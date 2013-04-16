Уничтожение КГУП "Приморская краевая аптека" выгодно прежде всего коммерческим аптечным сетям

В прошлом номере «ЗР» уже писал, что уход с фармацевтического рынка КГУП «Приморская краевая аптека» не самым лучшим образом скажется на обеспечении лекарственными препаратами жителей Приморского края. Более того, ситуация с банкротством краевой аптеки становится все запутаннее.

После громких заявлений о спасении краевого предприятия, почти десять лет выполнявшего социальные функции, власть внезапно отказалась от своих обещаний реанимировать предприятие и сделала ставку на коммерческие аптечные сети в лице сети O’Vita, а также холдинга «Монастырев и Ко».

Напомним, что КГУП «Приморская краевая аптека» было создано постановлением губернатора Сергея ДАРЬКИНА от 16 января 2002 года «для решения социальных задач в области здравоохранения с целью централизации закупа медикаментов (в том числе наркотических средств и психотропных веществ)». Оборот компании в 2003 г. был не более 400 тысяч рублей, однако к концу 2011 г. он достигал более 1,8 млрд руб.

Неслучайное лидерство

10 лет деятельности краевого предприятия не вызывали у собственника никаких нареканий. Еще при образовании унитарного предприятия собственник - администрация края - поставил жесткие условия, что предприятие не будет дотироваться из бюджета, поэтому развитие должно происходить за счет коммерческой деятельности. Странно, что коммерческая деятельность даже при отсутствии бюджетного финансирования оказалась весьма успешной.

Странно потому, что обычно подобные казенные предприятия не могут конкурировать в условиях рынка без бюджетных дотаций. Но «аптечная казенка» показала, что грамотный менеджмент творит чудеса. Уже в 2007 г. оборот компании составлял более 1,5 млрд руб. Аптека, по существу, представляла собой управляющую компанию, занимающуюся тремя бизнес-направлениями - закупом, логистикой и развитием розницы.

«Аптека сразу понемногу теснила коммерсантов за счет того, что она выигрывала большинство конкурсов, - рассказал «ЗР» в неофициальном разговоре один из представителей аптечного бизнеса. - Причем все понимали, что у нее есть административный ресурс, но фактические конкурсы выигрывались за счет более низкой цены, которую предлагала «казенка». Потом, когда она сформировала свою сильную розничную сеть, состоящую почти из 50 аптек и аптечных пунктов, конкурировать с ней стало практически невозможно. Она стала сильным игроком, сумевшим объединить закуп, логистику и розницу в единое целое. Поэтому, когда в конце 2012 г. стало ясно, что предприятие будет ликвидировано, его конкуренты, до последнего не верившие, что власть сама разрушит компанию - лидера рынка, заметно оживились».

Странные долги

Так что же все-таки случилось с успешным коммерческим предприятием? Ответа на этот вопрос пока нет. Есть весьма условные невнятные объяснения чиновников департамента здравоохранения. По их словам, убытки аптеки составили 500 млн. Однако чиновники даже не пытаются объяснить широкой общественности и трудовому коллективу, что стоит за этими цифрами и насколько это вообще соответствует действительности.

Между тем, по неофициальной информации, подтвержденные убытки предприятия - 300 млн руб. Из них 150 млн руб аптека должна банкам за кредиты, и около 150 фармацевтическим компаниям за товарные кредиты. Причем долг компании сформировался из-за того, что предприятие почти 10 лет оказывало для департамента бесплатные услуги доставки препаратов из других регионов, хранения на аптечном складе, доставки по филиалам и выдаче препаратов ДЛО в отдельном окне и сдачи отчетности по льготникам.

Однако везти социалку с каждым годом казенному предприятию становилось все сложнее. Летом 2012 г. руководство аптеки понимает, что объем социальных задач, которые выполняло КГУП «Приморская краевая аптека» за счет собственных средств, а точнее заработных средств, уже проблематично. Появляется кассовый разрыв, когда расходы уже превышают доходную часть. Поэтому руководство информирует собственника о критической ситуации и убытках компании. Логично было бы собственнику провести аудит предприятия и в дальнейшем оказать финансовую помощь. Ведь КГУП, несмотря на все финансовые трудности, - одно из лучших аптечных предприятий в Приморье, единственное предприятие, имеющее лицензию на психотропные и наркотические препараты. Государственное предприятие - это 800 рабочих мест, кроме того, оно является одним из крупнейших налогоплательщиков в аптечном бизнесе. Но чиновники никак не реагируют на просьбу о помощи.

Антикризисная ликвидация в пользу…

В декабре 2012 г. освобождается от должности директор аптеки Василий СЫСОЙКИН. На предприятие заходит антикризисная команда во главе с Александром КУРБАТОВЫМ. Новый директор, по оценкам наблюдателей, не имеет навыков антикризисного управления. По словам бывшего заместителя гендиректора «Приморской краевой аптеки» Любови УСТИНОВОЙ, антикризисная команда, пришедшая на предприятие, непрофессиональная и за все время с момента ее прихода ни одного предложения по выводу предприятия из кризиса не прозвучало, им неинтересна судьба социально значимого предприятия, его сохранение и нормализация работы.

Есть еще один интересный момент. Операционная деятельность компании была остановлена новой командой. Сотрудникам было запрещено производить какие-либо финансовые операции, например, оплачивать аренду или оплату товаров. Подобные действия антикризисной команды практически и привели к «банкротству» компании, ведь любое предприятие развалится, если в течение нескольких месяцев просто не будет работать. Так и получилось, а отдельные кредиторы после переговоров с новой командой сразу подали иски в арбитражный суд.

Тем временем в Приморье разразился кризис ДЛО. И здесь спасителями непростой ситуации выступили коммерсанты. Например, группа компаний аптечной сети O’Vita и торговые предприятия, входящие в холдинг «Монастырев и Ко». Именно они взяли на себя лекарственное обеспечение 36 тысяч льготников Приморского края.

Правда, вряд ли это благотворительность. Скорее всего, сделка между властью и бизнесом. Кому-то же должна была достаться полуторамиллиардная доля рынка лекарств на территории Приморья. По неофициальной информации, 30 аптечных пунктов, ранее входящих в розничную сеть краевой аптеки, уже отошли сети O’Vita. ОАО «Владивостокская аптечная сеть» - собственник помещений «33-й аптеки» и «91-й аптеки» во Владивостоке - заключило договоры аренды на эти помещения с группой бизнеса, входящей в O’Vita. Правда, проведены ли были конкурсы на право заключения аренды, неизвестно. Второй оператор рынка - холдинг «Монастырев и Ко» - заберет себе всю логистику краевой аптеки.

Пока происходит дележ наследства, кредиторы предприятия бьют тревогу. Арбитражный суд края еще не вынес определения о банкротстве компании. Но что останется от активов, когда придет новая антикризисная команда, назначенная уже судом? Возможно, кредиторы аптеки в лице фармкомпаний и банков останутся ни с чем, поскольку, по неофициальной информации, на момент введения процедуры банкротства аптека будет уже «пустая». Еще одним потерпевшим будет коллектив предприятия, который так и не понял, почему власть не стала спасать их предприятие, сделав ставку на коммерсантов. А вот собственник убытков от ликвидации не понесет. На пресс-конференции, посвященной ситуации в аптеке, чиновники уже рапортовали, что предприятие не имело бюджетных вливаний, поэтому ущерба для бюджета, соответственно, не будет.

Юрий МОРОЗОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.