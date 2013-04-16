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БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: ААК "Прогресс" стала визитной карточкой экономики Приморского края
Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина» (ААК «Прогресс») - одно из крупнейших региональных предприятий аэрокосмической промышленности России. ААК «Прогресс» входит в холдинг ОАО «Вертолеты России» и находится в двадцатке наиболее активно развивающихся предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Компания года Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.
«Визитная карточка» ААК «Прогресс» - боевой вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор», который поставляется в ВВС России. Ведется разработка и подготовка к выпуску морской версии этого ударного вертолета - Ка-52К, которыми планируется оснащать универсальные десантные корабли типа «Мистраль». Кроме того, в скором времени на ААК «Прогресс» должно быть освоено производство нового среднего многофункционального вертолета Ka-62, который создается с применением новейших технологий и современных материалов. Этот вертолет уже вызывает большой интерес на ключевых рынках «Вертолетов России». Так, в рамках визита в Россию президента Бразилии Дилмы РУСЕФ в декабре 2012 года был заключен первый экспортный контракт об основных условиях поставки новых российских вертолетов Ка-62 для бразильской коммерческой компании Atlas Táxi Aéreo. Всего, в соответствии с планами, бразильская компания может получить от семи до четырнадцати вертолетов Ка-62.
Сегодня завод занимает территорию около 300 тыс. кв. м. По состоянию на начало 2013 года численность работников предприятия составила более 6 тысяч человек. Средняя заработная плата на заводе составляет сегодня более 25 тыс. рублей. Столь серьезные показатели стали возможны по одной причине - выполняя государственный оборонный заказ, предприятие тем самым укрепляет обороноспособность Вооруженных Сил РФ. Управляющим директором ААК «Прогресс» с 2004 года является Юрий ДЕНИСЕНКО, депутат Законодательного Собрания Приморского края и председатель Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России.
ААК «Прогресс» представляет собой мощную и динамично развивающуюся производственную площадку холдинга «Вертолеты России»: меняется производственный облик, проводится модернизация производства, закупаются новые станки и оборудование. Большое внимание уделяется внедрению технологий бережливого производства. Авиакомпания также заботится о повышении квалификации персонала, для чего в авиакомпании сертифицирован собственный учебный центр.
В рамках модернизации производства ААК «Прогресс» объем инвестиций в переоснащение предприятия к 2015 году может составить до 6 млрд рублей. Освоение и внедрение инновационных технологий в производство проходит в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011-2020 годов».
На первом этапе реализации программы по модернизации производства ААК «Прогресс» проводится техническое перевооружение литейного производства, на втором этапе - реконструкция и перевооружение композитного и механического производств, внедрение программы цифровых и информационных технологий, а также реализация программы повышения энергоэффективности предприятия.
В процессе выпуска авиационной и специальной техники на «Прогрессе» освоены уникальные технологические процессы:
• получения литья из титановых и магниевых сплавов;
• получения деталей методом порошковой металлургии;
• изготовления тонкостенных отливок методом выжимания;
• изготовления из неметаллов несущих лопастей для вертолетов и других деталей и узлов.
Производством освоена технология изготовления панелей с сотовым заполнителем для вертолета Ка-52 «Аллигатор». Освоена и технология производства лопастей из композиционных материалов.
В 2010 году введен в эксплуатацию новый литейный комплекс итальянской фирмы IMF, который позволил значительно улучшить качество отливок. ААК «Прогресс» получает заказы на выполнение литейных работ от других предприятий холдинга «Вертолеты России», развивая межзаводскую кооперацию. В рамках развития механообрабатывающего производства практически завершено оснащение современным оборудованием цеха программной обработки деталей. Установлено оборудование и проводятся пуско-наладочные работы обрабатывающего центра, предназначенного для обработки крупных корпусных деталей. В ближайшее время на предприятии планируется установить трубчатый автоклав.
На ААК «Прогресс» создается принципиально новое для авиакомпании направление - единое информационное поле, где в режиме реального времени можно будет отслеживать состояние деталей на любом этапе производства. На предприятии внедрена современная система менеджмента качества, ведутся разработки электронных моделей выпускаемых изделий. Использование в производственном процессе высокоточных средств измерений, в том числе координатно-измерительных машин, позволяет гарантировать высокое качество и надежность изготавливаемых агрегатов и деталей.
Завод в полном объеме выполнил государственный заказ прошлого года. Основной доход предприятия за 2012 год - а это около 23 млрд руб. - получен от реализации основной продукции - вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Помимо выпуска военной продукции ААК «Прогресс» активно осваивает и гражданский сектор. Так, на заводе ведется выпуск легкомоторных самолетов Як-54. Предприятие участвует в конкурсе на размещение заказа по строительству учебных самолетов для студентов военных и гражданских летных училищ.
Распоряжением правительства Российской Федерации ААК «Прогресс» предоставлено право осуществления внешнеторговой деятельности в отношении производимой продукции военного назначения. При этом оно уже имеет богатый 40-летний опыт работы с иностранным заказчиком, приобретенный в ходе поставок продукции военного назначения во Вьетнам, Кубу, Йемен, Корею, Китай, Сирию, Индию, Алжир и другие страны. В общей сложности предприятие экспортировало свою продукцию более чем в 50 стран мира.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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