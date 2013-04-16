Технологию тиндализации от "Зеленых листьев" признали и за рубежом

Тиндализация - инновационная технология переработки молока, разработанная технологами компании «Зеленые листья» - теперь имеет патенты не только в Российской Федерации. Документы, подтверждающие уникальность разработки и авторское право на нее, получены в Японии, Китае, Новой Зеландии, Австралии и странах ЕС. Таким образом, компания сегодня подтвердила тот факт, что изобрела новый, щадящий способ обработки молока, позволяющий максимально сохранить его полезные свойства и значительно увеличить срок хранения.

Над решением задачи увеличения сроков хранения пастеризованного молока технологи компании работали почти 8 лет. «Открыв молочное направление в своем бизнесе, я всегда старался решить основную задачу - сохранить все полезные свойства натурального молока, а это значит снизить температуру обработки ниже 75OС, то есть производить щадящую пастеризацию, но при этом значительно увеличить сроки его хранения, что удобнее для потребителя и логистики, - говорит председатель совета директоров компании «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО. - Температурный порог в 75OС обусловлен тем, что при нагреве выше этой температуры разрушаются естественные витамины, например витамин С, мы считаем это недопустимым. До сих пор в мире эту проблему методом температурной обработки никто не мог решить – производители выпускают либо пастеризованное молоко с коротким сроком хранения (американским производителям за счет высокой культуры производства удалось довести срок хранения до 21 дня), либо стерильное с длительным сроком. Технологам нашей компании совместно с учеными удалось открыть новый способ обработки молока – тиндализацию, которая позволяет при минимальном температурном воздействии на парное молоко увеличить срок его хранения до 60 -90 дней. Прежде чем новая технология была внедрена в производство, мы провели множество опытов, изысканий и лабораторных исследований, затем выстроили уникальную линию, в которой объединили несколько эффектов и запатентовали свое изобретение не только в России, но и за рубежом. Наше ноу-хау заключается в том, что мы открыли новый способ обработки молока, который позволяет производить молоко, по срокам хранения близкое к стерильному, при этом оно остается «живым», с максимальной пищевой ценностью».

Сегодня молоко по уникальной технологии выпускает Хорольский молочный завод компании «Зеленые листья», однако на этом работа с технологией не закончена – технологи продолжают ее совершенствовать и в полной мере она будет внедрена на инновационном биотехнологическом комплексе, подготовка к строительству которого в компании идет полным ходом.

Досье "ЗР"

Проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» предполагает строительство мегафермы на 1800 голов дойного стада и завода по переработке и производству молочной продукции мощностью 50 т в сутки в I очереди, введение в оборот залежных земель (в общей сложности около 6 000 га собственных угодий), кормопроизводство производительностью 81 тыс. т высококачественных кормов в год, строительство зерноперерабатывающего комплекса в составе элеватора и крупяного завода для приемки, очистки, сушки, хранения, формирования и комбинированной переработки помольных партий риса-сырца и других злаковых культур (мощностью 40 000 тонн/год), внедрение энергосберегающих технологий (биогазовая и пиролизная установки). Комплекс будет работать на принципах полной энергоавтономности и экологичности.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.