается «живым», с максимальной пищевой ценностью».

Сегодня молоко по уникальной технологии выпускает Хорольский молочный завод компании  «Зеленые листья», однако на этом работа с технологией не закончена – технологи продолжают ее совершенствовать и в полной мере она будет внедрена на инновационном биотехнологическом комплексе, подготовка к строительству которого в компании идет полным ходом.

Досье "ЗР"

Проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» предполагает строительство мегафермы на 1800 голов дойного стада и завода по переработке и производству молочной продукции мощностью 50 т в сутки в I очереди,  введение в оборот залежных земель (в общей сложности около 6 000 га собственных угодий), кормопроизводство производительностью 81 тыс. т высококачественных кормов в год, строительство зерноперерабатывающего комплекса в составе элеватора и крупяного завода для приемки, очистки, сушки, хранения, формирования и комбинированной переработки помольных партий  риса-сырца и других злаковых культур (мощностью 40 000 тонн/год), внедрение энергосберегающих технологий (биогазовая и пиролизная установки). Комплекс будет работать на принципах полной энергоавтономности и экологичности.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Ардальянова
Теги: переработка  бизнес  инновации  производство  молоко  Зеленые листья  сельское хозяйство  технологии 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru