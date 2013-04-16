БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Акватехнологии выходят на рынок Приморья

Компании ООО «Акватехнологии» в мае исполнится 13 лет. С самого начала она ставила для себя задачи, связанные с обеспечением рыбой и морепродуктами прежде всего рынков Приморского края. «Мы живем у моря, - говорит генеральный директор Сергей СЛЕПЧЕНКО, - а качественной рыбы для наших потребителей практически нет». Эта задача и определила в значительной степени те проекты развития, которые в компании реализуются на протяжении последних лет.

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Сегодня «Акватехнологии» - это несомненный лидер по добычи и переработке рыбы в Приморском крае, а само предприятие входит в Ассоциацию рыбопромышленных предприятий, где членом совета является его генеральный директор. Объемы добыче морепродуктов составляют порядка 2,5 тыс. тонн ежегодно, рыбы - 5-6 тыс. тонн. Обновленный за эти годы флот предприятия насчитывает 10 мотоботов для прибрежного промысла, 7 пароходов класса средние тральщики (5 рыболовных сейнеров и 2 японских тральщика).

Для решения тех задач, которые позволяют увеличить долю приморской рыбы на местных рынках и сделать более доступными качественные рыбопродукты для населения края, была выбрана стратегия строительства вертикально-интегрированной компании, которая включает в свою структуру как предприятие переработки, так и специализированную розничную сеть. В 2007 году был приобретен рыбозавод «Каменский», который находится в поселке Каменка Дальнегорского района. А с 2011 года приоритетным направлением стало развитие розничной торговой сети в городах и поселках края. Проект развития розницы по плану будет завершен к середине 2015 года. Его итогом станет открытие до 30 торговых павильонов, из которых 10-15 будут расположены во Владивостоке, а остальные - по городам и поселкам Приморского края.

«Добывая рыбу, мы пришли к тому, что ее нужно перерабатывать нам самим, - говорит Сергей Слепченко. - Естественно, нам интересно получение дополнительной прибыли. А возможности заработать предоставляет еще и торговля. В любом случае наша рыба попадает в том или ином виде на прилавки. Почему бы нам не доставить продукцию свежую, качественную непосредственно до потребителя? Ведь от момента вылова до попадания на прилавок готовой продукции минимальные затраты времени можем обеспечить только мы. Кроме того, мы можем обеспечить более выгодное предложение нашему покупателю, что немаловажно. Не секрет, что между оптовыми продажами рыбы и розничными разница в цене колоссальная. И все это, по сути, оседает в карманах посредников, которые по большому счету решают две задачи для себя: они не дают получать желаемую прибыль рыбаку и достаточно большие деньги забирают из кармана потребителя. А мы хотим убрать посредника. И таким образом обеспечиваем для себя защиту и решаем в какой-то степени социальную задачу. По крайней мере, когда мы вышли на севере Приморского края с этим проектом, это было встречено небывалым ажиотажем среди населения».

Рыбзавод в поселке Каменка является градообразующим предприятием. Стратегия развития компании позволила выйти на полную загрузку мощностей вне зависимости от сезонов промысла и обеспечить круглогодичной работой завод.

«В Каменке остались профессиональные кадры, которые позволяют нам при модернизации производства получать очень хорошую продукцию. Сейчас мы модернизируем цеха, полностью меняем оборудование. Частично закупаем оборудование у отечественного производителя, частично - иностранного, если нет российских аналогов. Но в любом случае это современнейшее оборудование, которое направлено на получение продукции глубокой переработки из того, что мы сами добываем и ловим».

Сегодня эта рыбодобывающая компания работает не только на внутренний рынок, но и поставляет продукцию на внешние рынки. Правда, туда ее отправляют в живом виде. Зато морепродукты «Акватехнологии» попадают исключительно на приморский рынок. Уже 8 лет супермаркеты края предлагают покупателям уникальные пресервы и замороженные полуфабрикаты из спизулы, анадары, мактры, карбикулы, трубача и ламинарии. Запасы рыбы позволяют строить планы по увеличению добычи, поскольку подзона Приморье, по оценкам Сергея Слепченко, пока остается не полностью освоенной. ООО «Акватехнологии» планируют довести добычу рыбы до 10 тыс. тонн в год.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.