БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Бизнес как инструмент развития Приморского края

Менять жизнь Приморского края в лучшую сторону можно не только с помощью политики, уверен президент Технохолдинга «СУМОТОРИ» Виталий Веркеенко.

Финалист номинации «Менеджер года» Виталий Веркеенко, президент Технохолдинга «СУМОТОРИ», хорошо известен и экспертам Краевой Бизнес-Премии, и приморцам, участвующим в голосовании. Грузовая, пассажирская и специальная строительная техника, которую поставляет компания, работает на службе «скорой помощи» и стройках региона, задействована в автобусных и таксомоторных перевозках, осуществляемых приморскими компаниями. При этом часть грузовых автомобилей HINO выпускается непосредственно в Приморье, на базе собранных в Японии грузовых шасси (к слову, одна из моделей была признана «Грузовиком года-2012»).

Автомобильное направление объединяет такие бренды, как SUZUKI и SUBARU, MAZDA и VOLKSWAGEN, FORD и KIA. А вскоре портфель марок пополнится SKODA и AUDI.

А когда несколько лет назад на базе выставочного центра «СУМОТОРИ» под Артемом открылся ресторан La Strada, очень быстро завоевавший любовь разборчивой владивостокской публики, даже развернувшееся накануне саммита дорожное строительство, сопровождающееся пробками, не смутило поклонников хорошей кухни.

Казалось бы, бизнес налажен, отлично функционирует, приносит доход, - можно пожинать результаты многолетней работы и наконец-то отдохнуть, заняться чем-то для души. И такая отдушина появляется. Только вот теперь на нее работают все остальные направления, а президент Технохолдинга вникает в каждую мелочь и лично контролирует то, что приносит ему самому колоссальное удовольствие и обязательно принесет славу региону. Его новый проект «Приморское кольцо» призван превратить Приморье в центр притяжения российского автоспорта, место проведения чемпионатов мира и тем самым притянуть значительные потоки отечественных и зарубежных туристов. Грамотно обоснованный, он нашел поддержку у приморских властей, и в июне 2013 года первый этап «Примринга» будет завершен, но уже сегодня здесь проходят соревнования по мотокроссу, а юные приморские спортсмены торопятся набраться опыта у приезжающих звезд - автогонщиков мирового уровня. Летом будет запущена картинговая трасса категории «А», что позволит проводить на ней даже Чемпионат мира по картингу, а также мотоциклетные и автомобильные гонки. После этого будет построено большое кольцо для проведения всех видов соревнований, за исключением «Формулы-1». Кроме того, этот проект будет отличаться развитой инфраструктурой, на его территории будут открыты аутлет, магазины, гостиницы, спортивные школы. Весь объем работ планируется выполнить до 2017 года. К слову, посетивший недавно «Примринг» Николай ФОМЕНКО, технический директор команды Marussia F1, увиденным остался очень доволен.

«Когда меня спрашивают о взаимодействии с бизнесом, я всегда привожу в пример такие компании, как Технохолдинг «СУМОТОРИ», - рассказывал мне в одном из интервью глава Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ. - Компания входила на артемовскую землю постепенно: сборочное производство, выставочный центр, учебный комбинат, развивала новые направления и зарабатывала деньги, а город получал новые рабочие места (причем квалифицированные) и растущие налоговые отчисления. Поэтому мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку таким предпринимателям, как Виталий Веркеенко, думающим не только о наращивании финансовых показателей, но и о территории, на которой работают».

Он мог бы пойти и в политику, и в исполнительную власть (профильное образование, и накопленный опыт создания солидного холдинга с нуля это позволяют), но предпочитает идти по пути расширения инструментария бизнеса, в частности развивая непростые девелоперские проекты. Для того чтобы получать больше необходимой информации и участвовать в принятии важных для края решений, вошел в состав двух общественных советов - при УВД Приморского края, где возглавляет комитет по безопасности дорожного движения, и Совет по привлечению инвестиций при губернаторе Приморского края.

Тем временем управляемый им Технохолдинг, прирастая дополнительными сервисами и направлениями, укрепляет собственную мощь и обеспечивает качественный рост своим клиентам. А для того чтобы как можно больше компаний региона могли позволить себе обновить парки строительной, грузовой и спецтехники, а приморцы и другие дальневосточники - пересесть на новые, с конвейера, автомобили, «СУМОТОРИ» предлагает сразу четыре довольно привлекательные программы. Это возможность обмена старого автомобиля на новый - SUMOTORI-Trade-In, - когда стоимость подержанного автомобиля засчитывается в счет оплаты нового. Внутренняя программа компании по продаже автомобилей в кредит с первоначальным взносом от 20% и очень привлекательными процентными ставками SUMOTORI-Finance. Программа долгосрочной аренды нового автомобиля SUMOTORI-Zenit, позволяющая выбрать любую понравившуюся модель из линеек шести брендов. А для того чтобы клиенты Технохолдинга чувствовали поддержку в любой, самой непредсказуемой ситуации на дороге, разработана программа SUMOTORI-Assistance, действующая 24 часа в сутки, без выходных и абсолютно бесплатно.

Кроме того, с начала 2013 года стартовала серия семинаров «Эффективный автомобильный парк», на которых специалисты Технохолдинга представляют программы, позволяющие оптимизировать расходы на обновление автопарка.

Не оставляет без внимания «СУМОТОРИ» и тех, кто, казалось бы, не входит в сферу бизнес-интересов компании: поддерживает автоспорт, Федерацию сумо Приморского края, выпускников, участвующих в конкурсе «Золотой Диплом», детей, попавших в ДТП. Не говоря уже о том, какие объемы собственных средств вкладываются сегодня в «Приморское кольцо», которое будет работать не на Веркеенко лично и не конкретно на «СУМОТОРИ» - на все Приморье.

Чем обусловлена такая позиция? Просто ему не все равно, каким завтра будет край, из которого он не собирается никуда уезжать.

Досье: Технохолдинг «СУМОТОРИ» ведет свою деятельность с 1998 года, с момента появления компании «Хино-Владивосток». Сегодня это многопрофильный холдинг, занимающийся поставками грузовой, строительной и спецтехники, а также официальный дилер ряда европейских и азиатских автомобильных брендов. Занимается сборочным производством грузовиков HINO. Реализует проект «Приморское кольцо», который спроектирован и строится по современным стандартам и соответствует международной категории «Т2» в классификации Международной Автомобильной Федерации (FIA) и «Grade A» по Международной Мотоциклетной Федерации (FIM). Площадь комплекса - 78 га, длина основного трека - 3613 метров. Объем инвестиций - 7,3 млрд рублей.

Татьяна СУШЕНЦОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.