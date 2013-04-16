Крабовая эпопея: Как создается общественный резонанс

На минувшей неделе Арбитражный суд Приморского края вновь рассматривал крабовое дело. Примечательно, что крабовая эпопея сегодня раздроблена на три отдельных иска, которые ведут разные судьи. Правда, во всех трех делах до окончания процесса и вынесения решения еще очень далеко. Судебные заседания, как правило, переносятся. Между тем каждое новое заседание приоткрывает новые подробности крабовой эпопеи.

Впервые с момента начала судебного процесса один из истцов в лице представителей ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) рассказал журналистам, что, хотя дело и рассматривается как экономический спор между несколькими компаниями, оспаривающими право за добычу валютоемкого биоресурса, оно давно уже переросло в разряд «общественно-политических».

Плановый суд

Так, по словам представителя ОАО «ПБТФ» Александра ПЛЕЧИЙ, их компания в суде не опротестовывает научную историю как препятствие допуска к аукционам, так как это требование закона, который должны соблюдать как чиновники, так и хозяйствующие субъекты. Более того, Александр Плечий подтвердил, что руководство ПБТФ еще до проведения аукционов знало, что компания не подходит под требования аукционной документации. «Но тем не менее мы решили подать заявку, чтобы в дальнейшем была возможность обратиться в суд, чтобы придать делу большой общественный резонанс», - утверждает представитель истца.

А вот зачем придавать делу общественный резонанс, если истец согласен с тем, что 57 статья закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» была применена чиновниками при составлении аукционной документации правомерно и обоснованно, представитель истца так и не смог объяснить.

Представитель второй компании, оспаривающей итоги аукционов в лице ЗАО «Восток-Джапан», также считает, что научная история не препятствие для проведения аукционов. По его словам, нарушения при проведении процедуры аукционов состояли в том, что к торгам были допущены компании, которые имели договоры с наукой в 2008 году, а нужно было допускать исключительно тех, кто занимался освоением научных квот по этим договорам. «Считаю, что компания «Акваресурс-ДВ» не могла стать победителем, так как она не производила промысел крабов, как того требует документация. В то время как мы до 2005 года занимались таким промыслом», - подчеркнул в суде представитель компании «Восток-Джапан».

Кому наука, а кому бизнес

В общем, понимание «научных критериев» принимает весьма неожиданный поворот. Следуя логике истцов к распределению ресурса, необходимо было допускать только тех, кто занимался реальным промыслом, добывая по научным квотам сотни тонн ценного ресурса и производя из него готовую продукцию, чтобы в дальнейшем с целью получения прибыли реализовать ее на внешних рынках.

Правда, представитель Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ, комментируя 57-ю статью, не раз утверждал, что законодатель при ее принятии сознательно создал преференции тем компаниям, кто вносил вклад в развитие научных программ и изучение определенного вида ресурса. Позиция истцов основана на умышленном смешении рыболовства в научных целях и промышленного рыболовства.

Вылов в целях промышленного рыболовства направлен на дальнейшую реализацию биоресурсов, изготовление продукции и получение прибыли, вылов же в процессе научных исследований заключается в изъятии биоресурса из среды обитания исключительно с целью выполнения научно-исследовательских задач. И наука их четко регламентирует, чтобы не было иных толкований. Это - изучение пространственного распределения, структуры и миграций различных биологических группировок. Исследование размерно-весовых и биологических характеристик биологических ресурсов, определение сроков наступления и протекания онтогенетических процессов (линьки, нереста и т.п.), развитие особей в отдельных пространственных группировках. Влияние экологического окружения на пространственную структуру скоплений и особенности биологии изучаемых видов в различных районах исследований. Отработка калибровочных методик сопоставления уловистости различных орудий лова (донного трала и ловушечных порядков). Разработка рекомендаций по проведению охранных мероприятий и контроля состояний ресурсов эксплуатируемых популяций, рациональному ведению промысла.

Результаты таких исследований излагаются в научных отчетах и поступают от научных организаций в Росрыболовство как статистический материал для целей его дальнейшего применения в рациональном использовании биоресурсов. Задача же промышленного или прибрежного рыболовства - побольше наловить, поскольку это деньги и объемы, которые будут учитываться при распределении долей квот в 2018 году.

Таким образом, истец предлагает изменить подход, предусмотренный ч.4 ст.57 закона «О рыболовстве», с подтверждения факта участия в научном лове на подтверждение вылова. «Обращаю внимание, что государство чисто экономически заинтересовано в привлечении к научным исследованиям частных лиц (оплатить работы дешевле, чем содержать собственный флот). Именно это и стало основой для концепции, реализованной ч.4 ст.57 закона «О рыболовстве», то есть обеспечение допуска к торгам всех участников научного лова в 2008 году по конкретному ресурсу в конкретной промысловой зоне. Причем арбитражные суды уже не раз оценивали позицию законодателя при определении круга участников как лиц, осуществлявших научные исследования только в 2008 году. Первое такое дело было рассмотрено в судах Москвы в 2010 году по иску ООО «Компания «Тунайча», далее в Дальневосточном регионе по искам ООО «Пилигрим», ОАО «ПБТФ», ООО «ЗБФ» и т.д. Во всех случаях суды указали единообразное мнение, что ограничение круга участников торгов теми лицами, кто осуществлял исследования в 2008 году, соответствуют нормам законодательства о рыболовстве, в частности ст.57 закона «О рыболовстве», которая являлась необходимой переходной статьей и появилась в 2008 году из-за того, что кардинально изменился сам закон 166-ФЗ «О рыболовстве», были введены новые правила распределения квот, установлены новые права и обязанности для пользователей водных биологических ресурсов», - подчеркивает Александр Савельев.

Этой точки зрения придерживается и представитель компании «Акваресурс-ДВ», который, выступая в суде, представил официальный научный отчет работников ТИНРО-Центра, в котором зафиксировано, что компания в 2008 г. занималась изъятием крабов из водной среды и их научным исследованием, что правовыми нормами трактуется как добыча. «Данный отчет был отправлен ТИНРО-Центром в Росрыболовство и зафиксирован как официальный документ. Именно на его основе и принималось решение о допуске компании «Акваресурс-ДВ».

Государственный интерес оценили заранее

Выступая на судебном заседании в котором иск в защиту публичных интересов подала прокуратура Приморского края, представитель компании «Акваресурс-ДВ», Михаил ЩЕРБИНА акцентировал внимание суда, что иск прокуратуры должен быть отменен, ведь в двух судебных заседаниях так и не прояснилось, в чем все-таки заключается защита публичных интересов. «Говорить об ущербе государства не приходится, так как речь идет о том, что аукцион не был сделкой, а был лишь выставлением на торги государством имущественного права на добычу. Более того, ресурс при выставлении на торги был уже оценен государством, именно государство выставило его на торги и продав компаниям право на добычу, получило финансовую стоимость оцененного ресурса», - подчеркнул адвокат компании-победителя.

Судья также попросил представителя прокуратуры подробно пояснить суду, чьи именно и каким образом были нарушены публичные интересы в этом крабовом деле. На что представитель прокуратуры Елена БАРАБАШ рефлекторно произнесла хорошо заученную фразу: «имеется нарушение процедуры проведения аукционов, в результате чего пострадала Российская Федерация».

Напомним, что исковые требования прокуратуры и хозяйствующих субъектов очень схожи и по формальным основаниям, и по сути. Прокуратура и компании, участвующие в процессе, в унисон требуют отменить результаты аукционов на том основании, что под требования аукционной документации подходила всего одна компания. А проведение торгов при одном участнике запрещено.

В итоге окончания судебных разбирательств в этом году можно и не дождаться. Общественно-публичные интересы, так умело подаваемые сторонами крабового конфликта, привели к тому, что промысел до сих пор не начался. А в это время простые труженики моря, ставшие жертвами искусственно создаваемого общественного резонанса, уставшие ждать справедливости от местных и федеральных властей, подготовили открытое письмо президенту РФ и в настоящий момент собирают подписи в надежде быть услышанными… А пока промысловый запас крабов в подзоне Приморья, оцененный наукой как исторический максимум за 10 лет, успешно осваивают браконьеры.

Виталий МОРОЗОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.